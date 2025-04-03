https://sarabic.ae/20250403/أستاذ-في-الأكاديمية-الروسية-موسكو-قدمت-لواشنطن-مجموعة-من-الحلول-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099180657.html

أستاذ في الأكاديمية الروسية: موسكو قدمت لواشنطن مجموعة من الحلول لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أستاذ في الأكاديمية الروسية: موسكو قدمت لواشنطن مجموعة من الحلول لإنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

لفت الأستاذ في الأكاديمية الروسية الدكتور محمود الأفندي، إلى الأهمية التي يكتسبها "عيد النصر" هذا العام"، مشيرا إلى أنّه "سيشكّل مناسبة للتذكير بأنّ العالم... 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T11:40+0000

2025-04-03T11:40+0000

2025-04-03T11:40+0000

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وأشار الأفندي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، الى أهمية التعاون بين فيتنام وروسيا على الصعيد الاقتصادي, وقال: "أظهرت روسيا أنّ ليس هناك أيّ ثقة بالدول الغربية، لذلك تتعامل مع الدول الشرقية على مبدأ الصداقة الاستراتيجية والتعاون لفترة طويلة".وأضاف الأفندي: إن "فيتنام تعتبر روسيا مفتاحاً كبيراً جداً خصوصا أنّ العلاقة تاريخية والإتحاد السوفياتي ساعد فيتنام في حربها مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى الإقتصاد الروسي الذي صمد نتيجة تعامله مع الدول الشرقية لذلك هذه الدول هي الرئة الاقتصادية لروسيا".وفي ما يتعلّق بالمفاوضات الجارية حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى السعودية"، قال الأفندي: "ترامب لديه جدية لإنهاء الصراع في اوكرانيا لكن تنقصه الأدوات لذلك"، مشدداً على أنّ "روسيا لا تريد هدنة قصيرة الزمن بل إنهاء الصراع من جذوره، لهذا فهي بحاجة للكثير من اللقاءات في السعودية".كما أشار الأفندي، الى وجود صراعات داخل البيت الأبيض حول استمرار الدعم لأوكرانيا، وقال: "أوكرانيا ليس لديها أي نوع من أنواع السيادة لتتصرّف كدولة مستقلة"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تستطيع الضغط على أوكرانيا للاستسلام أو القيام بانتخابات مرة أخرى, وهذا كله يعتمد على سياسة البيت الأبيض".روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية

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