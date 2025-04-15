https://sarabic.ae/20250415/القوات-الروسية-تدمر-منشأة-عسكرية-أوكرانية-بطائرة-دون-طيار-يتم-التحكم-بها-من-موسكو-1099551557.html
القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية أوكرانية بطائرة دون طيار يتم التحكم بها من موسكو
القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية أوكرانية بطائرة دون طيار يتم التحكم بها من موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة أنباء "سبوتنيك"، بأن مشغل طائرة روسية دون طيار، من طراز "أوفود"، تمكن بمساعدة نظام التحكم الجديد "أوربيتا"، من ضرب هدف أوكراني يقع بالقرب من... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T07:12+0000
2025-04-15T07:12+0000
2025-04-15T07:12+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقام طاقم الطائرة دون طيار، من كتيبة إسبانيولا، المتمركز بالقرب من تشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بإعداد طائرة دون طيار هجومية من طراز "أوفود" لمهمة قتالية.وتمكن مشغل الطائرة دون طيار، الذي كان متواجدًا في مدينة موسكو، من السيطرة على الطائرة دون طيار باستخدام نظام "أوربيتا"، وأقلع بها.وعملت مجموعة المقاتلين والمهندسين المتمركزة بالقرب من تشاسوف يار، كحلقة وصل للمشغلين في موسكو.وتمكنت طائرة "أوفود" دون طيار، التي يتم التحكم بها من موسكو عبر نظام "أوربيتا"، من الطيران لمسافة تزيد عن 11 كيلومترًا من نقطة إقلاعها إلى هدفها وإصابة هدفها بنجاح.وقال قائد ومؤسس لواء المتطوعين "إسبانيولا"، ذو الاسم الحركي "إسبانيتس" (الإسباني)، لوكالة "سبوتنيك: "تم تأكيد تدمير الهدف، من خلال لقطات المراقبة الموضوعية التي تم التقاطها باستخدام طائرة استطلاع مسيرة، ولأول مرة على الإطلاق، شهدنا اليوم استخدامًا قتاليًا لطائرة مسيرة (من موسكو) مع تدمير هدف في تشاسوف يار... تحققنا من أمرين".وفي وقت الاختبار، كان "إسبانيتس" موجودًا في مدينة موسكو، بجوار مشغل الطائرة دون طيار الذي يجري الاختبارات.وصرح مهندس التصميم إيفانوف لوكالة "سبوتنيك"، قائلاً: "لقد أنجزنا المهمة التي حددناها لأنفسنا، وهي التحكم عن بُعد، لقد حققنا هدفنا".وأردف: "اليوم، نفذتُ أنا وزملائي، ولأول مرة، مهمة قتالية تعتمد على تطور جديد وتكنولوجيا جديدة. تكنولوجيا تُسمى "أوربيتا"، لتدمير أي جسم (من موسكو) على أراضي خط التماس القتالي... "أوربيتا" عبارة عن مجمع برمجيات وأجهزة، يتكون من عدة عناصر، إنه نظام اتصالات ذكي متطور، ونظام تتبع تلقائي للأهداف يعتمد على شبكات متطورة، بالإضافة إلى معدات أخرى".القنابل الانزلاقية.. سلاح روسي يرعب جيوش الناتو
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رصد عسكري, سلاح روسيا
القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية أوكرانية بطائرة دون طيار يتم التحكم بها من موسكو
أفاد مراسل وكالة أنباء "سبوتنيك"، بأن مشغل طائرة روسية دون طيار، من طراز "أوفود"، تمكن بمساعدة نظام التحكم الجديد "أوربيتا"، من ضرب هدف أوكراني يقع بالقرب من تشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولأول مرة أثناء وجوده في موسكو.
وقام طاقم الطائرة دون طيار، من كتيبة إسبانيولا، المتمركز بالقرب من تشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بإعداد طائرة دون طيار هجومية من طراز "أوفود" لمهمة قتالية.
وتمكن مشغل الطائرة دون طيار، الذي كان متواجدًا في مدينة موسكو، من السيطرة على الطائرة دون طيار باستخدام نظام "أوربيتا"، وأقلع بها.
وعملت مجموعة المقاتلين والمهندسين المتمركزة بالقرب من تشاسوف يار، كحلقة وصل للمشغلين في موسكو.
وتمكنت طائرة "أوفود" دون طيار، التي يتم التحكم بها من موسكو عبر نظام "أوربيتا"، من الطيران لمسافة تزيد عن 11 كيلومترًا من نقطة إقلاعها إلى هدفها وإصابة هدفها بنجاح.
وقال قائد ومؤسس لواء المتطوعين "إسبانيولا"، ذو الاسم الحركي "إسبانيتس" (الإسباني)، لوكالة "سبوتنيك: "تم تأكيد تدمير الهدف، من خلال لقطات المراقبة الموضوعية التي تم التقاطها باستخدام طائرة استطلاع مسيرة، ولأول مرة على الإطلاق، شهدنا اليوم استخدامًا قتاليًا لطائرة مسيرة (من موسكو) مع تدمير هدف في تشاسوف يار... تحققنا من أمرين".
"أولًا، إمكانية التحكم (بالطائرة المسيرة) باستخدام فأرة (أداة تحكم)... تم التحقق منها، وهي تعمل، ثانيًا، والأهم، التحقق من إمكانية الاتصال، نحن على بُعد أكثر من 1000 كيلومتر من موقع الحادث، وهكذا كان الاستخدام ناجحًا لأول مرة".
وفي وقت الاختبار، كان "إسبانيتس" موجودًا في مدينة موسكو، بجوار مشغل الطائرة دون طيار الذي يجري الاختبارات.
وقاد أندريه إيفانوف، مبتكر طائرة "أوفود" الهجومية، مجموعة من مهندسي الطائرات دون طيار، أثناء الاستخدام القتالي بالقرب من تشاسوف يار.
وصرح مهندس التصميم إيفانوف لوكالة "سبوتنيك"، قائلاً: "لقد أنجزنا المهمة التي حددناها لأنفسنا، وهي التحكم عن بُعد، لقد حققنا هدفنا".
وتابع: "أعتقد أن المهمة المتوسطة قد أُنجزت، تم إجراء السيطرة المباشرة على طائرة من دون طيار من طراز "أوفود"، بين تشاسوفي يار وموسكو باستخدام مجمع أجهزة وبرامج التحكم بعيدة المدى "أوربيتا" الذي طوره مركز الأنظمة والتقنيات غير المأهولة، تحت قيادة أندريه بيزروكوف.
وأردف: "اليوم، نفذتُ أنا وزملائي، ولأول مرة، مهمة قتالية تعتمد على تطور جديد وتكنولوجيا جديدة. تكنولوجيا تُسمى "أوربيتا"، لتدمير أي جسم (من موسكو) على أراضي خط التماس القتالي... "أوربيتا" عبارة عن مجمع برمجيات وأجهزة، يتكون من عدة عناصر، إنه نظام اتصالات ذكي متطور، ونظام تتبع تلقائي للأهداف يعتمد على شبكات متطورة، بالإضافة إلى معدات أخرى".