https://sarabic.ae/20250306/وصول-أول-شحنة-ترانزيت-إماراتية-إلى-أفغانستان-عبر-السكك-الحديد-الإيرانية-1098430447.html
وصول أول شحنة ترانزيت إماراتية إلى أفغانستان عبر السكك الحديد الإيرانية
وصول أول شحنة ترانزيت إماراتية إلى أفغانستان عبر السكك الحديد الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التنفيذي لاتحاد تطوير السكك الحديدية في أفغانستان، مصطفى رضائي، دخول أول شحنة ترانزيت من الإمارات إلى أفغانستان عبر السكك الحديد الإيرانية. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T09:18+0000
2025-03-06T09:18+0000
2025-03-06T09:18+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار أفغانستان اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/86/1045868623_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_a13afc3ddbccd0edf49cc0c547af31ab.jpg
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء الأربعاء، عن مصطفى رضائي، أن أول شحنة ترانزيت قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مدينة هرات الأفغانية عبر منفذ "شامتيغ" السككي الواقع في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران. وأكد مصطفى رضائي أن هذه الشحنة العابرة تضمنت 40 حاوية محملة بالسكر من الإمارات، فضلا عن 6 عربات تحمل الأسمنت من إيران. وأشار الرئيس التنفيذي لاتحاد تطوير السكك الحديدية في أفغانستان، إلى أن "هذه الشحنة هي الأولى القادمة من دولة الإمارات وتزن 1200 طن، والتي حمّلت من بندر عباس (في محافظة هرمزكان - جنوب إيران، وبعدها دخلت أفغانستان عبر شبكة السكك الحديدية في حدود شامتيغ شمال شرقي إيران.ويشار إلى أنه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، خير الله خادمي، عن تدشين خط سكك حديدية بين بلاده وأفغانستان، حيث أفادت وكالة "فارس"، بأن المسؤول الإيراني أكد أن خط السكك الحديدية "خواف (شرقي إيران) – هرات (غربي أفغانستان) سيفتتح بمشاركة رئيسي البلدين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وذكرت أن الخط الحديدي يستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الصادرات، وزيادة حصة إيران في شبكة الترانزيت الدولي. ونقلت الوكالة عن لسان المسؤول الإيراني، أن خط السكك الحديدية سيوسع نطاق التبادل الإقليمي والدولي في هذا الجانب من القارة الآسيوية، ويشكل منعطفا في تنمية العلاقات الإيرانية الأفغانية، ومكملا للارتباط السككي بين الصين وقرغيزيا وطاجيكستان وأفغانستان وإيران.وأكد مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، خيرالله خادمي، أن مزايا المشروع السككي الارتباط بالصين عبر أفغانستان، وتنمية وتطوير المنطقة، فضلا عن اسكتمال وتطوير شبكة السكك الحديدية بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) وزيادة ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى إلى المحيط الهندي.يشار إلى أن الخط السككي خواف – هرات يبلغ طوله 225 كم، ويشمل 4 مقاطع.
https://sarabic.ae/20201209/افتتاح-خط-سكك-حديد-بين-إيران-وأفغانستان-غدا-الخميس-1047460899.html
إيران
أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/86/1045868623_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_3b10a698d865883e2e20e1a25dc0585a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وصول أول شحنة ترانزيت إماراتية إلى أفغانستان عبر السكك الحديد الإيرانية
أعلن الرئيس التنفيذي لاتحاد تطوير السكك الحديدية في أفغانستان، مصطفى رضائي، دخول أول شحنة ترانزيت من الإمارات إلى أفغانستان عبر السكك الحديد الإيرانية.
ونقلت وكالة
مهر للأنباء، مساء الأربعاء، عن مصطفى رضائي، أن أول شحنة ترانزيت قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مدينة هرات الأفغانية عبر منفذ "شامتيغ" السككي الواقع في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.
وأكد مصطفى رضائي أن هذه الشحنة العابرة تضمنت 40 حاوية محملة بالسكر من الإمارات، فضلا عن 6 عربات تحمل الأسمنت من إيران.
وأشار الرئيس التنفيذي لاتحاد تطوير السكك الحديدية
في أفغانستان، إلى أن "هذه الشحنة هي الأولى القادمة من دولة الإمارات وتزن 1200 طن، والتي حمّلت من بندر عباس (في محافظة هرمزكان - جنوب إيران، وبعدها دخلت أفغانستان عبر شبكة السكك الحديدية في حدود شامتيغ شمال شرقي إيران.
ويشار إلى أنه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، خير الله خادمي، عن تدشين خط سكك حديدية بين بلاده وأفغانستان، حيث أفادت وكالة
"فارس"، بأن المسؤول الإيراني أكد أن خط السكك الحديدية
"خواف (شرقي إيران) – هرات (غربي أفغانستان) سيفتتح بمشاركة رئيسي البلدين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وذكرت أن الخط الحديدي يستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الصادرات، وزيادة حصة إيران في شبكة الترانزيت الدولي.
ونقلت الوكالة عن لسان المسؤول الإيراني، أن خط السكك الحديدية سيوسع نطاق التبادل الإقليمي والدولي في هذا الجانب من القارة الآسيوية، ويشكل منعطفا في تنمية العلاقات الإيرانية الأفغانية، ومكملا للارتباط السككي بين الصين وقرغيزيا وطاجيكستان
وأفغانستان وإيران.
وأكد مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، خيرالله خادمي، أن مزايا المشروع السككي الارتباط بالصين عبر أفغانستان، وتنمية وتطوير المنطقة، فضلا عن اسكتمال وتطوير شبكة السكك الحديدية بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) وزيادة ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى إلى المحيط الهندي
.
يشار إلى أن الخط السككي خواف – هرات يبلغ طوله 225 كم، ويشمل 4 مقاطع.