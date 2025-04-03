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https://sarabic.ae/20250403/بعد-تراجعه-عن-تعيين-شارفيت-رئيسا-للشاباك-هل-تتفاقم-الأزمة-داخل-إسرائيل-1099190971.html
بعد تراجع نتنياهوعن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
بعد تراجع نتنياهوعن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أنه سيعين نائب رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد أن قرر إقالة الرئيس الحالي... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T14:20+0000
2025-04-03T14:20+0000
راديو
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إسرائيل
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بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
ويأتي الإعلان بعد التراجع المحرج الذي حدث، الثلاثاء، في تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت بالمنصب، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وكان ينظر إلى نائب بار في الشاباك بوصفه الخيار الأفضل لرئاسة جهاز الأمن العام، إذ أن "لديه المعرفة والخبرة الضروريتين لتولي القيادة في خضم الحرب".وكان مكتب نتنياهو قال إن رئيس الوزراء يواصل مقابلة المرشحين للمنصب، بعد تراجعه عن تعيين شارفيت.ويصرّ نتنياهو على التزامه بإقالة بار بحلول 10 نيسان/ أبريل الجاري، رغم أن محكمة العدل العليا جمدت القرار حتى تنظر في الالتماسات المقدمة ضده.ويقول مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نائب رئيس الشاباك بالإنابة، الذي يشار إليه فقط بالحرف الأول من اسمه "شين"، سيكون رئيسا بالإنابة للجهاز حتى يتم تعيين رئيس دائم.وأشار حرفوش إلى أن "هذه الأزمة تكررت قبل ذلك، عندما أقال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان"، لافتًا إلى أن "نتنياهو يفعل مثل هذه الإجراءات ليس من منطلق مهني، وإنما من منطلقات شخصية وتصفية حسابات، وهذا هو ما أثار كل هذه الزوابع السياسية ضده".وأشارت حداد إلى أن "عام 2026، ربما يكون الأسوأ في حياة نتنياهو، لذا هو يحاول استباق الزمن ليغير كثيرا من الأوضاع لصالحه"، مشيرةً إلى أن "التصعيد العسكري في غزة ستزيد حدته حتى الانهيار التام، لأن حياة نتنياهو مرتبطة باستمرار التهديد ووجود خطر خارجي، المتمثل في حركة حماس الفلسطينية من وجهة نظر نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف".
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ملفات ساخنة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, аудио
ملفات ساخنة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, аудио

بعد تراجع نتنياهوعن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟

14:20 GMT 03.04.2025
راديو
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أنه سيعين نائب رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد أن قرر إقالة الرئيس الحالي للجهاز.
ويأتي الإعلان بعد التراجع المحرج الذي حدث، الثلاثاء، في تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت بالمنصب، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وكان ينظر إلى نائب بار في الشاباك بوصفه الخيار الأفضل لرئاسة جهاز الأمن العام، إذ أن "لديه المعرفة والخبرة الضروريتين لتولي القيادة في خضم الحرب".
وكان مكتب نتنياهو قال إن رئيس الوزراء يواصل مقابلة المرشحين للمنصب، بعد تراجعه عن تعيين شارفيت.
ويصرّ نتنياهو على التزامه بإقالة بار بحلول 10 نيسان/ أبريل الجاري، رغم أن محكمة العدل العليا جمدت القرار حتى تنظر في الالتماسات المقدمة ضده.
ويقول مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نائب رئيس الشاباك بالإنابة، الذي يشار إليه فقط بالحرف الأول من اسمه "شين"، سيكون رئيسا بالإنابة للجهاز حتى يتم تعيين رئيس دائم.

من جانبه، قال الباحث السياسي الفلسطيني المختص بالشأن الإسرائيلي، د. مراد حرفوش، لـ"سبوتنيك"، إن "نتنياهو يحاول أن يقوم بتغييرات في الأجهزة الأمنية والعسكرية لتطويعها حسب رغبته وأهدافه الشخصية"، مشيرًا إلى أن "ذلك حدث هذه المرة في أزمة رونين بار التي تراجع فيها تحت ضغوط المعارضة وداخل حزب الليكود".

وأشار حرفوش إلى أن "هذه الأزمة تكررت قبل ذلك، عندما أقال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان"، لافتًا إلى أن "نتنياهو يفعل مثل هذه الإجراءات ليس من منطلق مهني، وإنما من منطلقات شخصية وتصفية حسابات، وهذا هو ما أثار كل هذه الزوابع السياسية ضده".

أما الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، د. تمارا حداد، فقالت لـ"سبوتنيك"، إن "مشكلة نتنياهو ليست فقط في تعيين خلف لرونين بار، وإنما يحاول نتنياهو أن يغير في بنية الدولة العميقة في إسرائيل، حتى يستطيع أن ينفذ أجندته الخاصة وبحثا عن غطاء لمخالفاته السياسية والمالية، وآخرها ما يعرف بـ"قطر غيت".

وأشارت حداد إلى أن "عام 2026، ربما يكون الأسوأ في حياة نتنياهو، لذا هو يحاول استباق الزمن ليغير كثيرا من الأوضاع لصالحه"، مشيرةً إلى أن "التصعيد العسكري في غزة ستزيد حدته حتى الانهيار التام، لأن حياة نتنياهو مرتبطة باستمرار التهديد ووجود خطر خارجي، المتمثل في حركة حماس الفلسطينية من وجهة نظر نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف".
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