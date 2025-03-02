فعاليات رمضانية.. 10 فرق نسائية تخوض سباقا من أجل كأس جديدة في المغرب.. صور
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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تحت شعار "لمسة نسوية، تألق وإبداع وتحدّ" تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثالثة من دوري "تازرزيت" الرمضاني لكرة القدم النسوية في المغرب.
وتنظم جمعية "تسيت لرعاية المرأة والطفل" بتعاون مع المنظمة الوطنية لحقوق الطفل فرع إقليم "تزنيت"، الدورة الثالثة من الدوري النسائي، بدعم من المجلسين الإقليمي والجماعي في "تزنيت" المغربية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
يضم الدوري هذا العام أكثر من 100 لاعبة من مختلف مناطق الإقليم، مما يعكس تنامي الاهتمام بكرة القدم النسوية في المنطقة، حيث زادت بنسبة كبيرة عن الدورات السابقة.
ووفق سعاد الأبيض، رئيسة جمعية تسيت لرعاية المرأة والطفل، يحمل الدوري اسم الفقيدة مليكة حمزاوي، التي تركت بصمة بارزة في مجال التربية البدنية والرياضة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وأضافت، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن النسخة تحمل اسم مليكة حمزاوي، اعترافًا بإسهامها في النهوض بالرياضة النسوية وتشجيع الفتيات على ممارسة كرة القدم.
وأوضحت الأبيض أن الدوري يكرم مجموعة من النساء اللواتي قدمن الكثير في المجالين الرياضي والاجتماعي، تقديرًا لعطائهن وتشجيعًا للأجيال القادمة على مواصلة المسيرة، إذ يأتي ذلك تشجيعا للرياضيات على مستوى الإقليم والمملكة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ويشارك في النسخة الحالية أكثر من 10 فرق، رغم أنه كان من المتوقع أن يضم أكثر من 15 فريقًا من مختلف مناطق إقليم "تزنيت" وكذلك من مناطق الجهة، وفق الأبيض.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وأوضحت أن التحديات المالية وقلة الموارد حالت دون مشاركة 5 فرق، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من الدعم لضمان استمرارية هذه الفعالية وتوسيع قاعدة المشاركات في المستقبل، بما يتيح لعدد أكبر من الفرق النسوية المشاركة في الدوري.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتسعى التظاهرة التي تقام كل رمضان إلى إلى تشجيع ممارسة الرياضة النسوية وتعزيز دور المرأة في المجال الرياضي، وتوفير فضاء تنافسي ورياضي للفتيات في جو من الاحترام والروح الرياضية، وكذلك إبراز المواهب الرياضية النسوية وتشجيعهن على تطوير مهاراتهن، وتعزيز قيم التضامن والمشاركة المجتمعية من خلال الرياضة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
10 فرق نسائية تخوض سباق من أجل كأس جديدة في المغرب في رمضان
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتنطلق النسخة يوم الاثنين، نسخة ودية بين فريقين من قدامى لاعبات تزنيت، يعقبها حفل شاي، إضافة إلى تكريم الشخصيات النسائية المحتفى بهن، في لحظة اعتراف مستحقة بمجهوداتهن في خدمة المجتمع والرياضة.
وشددت الأبيض على ضرورة توفير دعم مالي أكبر لضمان مشاركة جميع الفرق الراغبة في الانضمام، وكذلك تعزيز الشراكات مع المؤسسات والجمعيات لتطوير الإمكانيات اللوجستية، بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة الرياضة النسوية بين الأجيال القادمة وتشجيع الفتيات على ممارسة كرة القدم.