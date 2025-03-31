https://sarabic.ae/20250331/ما-تداعيات-إعلان-الصدر-عدم-خوض-الانتخابات-البرلمانية-في-العراق-1099107592.html

ما تداعيات إعلان الصدر عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟

ما تداعيات إعلان الصدر عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟

سبوتنيك عربي

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات المقبلة، معتبرا أنها "عملية عرجاء"، وذلك خلال رده على سؤال حول دور أبناء "التيار الوطني... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T13:17+0000

2025-03-31T13:17+0000

2025-03-31T13:17+0000

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ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟ سبوتنيك عربي ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟

وقال الصدر: "ليكن في علم الجميع ما دام الفساد موجودا فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح والطائفية والعرقية والحزبية، وبعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون".وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي، مناف جلال الموسوي، إن "قرار الصدر لم يكن مفاجئا، وقد حدد أسباب عدم مشاركته وعدم قبوله بالآلية الديمقراطية التي تنتجها الأحزاب الموجودة في السلطة، وعدم موافقته على الاشتراك في حكومات محاصصة تأمل في زيادة الامتيازات الحزبية بعيدا عن الواقع الذي يعيشه المواطن العراقي".وأكد المحلل السياسي، عبد الكريم الوزاني، أن "الصدر دائما ما يكون له رأي مختلف عن الآخرين في كل انتخابات، إما بالمقاطعة أو الاعتزال وإما بالمشاركة الكبرى، لكن يغلب عليه المقاطعة، وهو ينطلق هذه المرة من أن هناك فساد كبير، وهناك من المسؤولين من لا يزال في سدة الحكم، ويشير إلى شخصيات بعينها دون ذكر الأسماء وهي معروفة للعراقيين"، مشيرا إلى أنه "قرر عدم المشاركة بعد أن أيقن أن عملية الانتخابات ربما تكون عملية ترقيع لا جدوى لها، بينما هو يطمح الى أن يغير العملية بالكامل".واعتبر المحلل السياسي، جاسم الموسوي، أن "قرار الصدر كان مفاجأة قد تقف وراءها خيارات أخرى، وربما هناك وجه آخر يتمثل في أن الصدر قد يكون مشاركا في معارضة كبيرة جدا من خلال الشارع الذي يراهن عليه التيار الصدري"، مشيرا إلى أن "عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية لم تحقق له حكومة الأغلبية التي كان يطمح إليها، وربما تشير الحسابات هذه المرة إلى أن الإطار التنسيقي، وهو أحد الفاعلين الحقيقيين في تشكيل الحكومة، قد ذهب متفقا إلى الانتخابات"، وهو ما من شأنه تكرار سيناريو الانتخابات الماضية التي اخفق فيها الصدر في التحالف مع الإطار لتشكيل حكومة.وأكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المتسنصرية، الدكتورعصام الفيلي، أن "الصدر في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها العراق الآن يدرك تماما أن العودة إلى طريقة الانتخابات التقليدية في ظل قانون يفضي إلى بقاء كبار الكتل المتمترسة خلف عناوين سياسية دون أن يكون هناك مشروع جديد يقوم على الإصلاح وإعادة بناء الدولة، لا فائدة منه لأن الوضع السياسي في العراق سيعود إلى ما يعرف بالتوافقية السياسية الذي يؤدي إلى خلق مزيد من المحاصصة وليس مشروع بناء دولة حقيقية، وبالتالي يؤمن الصدر بضرورة وجود معارضة تقوم بمسائلة الحكومة".وأضاف مشيرا إلى أن "ملامح التغيير في المنظومة السياسية بدأت وصارت واضحة، خاصة أن المنظومة السياسية في العراق ما زالت هي مرتبطة بوشائج كثيرة مع أكثر من جهة إقليمية تضع بصمتها في السلوك السياسي لكثير من الكتل، وبالتالي نحن بحاجة أن نعقل القرار العراقي في هذه المرحلة، بمعنى أن يكون القرار العراقي قرارا خالصا 100% حتى نستطيع أن نواجه التحديات المستقبلية".وتوقع الخبير أن "تزداد الإخفاقات التشريعية إذا بقي الوضع على ما هو عليه، وإذا لم يحدث متغير في المنظومة السياسية، أو إذا لم يحدث إعادة قراءة من قبل الطبقة السياسية لطبيعة التحديات الراهنة، إلى جانب أن قوة مقتدى الصدر لا تكمن فقط في حضوره السياسي بل بحضور قواعد جماهيرية وبالتالي هو قادر على تحريك الشارع العراقي. وهو خيار يمكن أن يخلق أزمة كبيرة بالنسبة له، وللعملية السياسية في العراق".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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