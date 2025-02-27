https://sarabic.ae/20250227/بعد-ثقة-البرلمان-ما-أبرز-التحديات-التي-تواجه-الحكومة-اللبنانية-داخليا-وخارجيا؟-1098238879.html

بعد ثقة البرلمان.. ما أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية داخليا وخارجيا؟

بعد ثقة البرلمان.. ما أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية داخليا وخارجيا؟

سبوتنيك عربي

وضعت موافقة البرلمان اللبناني على الحكومة الجديدة، الكثير من الأعباء والتحديات أمام الرئيس الجديد، حيث تحتاج إلى حلول عاجلة غابت لسنوات طويلة. 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T16:45+0000

2025-02-27T16:45+0000

2025-02-27T16:45+0000

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وعلى المستوى الداخلي، بحسب المراقبين، تأتي ملفات إعادة إعمار جنوب لبنان، ومواجهة الأزمات المالية، وأزمة المودعين، فيما تأتي عملية الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والعلاقات مع سوريا لتتصدر الملفات الخارجية. ونالت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام ثقة مجلس النواب اللبناني، بأغلبية 95 صوتا، من أصل 128.وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، أن العمل جارٍ على تعزيز ثقة المواطنين والنواب، مشددًا على أن كلمة "نريد" في البيان الوزاري تعني الالتزام وليس التمني.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام تأكيده على الالتزام بالمعايير التي وضعها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، داعيًا إلى العودة إلى الممارسة السليمة للنظام البرلماني، حيث تكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة.وأضاف سلام: أن الحكومة ستكون مستعدة للمشاركة في جلسات المساءلة والاستماع إلى الانتقادات البناءة، مؤكدًا التزامها بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن الحكومة ستواصل حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة، مع تطبيق القرار 1701. كما أكد على حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال تعرضه لأي اعتداء.أولويات وتحدياتاعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن هناك الكثير من الأولويات لدى الحكومة، لكن يجب أن تسير بالترتيب الأفقي، بنفس الوقت، لأنها غير قابلة للتأجيل، وهو ما تكلم عنه رئيس الحكومة في خطاباته الإعلامية بعد تشكيل الحكومة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأتي في مقدمتها إخراج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بشكل كامل، وبالتوازي بدء عملية إعادة الإعمار، ومن ثم عودة أهالي القرى المهدمة إلى منازلهم، التي دمرت بشكل كامل.وتابع: "هناك العديد من الأولويات لدى الحكومة، وهي ملحة، بالإضافة إلى الأزمات التي يعاني منها لبنان قبل الحرب، الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي، وإعادة هيكلة المصارف، وأموال المودعين التي ضاعت وهدرت في غياهب الدولة اللبنانية، وعمليات الفساد".وأكد أن كل هذه الملفات تنتظر من الحكومة الانطلاق بها في ورشة كاملة، حيث من المقرر أن ينطلق رئيس الجمهورية في جولة خارجية تبدأ من السعودية، وهناك العديد من الدول التي أبدت استعدادها في مساعدة لبنان في هذه الإصلاحات وإعادة الإعمار، وحصر السلاح بيد الدولة.وأوضح أن في مقابل هذه التحديات، هناك الكثير من المعوقات التي قد تقف سدا أمام إنجاز هذه الملفات، لكن المرحلة الأخيرة في لبنان، من انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وأخذ الثقة بهذه السرعة، دليل على وجود اندفاعة كبيرة وتغيير جذري، خاصة أن الرئيسين عون وسلام من خارج المنظومة الفاسدة، وهو ما يخيف الطبقة السياسية، لأن محاربة الفساد والعمل على تفعيل القضاء، والعودة لمبدأ المحاسبة الذي فقدناه في لبنان لفترة طويلة، يخيف المنظومة الحاكمة التي لا تزال تسيطر على البرلمان ولديها الكثير من مواقع القوى في الدولة العميقة.