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الهند وباكستان تتفقان على موعد سحب قواتهما إلى مواقع ما قبل النزاع

الهند وباكستان تتفقان على موعد سحب قواتهما إلى مواقع ما قبل النزاع

سبوتنيك عربي

وافقت باكستان والهند على سحب التعزيزات العسكرية التي تم نشرها خلال النزاع الأخير بينهما إلى مواقعها السابقة في وقت السلم بحلول نهاية مايو/أيار، وفق ما أفاد... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T11:43+0000

2025-05-20T11:43+0000

2025-05-20T11:43+0000

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وصرح المسؤول الأمني الباكستاني، رافضاً الكشف عن اسمه، لوسائل إعلام فرنسية، بأنه "سيتم سحب القوات إلى مواقعها قبل النزاع بحلول نهاية مايو/أيار".وأوضح المسؤول أن البلدين اتفقا على سحب تدريجي للقوات والأسلحة الإضافية التي تم نشرها، معظمها على طول خط التحكم - وهو الحدود الفعلية العسكرية بشدة في كشمير.وأضاف المسؤول الباكستاني: "كان من المقرر في البداية إكمال كل هذه الخطوات في غضون 10 أيام، لكن بعض المشكلات البسيطة تسببت في تأخيرها".جاء هذا الاتفاق بعد أن ذكر الجيش الهندي، الأسبوع الماضي، أن الجانبين اتفقا على اتخاذ "إجراءات فورية لضمان تخفيض القوات في المناطق الحدودية والمتقدمة".وأسفر النزاع الذي استمر أربعة أيام عن مقتل أكثر من 70 شخصاً، بعد أن أشعلت شرارته هجمات شنها مسلحون ضد سياح في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، الشهر الماضي، وهي الهجمات التي اتهمت نيودلهي إسلام آباد بدعمها، وهو اتهام تنفيه باكستان.وانتهى التصعيد العسكري الذي شمل تبادلاً مكثفاً للضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ والاشتباكات الجوية والقصف المدفعي، بشكل مفاجئ بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً لإطلاق النار، والذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن.وتطالب كل من الهند وباكستان بكشمير بالكامل، وقد خاضتا عدة حروب منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 حول هذه المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.واندلع النزاع الأخير في السابع من مايو/أيار، عندما شنت الهند ضربات ضد ما وصفته بـ"معسكرات إرهابية" في باكستان، مما أثار رداً فورياً من إسلام آباد.

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