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إسرائيل... 2025 عام الحرب
إسرائيل... 2025 عام الحرب
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، تأكيده أن عام 2025 سيكون "عام الحرب" بالنسبة لبلاده مع تركيزع على محورين أساسيين، وهما... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T07:10+0000
2025-03-06T07:10+0000
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وكشف زامير خلال محادثة افتتاحية مع هيئة الأركان العامة، عن رؤيته والقرارات والأهداف التي حددها لتغيير شكل الجيش الإسرائيلي وتوسيعه مع التركيز على القوات البرية التي تراجعت في العقد الأخير على حد تعبيره.أفادت صحيفة "وانيت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بقيام رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، بعدة تغييرات في قيادة الجيش بعد ساعات من توليه منصبه، حيث عين اللواء يانيف آسور قائدا للمنطقة الجنوبية، وإيتسيك كوهين رئيسا لقسم العمليات بالجيش الإسرائيلي.وتولى زامير، منصبه رسميا، أمس الأربعاء، في مراسم في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وهاليفي.
https://sarabic.ae/20250305/الكشف-عن-أول-نقاش-في-الشرطة-الإسرائيلية-حول-العلاقة-بين-ديوان-رئيس-الحكومة-وقطر-1098423551.html
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رصد عسكري, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
رصد عسكري, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل... 2025 عام الحرب

07:10 GMT 06.03.2025
© AP Photo / Northrop Grumman Corp.المروحية الإسرائيلية UH-60L Black Hawk
المروحية الإسرائيلية UH-60L Black Hawk - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Northrop Grumman Corp.
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، تأكيده أن عام 2025 سيكون "عام الحرب" بالنسبة لبلاده مع تركيزع على محورين أساسيين، وهما غزة وإيران.
وكشف زامير خلال محادثة افتتاحية مع هيئة الأركان العامة، عن رؤيته والقرارات والأهداف التي حددها لتغيير شكل الجيش الإسرائيلي وتوسيعه مع التركيز على القوات البرية التي تراجعت في العقد الأخير على حد تعبيره.

وقال زامير، إن "عام 2025 سيكون عام الحرب، مع التركيز على غزة وإيران، وكذلك عام الحفاظ على الإنجازات وتعميقها في ساحات أخرى".

علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
الكشف عن أول نقاش في الشرطة الإسرائيلية حول العلاقة بين ديوان رئيس الحكومة وقطر
أمس, 21:49 GMT

وأكد زامير أمس الأربعاء، على "أهمية قيمة النصر" في المعركة، معتبرا أن إعادة المختطفين هي التزام أخلاقي، مشددا على أن "جيش الدفاع سيعمل على إعادتهم جميعا".

أفادت صحيفة "وانيت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بقيام رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، بعدة تغييرات في قيادة الجيش بعد ساعات من توليه منصبه، حيث عين اللواء يانيف آسور قائدا للمنطقة الجنوبية، وإيتسيك كوهين رئيسا لقسم العمليات بالجيش الإسرائيلي.
وتولى زامير، منصبه رسميا، أمس الأربعاء، في مراسم في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وهاليفي.
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