وأوضح أن الآمال تنعقد على الشعب اللبناني في الانتخابات النيابية المقرر لها العام المقبل، في تغيير هذه المنظومة، واختيار وجوه جديدة تساعد الرئيسين، وأن يكون هناك أكثرية لديها مصلحة في التغيير والإصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة التي نخرها الفساد، وهو ما يتطلب إقصاء الفاسدين، بالانتخابات.ملفات داخلية وخارجيةمن جانبه قال سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللباني، أن أبرز التحديات اللبنانية تتمثل في عملية الإعمار وبناء المنازل التي هدمت وتوفير المال اللازم لهذا الأمر، لأنها مشكلة داخلية لها علاقة بالأمان والاستقرار والسلم الاجتماعي، كما تحدد مستقبل المنطقة بكاملها، لا سيما في ظل وجود خلاف حول هذا الموضوع، باعتبار أن من يمول الإعمار سيكون له تأثير ودور وقرار في السياسة اللبنانية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك كذلك أزمة التعيينات، في ظل وجود فراغ كبير بالتعيينات الإدارية، لا سيما المناصب العليا العسكرية والأمنية والقضائية والسياسية، فمن يسيطر على الإدارة في لبنان يعزز دوره، خاصة وأن الانتخابات النيابية والبلدية على الأبواب، وهو ما يعطي قوة وزخما لمن يسيطر على هذه المراكز.وأوضح أن هناك تحديات أخرى، تتمثل في المحافظة على الوحدة الداخلية في لبنان لمواجهة التحديات الخارجية.وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، قال إن في مقدمتها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة أن إسرائيل تتمادي في عملية الخروقات، وتحرج الحكومة اللبنانية والرئيس، إضافة إلى عملية إعادة البناء وتعويض الأضرار، حيث سيكون له انعكاس داخلي، ومرتبط بالعلاقات مع الدول لتوفير الأموال اللازمة من أجل إنجاز هذه المهمة، خاصة أن الوضع الاقتصادي والمالي لا يسمح بذلك، بدون دعم خليجي أو عربي وخارجي، للانطلاق بقوة.وتحدث كذلك عن تحديات العلاقة مع سوريا، خاصة أنها غير واضحة، في ظل عدم استقرار النظام بعد، والخلافات المباشرة التي لها علاقة بالسجناء، وخلافات ترسيم الحدود، ومحاولة الضغط على الداخل اللبناني من خلال إبراز التحديات والتهديدات السورية.وأشار إلى ملف مهم يتمثل في طرح البعض دخول لبنان في عملية التطبيع مع إسرائيل، وإبرام اتفا من أجل ترسيم الحدود، وهو محل خلاف لبناني.وتابع: "من الاستحقاقات المصيرية التي تهدد لبنان، موضوع توطين الفلسطينيين، حيث أن الأمور في المنطقة إذا ذهبت باتجاه تسوية تفرض توطين الفلسطينيين في لبنان، سيشكل أزمة ديمغرافية، إضافة إلى وجود أكثر من 2 مليون نازح سوري، ودعمهم دوليا من أجل البقاء وعدم العودة لسوريا، مع احتمالية تحضيرهم في مشروع تقسيمي وفتنة داخلية.وحذر كذلك من عملية تمدد إسرائيل من جهة الجنوب السوري، وهو ما يشكل خطرا باتجاه البقاع يتمثل في محاصرة جنوب لبنان.وعد رئيس الحكومة اللبنانية بملء التعيينات في المناصب العامة بأشخاص ذوي كفاءة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة ستسير في مسار إقرار اللامركزية الإدارية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.وتطرق سلام إلى أهمية إجراء حوار جدي مع السلطات السورية، مؤكدًا على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. كما أشار إلى أن الحكومة تعتبر وضع السجون في لبنان يتطلب معالجة سريعة، مع التمييز بين المحكومين والموقوفين، وتسريع المحاكمات، وتأمين حقوق المساجين. وأكد على العمل لضمان استمرارية مداخيل القضاة وتحسين أوضاعهم المالية.جاءت تصريحات رئيس الحكومة في إطار التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المعلنة في البيان الوزاري، مع التركيز على الإصلاحات الداخلية وتعزيز السيادة اللبنانية في مواجهة التحديات الإقليمية.

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