https://sarabic.ae/20250306/إسرائيل-2025-عام-الحرب--1098426882.html

إسرائيل... 2025 عام الحرب

إسرائيل... 2025 عام الحرب

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، تأكيده أن عام 2025 سيكون "عام الحرب" بالنسبة لبلاده مع تركيزع على محورين أساسيين، وهما... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T07:10+0000

2025-03-06T07:10+0000

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وكشف زامير خلال محادثة افتتاحية مع هيئة الأركان العامة، عن رؤيته والقرارات والأهداف التي حددها لتغيير شكل الجيش الإسرائيلي وتوسيعه مع التركيز على القوات البرية التي تراجعت في العقد الأخير على حد تعبيره.أفادت صحيفة "وانيت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بقيام رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، بعدة تغييرات في قيادة الجيش بعد ساعات من توليه منصبه، حيث عين اللواء يانيف آسور قائدا للمنطقة الجنوبية، وإيتسيك كوهين رئيسا لقسم العمليات بالجيش الإسرائيلي.وتولى زامير، منصبه رسميا، أمس الأربعاء، في مراسم في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وهاليفي.

https://sarabic.ae/20250305/الكشف-عن-أول-نقاش-في-الشرطة-الإسرائيلية-حول-العلاقة-بين-ديوان-رئيس-الحكومة-وقطر-1098423551.html

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رصد عسكري, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم