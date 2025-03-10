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إسرائيل تستعيد تمثال بن غوريون "بملابس السباحة"
إسرائيل تستعيد تمثال بن غوريون "بملابس السباحة"
سبوتنيك عربي
استعادت الشرطة الإسرائيلية تمثالا لأول رئيس وزراء إسرائيلي، دافيد بن غوريون، "بملابس السباحة"، كان قد سرق بهو أحد الفنادق في تل أبيب. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T12:07+0000
2025-03-10T12:07+0000
2025-03-10T12:07+0000
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واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا يبلغ من العمر 23 عاما بتهمة سرقة تمثال لبن غوريون، من بهو فندق في تل أبيب.يذكر أن التمثال هو نسخة طبق الأصل من صورة شهيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون، وهو ينفذ حركة الوقوف على الرأس على الشاطئ مرتديا ملابس السباحة.وأوضحت الشرطة أن قوات الأمن عثرت على التمثال مخبأ في فناء منزل المشتبه به، ومغطى بمنشفة، حيث نقل المشتبه به للاستجواب في مركز شرطة تل أبيب المركزي.
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منوعات, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
منوعات, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تستعيد تمثال بن غوريون "بملابس السباحة"
استعادت الشرطة الإسرائيلية تمثالا لأول رئيس وزراء إسرائيلي، دافيد بن غوريون، "بملابس السباحة"، كان قد سرق بهو أحد الفنادق في تل أبيب.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا يبلغ من العمر 23 عاما بتهمة سرقة تمثال لبن غوريون، من بهو فندق في تل أبيب.
وقال المتحدث باسم الشرطة إن المشتبه به كان يقيم في فندق تل أبيب، وسرق التمثال أثناء مغادرته.
يذكر أن التمثال هو نسخة طبق الأصل من صورة شهيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون، وهو ينفذ حركة الوقوف على الرأس على الشاطئ مرتديا ملابس السباحة.
وأوضحت الشرطة أن قوات الأمن عثرت على التمثال مخبأ في فناء منزل المشتبه به، ومغطى بمنشفة، حيث نقل المشتبه به للاستجواب في مركز شرطة تل أبيب المركزي.