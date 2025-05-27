https://sarabic.ae/20250527/لأول-مرة-إسرائيل-تنشر-قوارب-مسيرة-في-مياهها-الإقليمية-1101027741.html
لأول مرة.. إسرائيل تنشر قوارب مسيرة في مياهها الإقليمية
لأول مرة.. إسرائيل تنشر قوارب مسيرة في مياهها الإقليمية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، قامت البحرية الإسرائيلية ولأول مرة، بنشر سفن غير مأهولة تُعرف بالقوارب المُسيّرة ضمن... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T14:14+0000
2025-05-27T14:14+0000
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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "هذه القوارب قادرة على توفير صورة شاملة للوضع البحري، حيث تقوم بمراقبة حركة السفن وتحديد طبيعتها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة".وأضاف: "يقوم الجيش بجمع البيانات التي ترصدها هذه السفن وتوثيقها، والاستفادة منها في تحليل التهديدات، ونشر القوات في الساحة البحرية، وذلك في إطار مهمة حماية الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي وقت سابق، رجحت مصادر أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترب من الإعلان عن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة".وكشفت مصادر لقناة "سكاي نيوز عربية"، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن ترامب سيعلن عن وقف قريب لإطلاق النار في غزة، في خطوة يتوقع أن تكون جزءا من صفقة أوسع تشمل إطلاق محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس.وأوضحت المصادر أن هناك ترجيحات بإعلان ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام، وذلك في وقت كان ترامب قد قال إنه يعتقد أن لديه أخبار سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة.وأفادت مصادر في إدارة ترامب بأن الرئيس الأمريكي يضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الحرب، وأن ترامب ساخط على استمرار الحرب.
https://sarabic.ae/20250527/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-فيديو-1100999955.html
https://sarabic.ae/20250527/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لوقف-جرائم-إسرائيل-في-غزة-والضفة-والقدس-1101025171.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
لأول مرة.. إسرائيل تنشر قوارب مسيرة في مياهها الإقليمية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، قامت البحرية الإسرائيلية ولأول مرة، بنشر سفن غير مأهولة تُعرف بالقوارب المُسيّرة ضمن المياه الإقليمية الإسرائيلية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "هذه القوارب قادرة على توفير صورة شاملة للوضع البحري، حيث تقوم بمراقبة حركة السفن وتحديد طبيعتها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وأضاف: "يقوم الجيش بجمع البيانات التي ترصدها هذه السفن وتوثيقها، والاستفادة منها في تحليل التهديدات، ونشر القوات في الساحة البحرية، وذلك في إطار مهمة حماية الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وفي وقت سابق، رجحت مصادر أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترب من الإعلان عن وقف لإطلاق النار
في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكشفت مصادر لقناة "سكاي نيوز عربية"، ونقلتها
وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن ترامب سيعلن عن وقف قريب لإطلاق النار في غزة، في خطوة يتوقع أن تكون جزءا من صفقة أوسع تشمل إطلاق محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس.
وأوضحت المصادر أن هناك ترجيحات بإعلان ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام، وذلك في وقت كان ترامب قد قال إنه يعتقد أن لديه أخبار سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة.
وأفادت مصادر في إدارة ترامب بأن الرئيس الأمريكي يضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الحرب، وأن ترامب ساخط على استمرار الحرب.