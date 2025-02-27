https://sarabic.ae/20250227/كيف-صوتت-أفريقيا-على-القرار-المناهض-لروسيا-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة؟-1098226853.html
كيف صوتت أفريقيا على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
كيف صوتت أفريقيا على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
سبوتنيك عربي
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صور إنفوغراف تتضمن طريقة تصويت الدول الأفريقية على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث امتنعت أغلب الدول... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T11:34+0000
2025-02-27T11:34+0000
2025-02-27T11:34+0000
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انفوجرافيك, инфографика
كيف صوتت أفريقيا على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صور إنفوغراف تتضمن طريقة تصويت الدول الأفريقية على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث امتنعت أغلب الدول عن المشاركة في التصويت كما تظهر النتائج.