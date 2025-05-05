https://sarabic.ae/20250505/مشهد-صادم-لانتحار-في-لبنان-بعد-فشل-عملية-الإنقاذ-فيديو--1100188728.html
مشهد صادم لانتحار في لبنان بعد فشل عملية الإنقاذ... فيديو
مشهد صادم لانتحار في لبنان بعد فشل عملية الإنقاذ... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إقدام عاملة منزلية على الانتحار، بعدما قفزت من مبنى في منطقة الأشرفية في لبنان. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T15:56+0000
2025-05-05T15:56+0000
2025-05-05T15:56+0000
مجتمع
لبنان
عاملة
انتحار
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100188432_0:0:664:373_1920x0_80_0_0_a094dc7275327af12dd8719ac7e407d8.jpg
ويظهر الفيديو كيف كانت العاملة من الجنسية الأثيوبية التي تعمل في أحد المنازل في حي الأشرفية في لبنان، تقف على حافة المنزل من علو شاهق، فيما كان عناصر الدفاع المدني يحاولون الوصول إلى العاملة من سطح البناء.كما يوثق الفيديو كيف استطاع أحد رجال الدفاع المدني الاقتراب من العاملة التي سارعت إلى القفز من علو شاهق، حيث توفيت على الفور.
لبنان
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, عاملة, انتحار, نادي الفيديو
لبنان, عاملة, انتحار, نادي الفيديو
مشهد صادم لانتحار في لبنان بعد فشل عملية الإنقاذ... فيديو
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إقدام عاملة منزلية على الانتحار، بعدما قفزت من مبنى في منطقة الأشرفية في لبنان.
ويظهر الفيديو كيف كانت العاملة من الجنسية الأثيوبية التي تعمل في أحد المنازل في حي الأشرفية في لبنان، تقف على حافة المنزل من علو شاهق، فيما كان عناصر الدفاع المدني يحاولون الوصول إلى العاملة من سطح البناء.
كما يوثق الفيديو كيف استطاع أحد رجال الدفاع المدني الاقتراب من العاملة التي سارعت إلى القفز من علو شاهق، حيث توفيت على الفور.