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هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
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شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
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https://sarabic.ae/20250311/خطة-لبناء-أعظم-ملعب-في-العالم-1098577665.html
خطة لبناء "أعظم ملعب في العالم"
خطة لبناء "أعظم ملعب في العالم"
سبوتنيك عربي
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف متفرج إلى جوار ملعبه الحالي أولد ترافورد. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء ذلك، في بيان رسمي للنادي، خلال حفل أقيم صباح اليوم في لندن، كاشفًا فيه عن التصميمات المعمارية للملعب الجديد والمنطقة المحيطة فيه.ويُعد ملعب "أولد ترافورد" الحالي، الذي يتسع لـ 76,000 متفرج بعد التوسعة الأخيرة في 2006، واحدًا من أقدم الملاعب حيث افتُتح في عام 1910، لكن خطة مانشستر يونايتد الجديدة، ستجعل من المشروع الجديد أكبر استاد في المملكة المتحدة.
https://sarabic.ae/20250309/ريال-مدريد-يهزم-فاليكانو-ويزاحم-برشلونة-على-صدارة-الـليغا-فيديو-1098535563.html
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منوعات, رياضة
منوعات, رياضة

خطة لبناء "أعظم ملعب في العالم"

12:50 GMT 11.03.2025
© Unsplash/Jimmy Conover ملعب
ملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Unsplash/Jimmy Conover
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف متفرج إلى جوار ملعبه الحالي أولد ترافورد.
وجاء ذلك، في بيان رسمي للنادي، خلال حفل أقيم صباح اليوم في لندن، كاشفًا فيه عن التصميمات المعمارية للملعب الجديد والمنطقة المحيطة فيه.

وقال جيم راتكليف أحد مالكي النادي، إن الملعب الجديد سيكون "الأعظم في العالم"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل بداية "رحلة مثيرة جدا".

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ومن المتوقع، أن تجديد المعلب سيسهم في زيادة العوائد بمقدار 7.3 مليار جنيه استرليني سنويا للاقتصاد البريطاني، مع خلق 92 ألف وظيفة جديدة، وبناء أكثر من 17 ألف منزل، فضلا عن جذب 1.8 مليون زائر إضافي سنويا.

ويُعد ملعب "أولد ترافورد" الحالي، الذي يتسع لـ 76,000 متفرج بعد التوسعة الأخيرة في 2006، واحدًا من أقدم الملاعب حيث افتُتح في عام 1910، لكن خطة مانشستر يونايتد الجديدة، ستجعل من المشروع الجديد أكبر استاد في المملكة المتحدة.
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