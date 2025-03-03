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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250303/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-عودة-33-مدنيا-اختطفتهم-قوات-كييف-إلى-مقاطعة-كورسك-1098350045.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: عودة 33 مدنيا اختطفتهم قوات كييف إلى مقاطعة كورسك
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: عودة 33 مدنيا اختطفتهم قوات كييف إلى مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
كشفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن 33 من سكان مقاطعة كورسك الذين اختطفتهم القوات المسلحة الأوكرانية عادوا إلى روسيا. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T14:37+0000
2025-03-03T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتبت موسكالكوفا في قناتها عبر "تلغرام": "تم إعاة 33 شخصا من سكان مقاطعة كورسك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووساطة جمهورية بيلاروسيا، إلى روسيا من أوكرانيا، إنهم في وطنهم الأم".وأشارت موسكالكوفا إلى أن معظم العائدين كانوا من كبار السن، لكن كان بينهم أربعة أطفال، والعديد من الأشخاص مصابين بأمراض خطيرة، وتم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات.وأضافت موسكالكوفا: "كنا نتصل بالأقارب كل يوم، ونساعد في تسوية الإجراءات، وفي الوقت نفسه، كنا نتفاوض مع الجانب الأوكراني، سعياً إلى حل القضية الإنسانية".وفي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفادت موسكالكوفا بأن 46 من سكان مقاطعة كورسك الحدودية عادوا من أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250131/أسير-أوكراني-يكشف-عن-أوامر-بتصفية-أهالي-قرية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1097337924.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مفوضة حقوق الإنسان الروسية: عودة 33 مدنيا اختطفتهم قوات كييف إلى مقاطعة كورسك

14:37 GMT 03.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك
لقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
كشفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن 33 من سكان مقاطعة كورسك الذين اختطفتهم القوات المسلحة الأوكرانية عادوا إلى روسيا.
وكتبت موسكالكوفا في قناتها عبر "تلغرام": "تم إعاة 33 شخصا من سكان مقاطعة كورسك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووساطة جمهورية بيلاروسيا، إلى روسيا من أوكرانيا، إنهم في وطنهم الأم".
وأشارت موسكالكوفا إلى أن معظم العائدين كانوا من كبار السن، لكن كان بينهم أربعة أطفال، والعديد من الأشخاص مصابين بأمراض خطيرة، وتم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات.
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية، يوقع وثيقة بشأن عدم المشاركة في الأعمال العدائية، خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
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أسير أوكراني يكشف عن أوامر بتصفية أهالي قرية في مقاطعة كورسك... فيديو
31 يناير, 09:14 GMT
وأضافت موسكالكوفا: "كنا نتصل بالأقارب كل يوم، ونساعد في تسوية الإجراءات، وفي الوقت نفسه، كنا نتفاوض مع الجانب الأوكراني، سعياً إلى حل القضية الإنسانية".
وفي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفادت موسكالكوفا بأن 46 من سكان مقاطعة كورسك الحدودية عادوا من أوكرانيا.
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