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https://sarabic.ae/20250511/ماكرون-يعلق-على-عرض-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100392821.html
ماكرون يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
ماكرون يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا "غير كاف"، معربا عن عدم رضاه عن... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T07:50+0000
2025-05-11T07:50+0000
العالم
روسيا
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إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ماكرون، أن "وقف إطلاق النار غير المشروط لا يجب أن يسبق المفاوضات"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبادرة بوتين قد تشكل "يوما عظيما" لموسكو وكييف، مشيدا بالخطوة الروسية نحو استئناف الحوار.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يعلق-على-عرض-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100389834.html
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا

ماكرون يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول

07:50 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا "غير كاف"، معربا عن عدم رضاه عن المبادرة الروسية.
وأضاف ماكرون، أن "وقف إطلاق النار غير المشروط لا يجب أن يسبق المفاوضات"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.
من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبادرة بوتين قد تشكل "يوما عظيما" لموسكو وكييف، مشيدا بالخطوة الروسية نحو استئناف الحوار.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
05:19 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.

وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.. فيديو
أمس, 22:56 GMT
في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
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