https://sarabic.ae/20250726/ترامب-يلوح-بالتغيير-الجذري-في-ليبيا-والأنظار-تتجه-نحو-الشباب-1103048827.html

ترامب يلوح بالتغيير الجذري في ليبيا… والأنظار تتجه نحو الشباب

ترامب يلوح بالتغيير الجذري في ليبيا… والأنظار تتجه نحو الشباب

سبوتنيك عربي

في تطور لافت في المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات قوية تتعلق بالأوضاع السياسية في ليبيا، معتبرًا أن عمر القيادات... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T07:31+0000

2025-07-26T07:31+0000

2025-07-26T07:31+0000

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جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة مستشار شؤون أفريقيا في فريقه، مسعد بولس، إلى العاصمة طرابلس، حيث التقى بعدد من المسؤولين وبحث فرص الشراكة مع مؤسسات اقتصادية ليبية، هذه التحركات تطرح تساؤلات عديدة حول توجهات الإدارة الأمريكية السابقة تجاه ليبيا، وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي المعقّد في البلاد.سيناريوهات مبهمةأكد الأكاديمي الليبين راقي المسماري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أنه من الصعب، مبدئيا، تفسير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو قراءة تصريحاته على نحو واقعي، باعتباره ظاهرة حكم فريدة من نوعها.ومع ذلك، أشار إلى أن ما يتعلق بالملف الليبي ربما يكون أوضح، خصوصا عندما تحدث ترامب عن "انتهاء صلاحية" القيادات الليبية الحالية، في إشارة إلى مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومتي الوحدة والليبية.واعتبر المسماري أن هذا التصريح يبدو طبيعيا في ظل سعي الليبيين، منذ سنوات، بدعم من البعثة الأممية والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى الوصول لعملية انتخابية تهدف إلى تغيير ما أسماه "الترويكا الحاكمة" عبر تداول سلمي على السلطة، من خلال صناديق الاقتراع.وأضاف أن هذه الأجسام السياسية (التشريعية، الاستشارية، السياسية، والتنفيذية) استمرت في مواقعها المؤقتة لأمدٍ تجاوز ما نصت عليه الاتفاقات السياسية، الأمر الذي يجعل من تصريح ترامب موقفا واقعيا، يتسق مع التوجهات المحلية والدولية تجاه المشهد الليبي.وأشار المسماري إلى أن ما يزال غير واضح هو الآلية التي يقترحها ترامب لإنهاء فترة حكم تلك الأجسام، وتساءل: "هل يقصد ترامب الذهاب نحو عملية انتخابية وطنية بدعم أممي ودولي؟ أم أنه يلمّح إلى صفقة سياسية على غرار ملتقيات الحوار التي ترعاها البعثة الأممية؟ أم أن لديه خيارًا ثالثًا ومفاجئا، كما اعتاد أن يفعل، يصعب على أحد توقعه؟"وفي سياق تعليقه على زيارة مسعد بولس، المبعوث الشخصي للرئيس ترامب إلى ليبيا، أوضح المسماري أن هذه الزيارة تندرج ضمن إطار التحرك الدبلوماسي الأمريكي الهادف إلى تأمين المصالح الأمريكية، وفق نهج ترامب وإدارته.ولفت إلى أن بولس، رغم كونه ليس من الكوادر الرسمية للدولة الأمريكية، سواء في وزارة الخارجية أو في جهاز الاستخبارات، فقد قام بزيارة شملت لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، إضافة إلى القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس النواب، وقائد القوات البرية، والمدير العام لصندوق إعادة الإعمار والتنمية في بنغازي.وأشار إلى أن الطرفين الغائبين عن اللقاءات هما المجلس الأعلى للدولة، الذي يعاني من انقسام على مستوى الرئاسة، والحكومة الليبية المتمركزة شرقي البلاد، معتبرا أن غياب الأخيرة لا يشكل إشكالية كبيرة، نظرا لأن المجتمع الدولي يتعامل فعليا مع حكومة الوحدة. ومع ذلك، أكد المسماري أن استماع بولس إلى رئيس مجلس النواب يحمل دلالة توازن في القراءة السياسية.وفيما يتعلق بالرؤية الأمريكية للحل، رجح المسماري أن تتجه إدارة ترامب نحو ابتكار مسار غير تقليدي، قائلا: "لا أحد يمكنه أن يتنبأ بما يدور في ذهن ترامب أو كيف ستتحرك إدارته، وهذا ما يجعل المشهد مفتوحا على عدة سيناريوهات غير مألوفة".أما عن مسألة تمكين القيادات الشبابية الليبية، فأشار المسماري إلى أن هذه الفكرة تفتح الباب أمام احتمال عقد صفقة سياسية خارج إطار البعثة الأممية وملتقياتها، وخارج المسار الانتخابي التقليدي الذي يصعب التنبؤ بنتائجه.