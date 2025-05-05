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https://sarabic.ae/20250505/مشهد-صادم-لانتحار-في-لبنان-بعد-فشل-عملية-الإنقاذ-فيديو--1100188728.html
مشهد صادم لانتحار في لبنان بعد فشل عملية الإنقاذ... فيديو
مشهد صادم لانتحار في لبنان بعد فشل عملية الإنقاذ... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إقدام عاملة منزلية على الانتحار، بعدما قفزت من مبنى في منطقة الأشرفية في لبنان. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T15:56+0000
2025-05-05T15:56+0000
مجتمع
لبنان
عاملة
انتحار
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو كيف كانت العاملة من الجنسية الأثيوبية التي تعمل في أحد المنازل في حي الأشرفية في لبنان، تقف على حافة المنزل من علو شاهق، فيما كان عناصر الدفاع المدني يحاولون الوصول إلى العاملة من سطح البناء.كما يوثق الفيديو كيف استطاع أحد رجال الدفاع المدني الاقتراب من العاملة التي سارعت إلى القفز من علو شاهق، حيث توفيت على الفور.
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لبنان, عاملة, انتحار, نادي الفيديو
لبنان, عاملة, انتحار, نادي الفيديو

مشهد صادم لانتحار في لبنان بعد فشل عملية الإنقاذ... فيديو

15:56 GMT 05.05.2025
© Photo / X Social Mediaانتحار عاملة في لبنان
انتحار عاملة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Photo / X Social Media
تابعنا عبر
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إقدام عاملة منزلية على الانتحار، بعدما قفزت من مبنى في منطقة الأشرفية في لبنان.
ويظهر الفيديو كيف كانت العاملة من الجنسية الأثيوبية التي تعمل في أحد المنازل في حي الأشرفية في لبنان، تقف على حافة المنزل من علو شاهق، فيما كان عناصر الدفاع المدني يحاولون الوصول إلى العاملة من سطح البناء.
كما يوثق الفيديو كيف استطاع أحد رجال الدفاع المدني الاقتراب من العاملة التي سارعت إلى القفز من علو شاهق، حيث توفيت على الفور.
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