معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. 55 عاما على دخولها حيز التنفيذ

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250305/معاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-55-عاما-على-دخولها-حيز-التنفيذ--1098409036.html
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. 55 عاما على دخولها حيز التنفيذ
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. 55 عاما على دخولها حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
منذ 55 عاما، دخلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ كخطوة حاسمة نحو منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الأمن العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. 55 عاما على دخولها حيز التنفيذ

12:29 GMT 05.03.2025
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منذ 55 عاما، دخلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ كخطوة حاسمة نحو منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الأمن العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. تعرف على تفاصيل المعاهدة من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. 55 عاما على دخولها حيز التنفيذ - سبوتنيك عربي
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. 55 عاما على دخولها حيز التنفيذ - سبوتنيك عربي
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