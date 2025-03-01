https://sarabic.ae/20250301/شخص-يتفاجأ-بـ81-تريليونا-في-حسابه-بدلا-من-280-دولارا-1098282721.html

شخص يتفاجأ بـ81 تريليونا في حسابه بدلا من 280 دولارا

شخص يتفاجأ بـ81 تريليونا في حسابه بدلا من 280 دولارا

سبوتنيك عربي

ارتكب أحد أكبر البنوك الأمريكية "خطأ فادحا"، بعد أن حوّل أكثر من 80 تريليون دولار إلى حساب أحد العملاء، بسبب خطأ في إدخال البيانات من قِبل أحد الموظفين. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T08:09+0000

2025-03-01T08:09+0000

2025-03-01T08:09+0000

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وأفادت التقارير بأن مجموعة "سيتي غروب"، وهي واحدة من أكبر 4 بنوك مُقرضة في أمريكا، قامت في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، بتحويل 81 تريليون دولار عن طريق الخطأ، بدلًا من المبلغ الفعلي المطلوب وهو 280 دولارا فقط، نتيجة لخطأ في إدخال البيانات عبر لوحة المفاتيح.وتمت الموافقة على هذه المعاملة الضخمة، التي تفوق الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بأكثر من 20 مرة، بعد مراجعتها من قبل اثنين من موظفي البنك، قبل أن يتم إرسال المبلغ إلى حساب العميل في صباح اليوم التالي، وفقا لصحيفة "برسلس تايمز".ووفقا لوسائل إعلام غربية، لم يتم اكتشاف الخطأ إلا بعد مرور 90 دقيقة، عندما لاحظ موظف ثالث وجود خلل في الأرصدة الإجمالية للبنك، خلال عملية مراجعة للحسابات الداخلية.ولحسن الحظ، تمكنت مجموعة "سيتي غروب"من تصحيح الخطأ خلال ساعات، ولم تخرج أي أموال فعلية من البنك، نظرًا لأن المعاملة كانت بين حسابين داخليين في المجموعة.وفي أعقاب هذا الحادث، أبلغ البنك الجهات التنظيمية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة، عن هذا الخطأ غير المتوقع.يشار إلى أن "سيتي غروب"، تمتلك أصولًا بقيمة 2.4 تريليون دولار، وفقا لآخر بياناتها المالية الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، كما أن البنك كان قد تورط سابقًا في 10 حوادث مماثلة خلال عام 2024، إذ تمت الموافقة بالخطأ على معاملات تجاوزت قيمتها المليار دولار، رغم أن هذا الرقم يُظهر انخفاضًا مقارنة بـ13 حادثًا في عام 2023.

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