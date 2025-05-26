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خبيرة: هدوء بوتين يوحي بتحضير خطوات إيجابية في المرحلة القادمة
خبيرة: هدوء بوتين يوحي بتحضير خطوات إيجابية في المرحلة القادمة
سبوتنيك عربي
علقت أستاذة السياسات العامة والاستراتيجيا في الجامعة اللبنانية لور أبو خليل، على الهدف من إنشاء القوات الروسية منطقة عازلة على حدودها مع أوكرانيا، ودورها في... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T11:24+0000
2025-05-26T11:24+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
تقارير سبوتنيك
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وقالت أبو خليل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك قلق روسي من هجمات مضادة يقوم بها الأوكرانيين، لذلك تعكس المنطقة العازلة رغبة موسكو في السيطرة الميدانية من جهة، وتكريس أمر واقع قد يساعدها في فرض شروطها في المفاوضات المستقبلية من جهة أخرى"، مشيرة إلى أنه "كلما رسخت موسكو وجودها ميدانيا زادت فرصها في فرض رؤيتها السياسية".ورأت أبو خليل أن "عدم التحرك الروسي الآن رسالة لمرحلة جديدة إلى الرئيس الأمريكي حول إمكانية بناء مرحلة سلام"، لافتة إلى "رفض المجر انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لأنها دولة منهارة وتحتاج إلى إعادة إعمار".ولفتت أستاذة السياسات العامة إلى أن "ترامب رجل أعمال يريد حلا سريعا في المنطقة، وسيضغط باتجاه حلول جذرية ليؤكد لجمهوره الأمريكي بأنه قادر على تحسين الواقع داخل الولايات المتحدة اقتصاديا".واختتمت أبو خليل: "روسيا ذهبت باتجاه إقامة تحالفات خارج نطاق أوروبا وهي الدول الأفريقية، وبالتالي فإن الجهود الديبلوماسية التي يقوم بها بوتين عززت مكانة روسيا بالمحافل الدولية، لهذا فإن جميع هذه الأدوات الإيجابية تضع بوتين في مركز القوة".
https://sarabic.ae/20250522/خبير-لـسبوتنيك-المنطقة-العازلة-التي-أمر-بإنشاءها-بوتين-مرتبطة-بأمن-روسيا-1100876130.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري

خبيرة: هدوء بوتين يوحي بتحضير خطوات إيجابية في المرحلة القادمة

11:24 GMT 26.05.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Sputnik . POOL
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حصري
علقت أستاذة السياسات العامة والاستراتيجيا في الجامعة اللبنانية لور أبو خليل، على الهدف من إنشاء القوات الروسية منطقة عازلة على حدودها مع أوكرانيا، ودورها في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أن "إنشاءها له خلفيات ميدانية عدة، تسعى روسيا من خلالها إلى تأمين مناطق تمثل شريطا فاصلا لمنع أي هجمات أوكرانية داخل الأراضي الروسية".
وقالت أبو خليل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك قلق روسي من هجمات مضادة يقوم بها الأوكرانيين، لذلك تعكس المنطقة العازلة رغبة موسكو في السيطرة الميدانية من جهة، وتكريس أمر واقع قد يساعدها في فرض شروطها في المفاوضات المستقبلية من جهة أخرى"، مشيرة إلى أنه "كلما رسخت موسكو وجودها ميدانيا زادت فرصها في فرض رؤيتها السياسية".

وأكدت أنه "لو لم يكن حلف الناتو يضغط باتجاه دعم أوكرانيا لكانت انتهت الحرب"، وأضافت: "الحرب لم تعد أوكرانية - روسية كما يتم الحديث عنها، بل هي حرب عالمية ضد روسيا، لذلك موقف الرئيس الروسي بحماية أمنه القومي، موقف محق".

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير لـ"سبوتنيك": المنطقة العازلة التي أمر بإنشاءها بوتين مرتبطة بأمن روسيا
22 مايو, 21:14 GMT
ورأت أبو خليل أن "عدم التحرك الروسي الآن رسالة لمرحلة جديدة إلى الرئيس الأمريكي حول إمكانية بناء مرحلة سلام"، لافتة إلى "رفض المجر انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لأنها دولة منهارة وتحتاج إلى إعادة إعمار".

واعتبرت أن "صمت الرئيس بوتين، يعني أن هناك شيئا ما يتحضر في المرحلة القادمة وقد يكون إيجابيا، خاصة في تقديم تغييرات استراتيجية تساعد على استعادة أو استنهاض منطقة الشرق الأوسط".

ولفتت أستاذة السياسات العامة إلى أن "ترامب رجل أعمال يريد حلا سريعا في المنطقة، وسيضغط باتجاه حلول جذرية ليؤكد لجمهوره الأمريكي بأنه قادر على تحسين الواقع داخل الولايات المتحدة اقتصاديا".

وتابعت: "ترامب، خلال زيارته إلى الدول الخليجية، حاول أن يجمع أكبر عدد ممكن من التبرعات المالية لإنعاش الاقتصاد الأميركي"، مشيرة إلى أن "أوبك واللوبي الصهيوني يضغط على ترامب لأنه غير راض على علاقته بالرئيس بوتين".

واختتمت أبو خليل: "روسيا ذهبت باتجاه إقامة تحالفات خارج نطاق أوروبا وهي الدول الأفريقية، وبالتالي فإن الجهود الديبلوماسية التي يقوم بها بوتين عززت مكانة روسيا بالمحافل الدولية، لهذا فإن جميع هذه الأدوات الإيجابية تضع بوتين في مركز القوة".
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