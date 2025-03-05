https://sarabic.ae/20250305/معاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-55-عاما-على-دخولها-حيز-التنفيذ--1098409036.html
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. 55 عاما على دخولها حيز التنفيذ
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. 55 عاما على دخولها حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
منذ 55 عاما، دخلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ كخطوة حاسمة نحو منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الأمن العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T12:29+0000
2025-03-05T12:29+0000
2025-03-05T12:29+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098408697_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82fe6304ff4516344584eeb824cc931f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098408697_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_865bb8385b03981bef17a5ef5007509d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. 55 عاما على دخولها حيز التنفيذ
منذ 55 عاما، دخلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ كخطوة حاسمة نحو منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الأمن العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. تعرف على تفاصيل المعاهدة من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".