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https://sarabic.ae/20250612/ما-أسباب-فشل-المعارضة-الإسرائيلية-في-حل-الكنيست-1101597611.html
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
سبوتنيك عربي
رفض البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) فجر الخميس مشروع قانون لحل نفسه، في تصويت أبقى على تماسك الائتلاف الحكومي ومنح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقتا إضافيا... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T13:20+0000
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ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
سبوتنيك عربي
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الائتلاف الحكومي خلافات حادة بشأن مشروع قانون يخص إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم) من الخدمة العسكرية.وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الحزبان الحريديان "شاس" و"ديجل هتوراه"، توصية بتأجيل التصويت على حلّ الكنيست لمدة أسبوع، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال بلورة القانون، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.وأشار كيدار إلى أن الحرب في غزة ليست لها علاقة بهذا القانون ولا موقف المعارضة، لافتا إلى أن الأغلبية لم تكن في صالح المعارضة وإنما كانت في صف نتانياهو، الذي خرج من هذه الأزمة منتصرا، على حد قوله.وأشار حرفوش إلى أن "نتانياهو أثبت قدرته على تجاوز هذه الأزمة، من خلال علاقته بالأحزاب الدينية في ائتلافه اليميني مثل شاس ويهودية التوراة"، لافتا إلى أن "موقف المعارضة ليس أحسن حالا من موقف نتنياهو وائتلافه كما يتصور البعض، فهي لا تطالب بوقف الحرب وإنما تطالب باسترداد الأسرى عبر صفقة جزئية، ثم العودة للحرب للقضاء على حماس".
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ملفات ساخنة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, аудио
ملفات ساخنة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, аудио

ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟

13:20 GMT 12.06.2025
راديو
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
تابعنا عبر
رفض البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) فجر الخميس مشروع قانون لحل نفسه، في تصويت أبقى على تماسك الائتلاف الحكومي ومنح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقتا إضافيا لتجاوز الأزمة السياسية المرتبطة بمسألة التجنيد الإلزامي، وسط تراجع التأييد الشعبي لحرب غزة.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الائتلاف الحكومي خلافات حادة بشأن مشروع قانون يخص إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الحزبان الحريديان "شاس" و"ديجل هتوراه"، توصية بتأجيل التصويت على حلّ الكنيست لمدة أسبوع، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال بلورة القانون، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
في هذا الصدد، قال مردخاي كيدار، الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، إن المعارضة حاولت انتهاز فرصة الخلاف حول تجنيد الحريديم لإسقاط الحكومة، ولكنها فشلت في هذا المسعى، مشيرا إلى أن سر فشل هذا المشروع هو أن البديل بالنسبة للحريديم هو الأسوأ في ما يتعلق بهذه القضية.
وأشار كيدار إلى أن الحرب في غزة ليست لها علاقة بهذا القانون ولا موقف المعارضة، لافتا إلى أن الأغلبية لم تكن في صالح المعارضة وإنما كانت في صف نتانياهو، الذي خرج من هذه الأزمة منتصرا، على حد قوله.
في المقابل، قال الدكتور مراد حرفوش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن المعارضة الإسرائيلية كانت تتحين الفرص لإضعاف الحكومة والضغط عليها لوقف الحرب على غزة، لكن الذي أظهرته هذه الأزمة أن المعارضة هي الطرف الأضعف.
وأشار حرفوش إلى أن "نتانياهو أثبت قدرته على تجاوز هذه الأزمة، من خلال علاقته بالأحزاب الدينية في ائتلافه اليميني مثل شاس ويهودية التوراة"، لافتا إلى أن "موقف المعارضة ليس أحسن حالا من موقف نتنياهو وائتلافه كما يتصور البعض، فهي لا تطالب بوقف الحرب وإنما تطالب باسترداد الأسرى عبر صفقة جزئية، ثم العودة للحرب للقضاء على حماس".
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