ولفت إلى أن الشخصيات الشبابية التي أشار إليها ترامب ضمنيا، هي أولئك الذين قاموا بزيارات إلى الولايات المتحدة مؤخرا، وهو ما قد يشير إلى دور محتمل لهم في المرحلة المقبلة.رسائل موجهةفيما يرى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل رسالة واضحة وصريحة عبر مستشاره لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، مفادها أن الوضع السياسي القائم حاليا في ليبيا غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالنسبة لترامب شخصيا، وأكد العبدلي أن هذه الرسالة وصلت إلى جميع الأطراف السياسية الليبية دون استثناء.وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن ترامب لم يدل بهذا التصريح عبثا، بل كان يقصد كل كلمة قالها، ولديه سوابق في مخاطبة دول أخرى برسائل جادة تتضمن تهديدات مبطنة. وأضاف أن الطبقة السياسية الليبية، بشخوصها ومكوناتها، هشة وضعيفة، ولا تمتلك القدرة على الوقوف بوجه الولايات المتحدة أو معارضتها.وأوضح العبدلي أن الرسالة الأمريكية تضع الليبيين أمام واقع جديد، يكشف عن هشاشة المشهد السياسي، ويرجح أن ليبيا مقبلة على مسار جديد، في ظل ما يبدو أنه اهتمام متزايد من الولايات المتحدة بالأزمة الليبية وبشكل مباشر وجاد.وأكد أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصالح اقتصادية كبيرة في ليبيا، من بينها الاتفاقيات التي وُقعت مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن عدد من العطاءات، إضافة إلى امتيازات أمريكية في مجالي الطاقة والبنية التحتية.كما أشار إلى العروض التي قدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والتي بلغت قيمتها نحو 70 مليار دولار أمريكي، لكنه شدد على أن هذه الصفقات لا تعني بالضرورة أن ليبيا ستمنحها للولايات المتحدة على طبق من ذهب، في إطار محاولات تودد مكشوفة.وتابع العبدلي، قائلا إن هذه الفكرة "فاشلة"، لأن الولايات المتحدة قادرة على فرض ما تريده على ليبيا نظرًا لضعف الأطراف السياسية.ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن ليبيا لم تكن ضمن أولويات الإدارة الأمريكية خلال الفترات السابقة، لكن بعد تصريحات ترامب الأخيرة، يبدو أن هناك توجها جديا للتدخل في الملف الليبي، وربما تتضح طبيعة هذا التدخل خلال الفترة المقبلة.وفيما يتعلق بالمسار الديمقراطي، رأى العبدلي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما زال أمامها دور مهم في كسر الانسداد السياسي، لكنها تواجه تحديات كبيرة.ورغم أن الولايات المتحدة دائما ما ترفع شعار الديمقراطية، إلا أن ما نشهده في ليبيا يعكس واقعًا مغايرا، إذ تسعى واشنطن، بحسب تعبيره، إلى تمكين أطراف حليفة بغض النظر عن احترام مبادئ الديمقراطية أو نتائج صناديق الاقتراع.وأشاد العبدلي بتصريحات ترامب التي أبدى فيها تطلعه لدعم الشباب الليبي، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية التقت بمجموعة من الشباب الليبيين ورأت فيهم كفاءات تستحق الدعم.وأضاف أن التجربة السياسية الليبية خلال السنوات الماضية أثبتت أن من قادوا المشهد هم من كبار السن، ومن أمضى ما يزيد عن ثلاثة عقود في العمل السياسي، وغالبيتهم فشلوا في بناء الدولة وكانوا سببًا رئيسيًا في تدهورها.وأكد أن الشباب الليبي لم يحصل على فرصة حقيقية لقيادة وطنه، رغم أن لديهم عقلية تختلف تمامًا عن تلك التي سادت سابقًا، وهي عقلية مرتبطة بالفساد وسرقة المال العام، وتسببت في فقدان ليبيا لاستقرارها السياسي والأمني على المستويين الإقليمي والدولي.وأكد أن من يقف خلف مشاكل ليبيا هم أولئك الذين تجاوزوا السبعين من العمر، والذين تشبثوا بالسلطة لعقود طويلة.وشدّد على أن سنة الحياة تفرض التغيير، وأن الوقت قد حان ليأخذ الشباب فرصتهم في القيادة. وإذا كان هناك دعم حقيقي من قبل ترامب والإدارة الأمريكية للكفاءات الشابة من أجل انتشال ليبيا من أزمتها، فإن ذلك سيكون أمرا إيجابيا. لكنه نبه إلى أن هذا الدعم لا بد أن يترافق مع جدية أمريكية في وقف حالة العبث السياسي، من خلال دعم بعثة الأمم المتحدة ومقترحاتها ومبادراتها لإنقاذ ليبيا.

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