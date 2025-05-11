https://sarabic.ae/20250511/ماكرون-يعلق-على-عرض-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100392821.html

ماكرون يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول

ماكرون يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول

سبوتنيك عربي

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا "غير كاف"، معربا عن عدم رضاه عن... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T07:50+0000

2025-05-11T07:50+0000

2025-05-11T07:50+0000

العالم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg

وأضاف ماكرون، أن "وقف إطلاق النار غير المشروط لا يجب أن يسبق المفاوضات"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبادرة بوتين قد تشكل "يوما عظيما" لموسكو وكييف، مشيدا بالخطوة الروسية نحو استئناف الحوار.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.

https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يعلق-على-عرض-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100389834.html

https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا