https://sarabic.ae/20250415/القوات-الروسية-تدمر-منشأة-عسكرية-أوكرانية-بطائرة-دون-طيار-يتم-التحكم-بها-من-موسكو-1099551557.html

القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية أوكرانية بطائرة دون طيار يتم التحكم بها من موسكو

القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية أوكرانية بطائرة دون طيار يتم التحكم بها من موسكو

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة أنباء "سبوتنيك"، بأن مشغل طائرة روسية دون طيار، من طراز "أوفود"، تمكن بمساعدة نظام التحكم الجديد "أوربيتا"، من ضرب هدف أوكراني يقع بالقرب من... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T07:12+0000

2025-04-15T07:12+0000

2025-04-15T07:12+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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وقام طاقم الطائرة دون طيار، من كتيبة إسبانيولا، المتمركز بالقرب من تشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بإعداد طائرة دون طيار هجومية من طراز "أوفود" لمهمة قتالية.وتمكن مشغل الطائرة دون طيار، الذي كان متواجدًا في مدينة موسكو، من السيطرة على الطائرة دون طيار باستخدام نظام "أوربيتا"، وأقلع بها.وعملت مجموعة المقاتلين والمهندسين المتمركزة بالقرب من تشاسوف يار، كحلقة وصل للمشغلين في موسكو.وتمكنت طائرة "أوفود" دون طيار، التي يتم التحكم بها من موسكو عبر نظام "أوربيتا"، من الطيران لمسافة تزيد عن 11 كيلومترًا من نقطة إقلاعها إلى هدفها وإصابة هدفها بنجاح.وقال قائد ومؤسس لواء المتطوعين "إسبانيولا"، ذو الاسم الحركي "إسبانيتس" (الإسباني)، لوكالة "سبوتنيك: "تم تأكيد تدمير الهدف، من خلال لقطات المراقبة الموضوعية التي تم التقاطها باستخدام طائرة استطلاع مسيرة، ولأول مرة على الإطلاق، شهدنا اليوم استخدامًا قتاليًا لطائرة مسيرة (من موسكو) مع تدمير هدف في تشاسوف يار... تحققنا من أمرين".وفي وقت الاختبار، كان "إسبانيتس" موجودًا في مدينة موسكو، بجوار مشغل الطائرة دون طيار الذي يجري الاختبارات.وصرح مهندس التصميم إيفانوف لوكالة "سبوتنيك"، قائلاً: "لقد أنجزنا المهمة التي حددناها لأنفسنا، وهي التحكم عن بُعد، لقد حققنا هدفنا".وأردف: "اليوم، نفذتُ أنا وزملائي، ولأول مرة، مهمة قتالية تعتمد على تطور جديد وتكنولوجيا جديدة. تكنولوجيا تُسمى "أوربيتا"، لتدمير أي جسم (من موسكو) على أراضي خط التماس القتالي... "أوربيتا" عبارة عن مجمع برمجيات وأجهزة، يتكون من عدة عناصر، إنه نظام اتصالات ذكي متطور، ونظام تتبع تلقائي للأهداف يعتمد على شبكات متطورة، بالإضافة إلى معدات أخرى".القنابل الانزلاقية.. سلاح روسي يرعب جيوش الناتو

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