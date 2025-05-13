https://sarabic.ae/20250513/اتفاق-مؤقت-بين-الصين-وواشنطن-بداية-لإنهاء-الحرب-التجارية-أم-يؤجلها-فقط-1100485947.html
اتفاق مؤقت بين بكين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم تأجيل لها فقط؟
اتفاق مؤقت بين بكين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم تأجيل لها فقط؟
سبوتنيك عربي
توقف مؤقت للرسوم الجمركية التي فرضتها كل من الصين وأمريكا على الصادرات من البلدين، بعد اتفاق في جنيف جمع الوفدين. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T13:16+0000
2025-05-13T13:16+0000
2025-05-13T13:16+0000
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اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
سبوتنيك عربي
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
الهدنة التي أقرها المفاوضون مدتها 3 أشهر، وتهدف إلى تهدئة التوترات التجارية ومنح مهلة لحل الخلافات. ووفق الاتفاق، سيتم خفض الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية من 145 % إلى 30 %، بحلول 14 مايو/ أيار الجاري، وفي المقابل، ستقوم الصين بخفض رسومها الجمركية على السلع الأمريكية من 125 % إلى 10 %. وبعد عدة جولات قادها نائب رئيس الوزراء الصيني، لي فنغ، ووزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أقر الطرفان رغبتهما في عدم فك الارتباط بينهما، وإنشاء آلية لمواصلة المباحثات بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية، في خطوة نحو تخفيف حدة حرب الرسوم الجمركية التي أدت إلى تراجع فوري في حركة التجارة. وفي هذا الموضوع، قالت أستاذ الاقتصاد، ليال منصور، إن "هدنة الـ90 يوما تعبّر عن إيجابيات يمكن أن تفضي لحلول، لكن في نفس الوقت هناك أمور لن تنتهي وتتطلب تغييرات قانونية". وذكرت أن "احتمالية العودة للمشاكل ستكون أقل من احتمالية الوصول لحل، نظرا للخسائر التي شهدها السوق الأمريكي والصيني خلال المدة الماضية". وأوضح ياسين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المفاوضات على أرض الواقع لم تحقق أي نتائج، وليس هناك أي أرضية للطرفين يمكن التفاوض عليها"، مشيرا إلى أن "هذه الرسوم يجب أن تنتهي فورا، وفريق ترامب أصبح مقتنعا بذلك، انطلاقا من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي باتت واضحة في مقومات الاقتصاد الأمريكي".
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سبوتنيك عربي
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مساحة حرة, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, аудио
مساحة حرة, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, аудио
اتفاق مؤقت بين بكين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم تأجيل لها فقط؟
توقف مؤقت للرسوم الجمركية التي فرضتها كل من الصين وأمريكا على الصادرات من البلدين، بعد اتفاق في جنيف جمع الوفدين.
الهدنة التي أقرها المفاوضون مدتها 3 أشهر، وتهدف إلى تهدئة التوترات التجارية ومنح مهلة لحل الخلافات.
ووفق الاتفاق، سيتم خفض الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية من 145 % إلى 30 %، بحلول 14 مايو/ أيار الجاري، وفي المقابل، ستقوم الصين بخفض رسومها الجمركية على السلع الأمريكية من 125 % إلى 10 %.
وبعد عدة جولات قادها نائب رئيس الوزراء الصيني، لي فنغ، ووزير الخزانة الأمريكي
، سكوت بيسنت، أقر الطرفان رغبتهما في عدم فك الارتباط بينهما، وإنشاء آلية لمواصلة المباحثات بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية، في خطوة نحو تخفيف حدة حرب الرسوم الجمركية التي أدت إلى تراجع فوري في حركة التجارة.
وفي هذا الموضوع، قالت أستاذ الاقتصاد، ليال منصور، إن "هدنة الـ90 يوما
تعبّر عن إيجابيات يمكن أن تفضي لحلول، لكن في نفس الوقت هناك أمور لن تنتهي وتتطلب تغييرات قانونية".
ولفتت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى "اتفاق الجانبين على المبادئ الأساسية حتى تظهر النوايا خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود تفاصيل كثيرة ومعقدة، لذلك فترة الـ90 يوما تحتاج إلى عمل كبير من البلدين، وربما تزيد فترة الهدنة مجددا".
وذكرت أن "احتمالية العودة للمشاكل ستكون أقل من احتمالية الوصول لحل، نظرا للخسائر التي شهدها السوق الأمريكي والصيني خلال المدة الماضية".
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، أحمد ياسين، أن "المفاوضات التي شهدتها جنيف على مدى يومين ما هي إلا "مسرحية هزلية" لمنح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرصته الثمينة، لكي يراجع الخط الذي اعتمده من خلال فرض مثل هذه الرسوم الجمركية التي انعكست على الاقتصاد الأمريكي، وبشكل واقعي كان يحتاج لمثل هذه المفاوضات لكي يتراجع ويبرر تراجعه".
وأوضح ياسين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المفاوضات على أرض الواقع لم تحقق أي نتائج، وليس هناك أي أرضية للطرفين يمكن التفاوض عليها"، مشيرا إلى أن "هذه الرسوم يجب أن تنتهي فورا، وفريق ترامب أصبح مقتنعا بذلك، انطلاقا من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي باتت واضحة في مقومات الاقتصاد الأمريكي".