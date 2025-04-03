https://sarabic.ae/20250403/بعد-تراجعه-عن-تعيين-شارفيت-رئيسا-للشاباك-هل-تتفاقم-الأزمة-داخل-إسرائيل-1099190971.html

بعد تراجع نتنياهوعن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟

بعد تراجع نتنياهوعن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أنه سيعين نائب رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد أن قرر إقالة الرئيس الحالي... 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T14:20+0000

2025-04-03T14:20+0000

2025-04-03T14:20+0000

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بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟ سبوتنيك عربي بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟

ويأتي الإعلان بعد التراجع المحرج الذي حدث، الثلاثاء، في تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت بالمنصب، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وكان ينظر إلى نائب بار في الشاباك بوصفه الخيار الأفضل لرئاسة جهاز الأمن العام، إذ أن "لديه المعرفة والخبرة الضروريتين لتولي القيادة في خضم الحرب".وكان مكتب نتنياهو قال إن رئيس الوزراء يواصل مقابلة المرشحين للمنصب، بعد تراجعه عن تعيين شارفيت.ويصرّ نتنياهو على التزامه بإقالة بار بحلول 10 نيسان/ أبريل الجاري، رغم أن محكمة العدل العليا جمدت القرار حتى تنظر في الالتماسات المقدمة ضده.ويقول مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نائب رئيس الشاباك بالإنابة، الذي يشار إليه فقط بالحرف الأول من اسمه "شين"، سيكون رئيسا بالإنابة للجهاز حتى يتم تعيين رئيس دائم.وأشار حرفوش إلى أن "هذه الأزمة تكررت قبل ذلك، عندما أقال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان"، لافتًا إلى أن "نتنياهو يفعل مثل هذه الإجراءات ليس من منطلق مهني، وإنما من منطلقات شخصية وتصفية حسابات، وهذا هو ما أثار كل هذه الزوابع السياسية ضده".وأشارت حداد إلى أن "عام 2026، ربما يكون الأسوأ في حياة نتنياهو، لذا هو يحاول استباق الزمن ليغير كثيرا من الأوضاع لصالحه"، مشيرةً إلى أن "التصعيد العسكري في غزة ستزيد حدته حتى الانهيار التام، لأن حياة نتنياهو مرتبطة باستمرار التهديد ووجود خطر خارجي، المتمثل في حركة حماس الفلسطينية من وجهة نظر نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف".

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