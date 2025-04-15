https://sarabic.ae/20250415/روسيا-تكشف-عن-طبيعة-الهدف-في-سومي-الأوكرانية-1099570408.html
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لديها حقائق تؤكد أن ضربة للقوات المسلحة الروسية في سومي أصابت موقع "اجتماع" لقادة عسكريين أوكرانيين وغربيين، في... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T13:50+0000
2025-04-15T13:50+0000
2025-04-15T13:50+0000
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روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
سبوتنيك عربي
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
وقال لافروف إن موسكو لديها حقائق تؤكد أن "اجتماعا" آخر للقادة العسكريين الأوكرانيين مع زملائهم الغربيين عقد في المنشأة المتضررة في سومي.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الروسية الدكتور فائز حوالة، إن "الاتهامات الأوكرانية لروسيا هي بكل تأكيد تبريرات من الطرف الأوكراني من أجل إظهار الأمر وكأن روسيا تستهدف المدنيين، لكن الجميع يعلم بأن هذا الادعاء عار عن الصحة تماما".وأكد حوالة أن "المعلومات والصور التي بثتها وزارة الدفاع الروسية تظهر تماما أنه كان هناك اجتماعا في سومي، وإن القتلى هم من الرتبة العسكرية الكبيرة، وهذا ما أثبته أيضا ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية"، مؤكدا أن "إدارة زيلينسكي لا تريد الاعتراف بالهزيمة المطلقة أمام الجيش الروسي، وأنها خسرت المعركة، وإنما لا تزال تحاول المجازفة بأرواح العسكريين حتى آخر عسكري أوكراني".وأكد خبير الشؤون الأوروبية الدكتور، رامي الخليفة العلي، أن "الصراع في أوكرانيا لا يقتصر على المستوى العسكري بل يمتد إلى أكثر من مستوى.وتوقع العلي أن "أن يستمر هذا النهج طالما أن الأطراف المتنازعة لم تصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "الأنظار موجهة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، ونجاح للوساطة الأمريكية التي باتت تضغط على كافة الأطراف، والتي غيرت موقفها مما يعني تغيير المعادلة الاستراتيجية وإمكانية الوصول إلى وقف لإطلاق النار الذي يأمل الجميع في أن يتم التوصل إليه سريعا".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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ملفات ساخنة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, аудио
ملفات ساخنة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, аудио
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لديها حقائق تؤكد أن ضربة للقوات المسلحة الروسية في سومي أصابت موقع "اجتماع" لقادة عسكريين أوكرانيين وغربيين، في حين أن كييف تضع منذ فترة طويلة منشآت عسكرية بين المنشآت المدنية، وهو ما يحظره القانون الدولي.
وقال لافروف إن موسكو لديها حقائق تؤكد أن "اجتماعا" آخر للقادة العسكريين الأوكرانيين
مع زملائهم الغربيين عقد في المنشأة المتضررة في سومي.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك
"، قال خبير الشؤون الروسية الدكتور فائز حوالة، إن "الاتهامات الأوكرانية لروسيا هي بكل تأكيد تبريرات من الطرف الأوكراني من أجل إظهار الأمر وكأن روسيا تستهدف المدنيين، لكن الجميع يعلم بأن هذا الادعاء عار عن الصحة تماما".
وأضاف: "الطرف الأوكراني يحاول من خلال هذا الادعاء استجداء من تبقى في صفه من دول الاتحاد الأوروبي، التي تحاول إيجاد مكان لنفسها في موضوع حل الأزمة الأوكرانية بعد أن تم استبعاد أي طرف أوروبي من قبل الإدارة الأمريكية، حيث ستقتصر المفاوضات على الأطراف الثلاثة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".
وأكد حوالة أن "المعلومات والصور التي بثتها وزارة الدفاع الروسية تظهر تماما أنه كان هناك اجتماعا في سومي، وإن القتلى هم من الرتبة العسكرية الكبيرة، وهذا ما أثبته أيضا ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية"، مؤكدا أن "إدارة زيلينسكي
لا تريد الاعتراف بالهزيمة المطلقة أمام الجيش الروسي، وأنها خسرت المعركة، وإنما لا تزال تحاول المجازفة بأرواح العسكريين حتى آخر عسكري أوكراني".
وأكد خبير الشؤون الأوروبية الدكتور، رامي الخليفة العلي، أن "الصراع في أوكرانيا لا يقتصر على المستوى العسكري بل يمتد إلى أكثر من مستوى.
وأضاف: "هناك دعم غربي بشكل عام وأوروبي على وجه التحديد لأوكرانيا، كذلك هناك دعاية سياسية ضد روسيا شهدناها منذ بداية هذا الصراع وحتى الآن"، مشيرا إلى أنه في إطار هذه الدعاية "هناك اتهامات متعددة للجانب الروسي وهذا ليس جديدا".
وتوقع العلي أن "أن يستمر هذا النهج طالما أن الأطراف المتنازعة لم تصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "الأنظار موجهة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، ونجاح للوساطة الأمريكية التي باتت تضغط على كافة الأطراف، والتي غيرت موقفها مما يعني تغيير المعادلة الاستراتيجية وإمكانية الوصول إلى وقف لإطلاق النار الذي يأمل الجميع في أن يتم التوصل إليه سريعا".