https://sarabic.ae/20250303/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-عودة-33-مدنيا-اختطفتهم-قوات-كييف-إلى-مقاطعة-كورسك-1098350045.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: عودة 33 مدنيا اختطفتهم قوات كييف إلى مقاطعة كورسك
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: عودة 33 مدنيا اختطفتهم قوات كييف إلى مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
كشفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن 33 من سكان مقاطعة كورسك الذين اختطفتهم القوات المسلحة الأوكرانية عادوا إلى روسيا. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T14:37+0000
2025-03-03T14:37+0000
2025-03-03T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتبت موسكالكوفا في قناتها عبر "تلغرام": "تم إعاة 33 شخصا من سكان مقاطعة كورسك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووساطة جمهورية بيلاروسيا، إلى روسيا من أوكرانيا، إنهم في وطنهم الأم".وأشارت موسكالكوفا إلى أن معظم العائدين كانوا من كبار السن، لكن كان بينهم أربعة أطفال، والعديد من الأشخاص مصابين بأمراض خطيرة، وتم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات.وأضافت موسكالكوفا: "كنا نتصل بالأقارب كل يوم، ونساعد في تسوية الإجراءات، وفي الوقت نفسه، كنا نتفاوض مع الجانب الأوكراني، سعياً إلى حل القضية الإنسانية".وفي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفادت موسكالكوفا بأن 46 من سكان مقاطعة كورسك الحدودية عادوا من أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: عودة 33 مدنيا اختطفتهم قوات كييف إلى مقاطعة كورسك
كشفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن 33 من سكان مقاطعة كورسك الذين اختطفتهم القوات المسلحة الأوكرانية عادوا إلى روسيا.
وكتبت موسكالكوفا في قناتها عبر "تلغرام": "تم إعاة 33 شخصا من سكان مقاطعة كورسك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووساطة جمهورية بيلاروسيا، إلى روسيا من أوكرانيا، إنهم في وطنهم الأم".
وأشارت موسكالكوفا إلى أن معظم العائدين كانوا من كبار السن، لكن كان بينهم أربعة أطفال، والعديد من الأشخاص مصابين بأمراض خطيرة، وتم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات.
وأضافت موسكالكوفا: "كنا نتصل بالأقارب كل يوم، ونساعد في تسوية الإجراءات، وفي الوقت نفسه، كنا نتفاوض مع الجانب الأوكراني، سعياً إلى حل القضية الإنسانية".
وفي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفادت موسكالكوفا بأن 46 من سكان مقاطعة كورسك الحدودية عادوا من أوكرانيا.