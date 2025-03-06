https://sarabic.ae/20250306/وصول-أول-شحنة-ترانزيت-إماراتية-إلى-أفغانستان-عبر-السكك-الحديد-الإيرانية-1098430447.html

وصول أول شحنة ترانزيت إماراتية إلى أفغانستان عبر السكك الحديد الإيرانية

وصول أول شحنة ترانزيت إماراتية إلى أفغانستان عبر السكك الحديد الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التنفيذي لاتحاد تطوير السكك الحديدية في أفغانستان، مصطفى رضائي، دخول أول شحنة ترانزيت من الإمارات إلى أفغانستان عبر السكك الحديد الإيرانية. 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T09:18+0000

2025-03-06T09:18+0000

2025-03-06T09:18+0000

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء الأربعاء، عن مصطفى رضائي، أن أول شحنة ترانزيت قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مدينة هرات الأفغانية عبر منفذ "شامتيغ" السككي الواقع في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران. وأكد مصطفى رضائي أن هذه الشحنة العابرة تضمنت 40 حاوية محملة بالسكر من الإمارات، فضلا عن 6 عربات تحمل الأسمنت من إيران. وأشار الرئيس التنفيذي لاتحاد تطوير السكك الحديدية في أفغانستان، إلى أن "هذه الشحنة هي الأولى القادمة من دولة الإمارات وتزن 1200 طن، والتي حمّلت من بندر عباس (في محافظة هرمزكان - جنوب إيران، وبعدها دخلت أفغانستان عبر شبكة السكك الحديدية في حدود شامتيغ شمال شرقي إيران.ويشار إلى أنه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، خير الله خادمي، عن تدشين خط سكك حديدية بين بلاده وأفغانستان، حيث أفادت وكالة "فارس"، بأن المسؤول الإيراني أكد أن خط السكك الحديدية "خواف (شرقي إيران) – هرات (غربي أفغانستان) سيفتتح بمشاركة رئيسي البلدين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وذكرت أن الخط الحديدي يستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الصادرات، وزيادة حصة إيران في شبكة الترانزيت الدولي. ونقلت الوكالة عن لسان المسؤول الإيراني، أن خط السكك الحديدية سيوسع نطاق التبادل الإقليمي والدولي في هذا الجانب من القارة الآسيوية، ويشكل منعطفا في تنمية العلاقات الإيرانية الأفغانية، ومكملا للارتباط السككي بين الصين وقرغيزيا وطاجيكستان وأفغانستان وإيران.وأكد مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، خيرالله خادمي، أن مزايا المشروع السككي الارتباط بالصين عبر أفغانستان، وتنمية وتطوير المنطقة، فضلا عن اسكتمال وتطوير شبكة السكك الحديدية بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) وزيادة ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى إلى المحيط الهندي.يشار إلى أن الخط السككي خواف – هرات يبلغ طوله 225 كم، ويشمل 4 مقاطع.

https://sarabic.ae/20201209/افتتاح-خط-سكك-حديد-بين-إيران-وأفغانستان-غدا-الخميس-1047460899.html

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