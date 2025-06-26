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بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250626/ماذا-بعد-تعليق-البرلمان-الإيراني-التعاون-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1102091008.html
ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
سبوتنيك عربي
بعد أن توقفت الحرب مع إسرائيل، تسعى إيران على ما يبدو إلى الرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تسببت بحسب المسؤولين في طهران بإشعال فتيل الأزمة، فقرر... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T13:14+0000
2025-06-26T13:14+0000
راديو
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إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
سبوتنيك عربي
ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
القانون يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح نافذا، وينص في صياغته على أن أي عملية تفتيش تجريها الوكالة مستقبلا تتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يعتبر أعلى هيئة أمنية في البلاد، بالإضافة إلى تعليق تركيب كاميرات المراقبة، ووقف عمليات التفتيش، والتقارير الدورية المقدّمة للوكالة.رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، شدد على ضرورة الإسراع في عمل البرنامج النووي السلمي، متهما الوكالة الذرية بأنها باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس، حيث لم تُندّد حتى شكلياً بالهجوم على منشآت إيران النووية. القرار الذي أشعل الأزمة بين طهران والوكالة، والذي اعتمدته الأخيرة في الشهر الجاري، يشير إلى أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق منع الانتشار النووي، بينما تنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.في هذا الملف، يرى الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المياحي، أنه "من الطبيعي أن تذهب إيران في اتجاه معاكس للطرف الآخر بعد فشل المفاوضات وبداية إسرائيل بالحرب".وأضاف أن "دخول الحرب بعد منع إيران من التمتع بحقوقها وخرق السيادة، يجعل من الصعب العودة للاتفاق مع الوكالة التي عملت على حماية مصالح إسرائيل وأمريكا فقط". ولفت إلى أن "إيران تملك أوراق ضغط كبيرة تؤدي للحصول على مكاسب من الطرف الأمريكي، منها الانسحاب من الوكالة الذرية، مما يعود بالفائدة على البرنامج النووي".من جهته، قال الباحث في الشأن الأمريكي، فاضل اليونس، إن "الحرب أدت إلى حالة ليست جيدة للتفاوض، في ظل الضغوط الداخلية في إيران". وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تعليق التعامل مع وكالة الطاقة الذرية سيحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي".وذكر أنه "لا توجد ثقة بين الطرفين، مما يجعل إيران تفكر في امتلاك السلاح النووي لتقوية الجانب العسكري لديها".
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ملفات ساخنة, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ملفات ساخنة, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио

ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟

13:14 GMT 26.06.2025
راديو
ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
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بعد أن توقفت الحرب مع إسرائيل، تسعى إيران على ما يبدو إلى الرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تسببت بحسب المسؤولين في طهران بإشعال فتيل الأزمة، فقرر البرلمان الإيراني تمرير مشروع قانون ملزم للحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية.
القانون يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح نافذا، وينص في صياغته على أن أي عملية تفتيش تجريها الوكالة مستقبلا تتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يعتبر أعلى هيئة أمنية في البلاد، بالإضافة إلى تعليق تركيب كاميرات المراقبة، ووقف عمليات التفتيش، والتقارير الدورية المقدّمة للوكالة.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، شدد على ضرورة الإسراع في عمل البرنامج النووي السلمي، متهما الوكالة الذرية بأنها باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس، حيث لم تُندّد حتى شكلياً بالهجوم على منشآت إيران النووية.
القرار الذي أشعل الأزمة بين طهران والوكالة، والذي اعتمدته الأخيرة في الشهر الجاري، يشير إلى أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق منع الانتشار النووي، بينما تنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.
في هذا الملف، يرى الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المياحي، أنه "من الطبيعي أن تذهب إيران في اتجاه معاكس للطرف الآخر بعد فشل المفاوضات وبداية إسرائيل بالحرب".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "لم تكن هناك أرضية مشتركة للتفاوض مع وكالة الطاقة الذرية، بالإضافة إلى تنفيذها كل ما يرغب فيه الجانب الأمريكي فقط، لذلك يجب الانسحاب منها".

وأضاف أن "دخول الحرب بعد منع إيران من التمتع بحقوقها وخرق السيادة، يجعل من الصعب العودة للاتفاق مع الوكالة التي عملت على حماية مصالح إسرائيل وأمريكا فقط".
ولفت إلى أن "إيران تملك أوراق ضغط كبيرة تؤدي للحصول على مكاسب من الطرف الأمريكي، منها الانسحاب من الوكالة الذرية، مما يعود بالفائدة على البرنامج النووي".
من جهته، قال الباحث في الشأن الأمريكي، فاضل اليونس، إن "الحرب أدت إلى حالة ليست جيدة للتفاوض، في ظل الضغوط الداخلية في إيران".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تعليق التعامل مع وكالة الطاقة الذرية سيحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي".

واعتبر أن "تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول المباحثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل قد تمهد للعودة للتفاوض"، مشيرا إلى أن "التفاوض لن يكون على ميزان متساوي، نظرا لما أحدثته الحرب في إيران، لذلك ستكون الشروط أكبر من الجانب الأمريكي".

وذكر أنه "لا توجد ثقة بين الطرفين، مما يجعل إيران تفكر في امتلاك السلاح النووي لتقوية الجانب العسكري لديها".
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