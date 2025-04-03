أستاذ في الأكاديمية الروسية: موسكو قدمت لواشنطن مجموعة من الحلول لإنهاء الصراع في أوكرانيا

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لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
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نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
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30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لدى الولايات المتحدة مشروع في الشرق الأوسط ستستخدم القوة لتنفيذه
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59 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
17:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250403/أستاذ-في-الأكاديمية-الروسية-موسكو-قدمت-لواشنطن-مجموعة-من-الحلول-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099180657.html
أستاذ في الأكاديمية الروسية: موسكو قدمت لواشنطن مجموعة من الحلول لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أستاذ في الأكاديمية الروسية: موسكو قدمت لواشنطن مجموعة من الحلول لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
لفت الأستاذ في الأكاديمية الروسية الدكتور محمود الأفندي، إلى الأهمية التي يكتسبها "عيد النصر" هذا العام"، مشيرا إلى أنّه "سيشكّل مناسبة للتذكير بأنّ العالم... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T11:40+0000
2025-04-03T11:40+0000
موسكو
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تقارير سبوتنيك
حصري
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وأشار الأفندي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، الى أهمية التعاون بين فيتنام وروسيا على الصعيد الاقتصادي, وقال: "أظهرت روسيا أنّ ليس هناك أيّ ثقة بالدول الغربية، لذلك تتعامل مع الدول الشرقية على مبدأ الصداقة الاستراتيجية والتعاون لفترة طويلة".وأضاف الأفندي: إن "فيتنام تعتبر روسيا مفتاحاً كبيراً جداً خصوصا أنّ العلاقة تاريخية والإتحاد السوفياتي ساعد فيتنام في حربها مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى الإقتصاد الروسي الذي صمد نتيجة تعامله مع الدول الشرقية لذلك هذه الدول هي الرئة الاقتصادية لروسيا".وفي ما يتعلّق بالمفاوضات الجارية حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى السعودية"، قال الأفندي: "ترامب لديه جدية لإنهاء الصراع في اوكرانيا لكن تنقصه الأدوات لذلك"، مشدداً على أنّ "روسيا لا تريد هدنة قصيرة الزمن بل إنهاء الصراع من جذوره، لهذا فهي بحاجة للكثير من اللقاءات في السعودية".كما أشار الأفندي، الى وجود صراعات داخل البيت الأبيض حول استمرار الدعم لأوكرانيا، وقال: "أوكرانيا ليس لديها أي نوع من أنواع السيادة لتتصرّف كدولة مستقلة"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تستطيع الضغط على أوكرانيا للاستسلام أو القيام بانتخابات مرة أخرى, وهذا كله يعتمد على سياسة البيت الأبيض".روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
https://sarabic.ae/20240710/الاتحاد-الأوروبي-إذا-توقفنا-عن-دعم-أوكرانيا-ستنتهي-الحرب-بسرعة-1090653479.html
https://sarabic.ae/20250314/ترامب-أجرينا-اليوم-اتصالات-جيدة-جدًا-مع-روسيا-وأوكرانيا-من-أجل-إنهاء-الحرب-1098674467.html
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موسكو, واشنطن, عيد النصر, تقارير سبوتنيك, حصري
موسكو, واشنطن, عيد النصر, تقارير سبوتنيك, حصري

أستاذ في الأكاديمية الروسية: موسكو قدمت لواشنطن مجموعة من الحلول لإنهاء الصراع في أوكرانيا

11:40 GMT 03.04.2025
© Sputnik . Sergei Guneev / الانتقال إلى بنك الصور قمة "مجموعة العشرين" في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 7 يوليو/ تموز 2017
 قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 7 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Sergei Guneev
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حصري
لفت الأستاذ في الأكاديمية الروسية الدكتور محمود الأفندي، إلى الأهمية التي يكتسبها "عيد النصر" هذا العام"، مشيرا إلى أنّه "سيشكّل مناسبة للتذكير بأنّ العالم المتمثّل بالقطب الواحد الأميركي بحاجة أنّ ينتهي، فالعالم المتعدد الأقطاب هو حاجة لتعزيز السلام".
وأشار الأفندي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، الى أهمية التعاون بين فيتنام وروسيا على الصعيد الاقتصادي, وقال: "أظهرت روسيا أنّ ليس هناك أيّ ثقة بالدول الغربية، لذلك تتعامل مع الدول الشرقية على مبدأ الصداقة الاستراتيجية والتعاون لفترة طويلة".
وأضاف الأفندي: إن "فيتنام تعتبر روسيا مفتاحاً كبيراً جداً خصوصا أنّ العلاقة تاريخية والإتحاد السوفياتي ساعد فيتنام في حربها مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى الإقتصاد الروسي الذي صمد نتيجة تعامله مع الدول الشرقية لذلك هذه الدول هي الرئة الاقتصادية لروسيا".
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعة
10 يوليو 2024, 08:55 GMT

ورأى الأفندي أنّه "حتى لو انتهت الحرب وأزيلت العقوبات ستكون روسيا حذرة بالتعامل مع النافذة الأوروبية لأنّ الثقة الآن أصبحت للجانب الشرقي".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
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وفي ما يتعلّق بالمفاوضات الجارية حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى السعودية"، قال الأفندي: "ترامب لديه جدية لإنهاء الصراع في اوكرانيا لكن تنقصه الأدوات لذلك"، مشدداً على أنّ "روسيا لا تريد هدنة قصيرة الزمن بل إنهاء الصراع من جذوره، لهذا فهي بحاجة للكثير من اللقاءات في السعودية".

وأضاف: إنّ "روسيا أعطت الولايات المتحدة نوعاً من الحلول الجزئية لجسّ النبض في حال كانت قادرة أن تضغط على الجانب الأوكراني للالتزام بأي هدنة".

كما أشار الأفندي، الى وجود صراعات داخل البيت الأبيض حول استمرار الدعم لأوكرانيا، وقال: "أوكرانيا ليس لديها أي نوع من أنواع السيادة لتتصرّف كدولة مستقلة"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تستطيع الضغط على أوكرانيا للاستسلام أو القيام بانتخابات مرة أخرى, وهذا كله يعتمد على سياسة البيت الأبيض".
روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
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