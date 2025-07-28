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الخارجية الإيرانية تعلق على اعتزام فرنسا الاعتراف بفلسطين
الخارجية الإيرانية تعلق على اعتزام فرنسا الاعتراف بفلسطين
سبوتنيك عربي
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن "مثل هذه الخطوة شكلية، ولا تعكس تغييرا... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T10:46+0000
2025-07-28T10:46+0000
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وقال بقائي في مؤتمر صحفي، إن الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية الفظائع المرتكبة في فلسطين بسبب ازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن "تصوير الضحية كمعتد لا يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي واستمرار الإبادة الجماعية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأردف بقائي: "ما لم تتوقف أوروبا عن دعم طرف واحد، فلن نرى تقدما في حل هذه القضية". وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".وأكد أن "الشعب الفرنسي يريد السلام في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن "الفرنسيين، بالاشتراك مع الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الأوروبيين والدوليين، لديهم مسؤولية إثبات أن تحقيق ذلك ممكن".وأتم قائلا: "بناء على الالتزامات التي قطعها لي رئيس السلطة الفلسطينية، فقد كتبت إليه مؤكدًا عزمي على المضي قدما".يذكر أن ماكرون، كان قد أعلن منتصف الشهر الماضي تأجيل المؤتمر الدولي الخاص بحل الدولتين، مشيراً إلى أنه سيُعقد "في أقرب وقت ممكن".وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي أن التأجيل جاء لأسباب "لوجستية وأمنية"، لكنه أكد أن ذلك "لا يجب أن يُضعف التصميم على المضي قدما في حل الدولتين". كما شدد على عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، رغم المعارضة الإسرائيلية، واصفاً القرار بأنه "سيادي".وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاعتراف بفلسطين يستند إلى شروط أساسية، منها نزع سلاح حركة حماس في غزة، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، معترفةً بوجود إسرائيل وأمنها، وبحماية بعثة دولية لضمان الاستقرار، ووصف هذه الخطوة بأنها "شرط أساسي للاندماج الإقليمي لإسرائيل".
https://sarabic.ae/20250726/عباس-يشكر-دولة-عربية-أسهمت-في-التزام-فرنسا-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-1103048171.html
https://sarabic.ae/20250727/وزير-الخارجية-السعودي-سنعمل-مع-فرنسا-لتسوية-القضية-الفلسطينية-وتنفيذ-حل-الدولتين-1103083265.html
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إيران, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, حركة حماس
إيران, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, حركة حماس

الخارجية الإيرانية تعلق على اعتزام فرنسا الاعتراف بفلسطين

10:46 GMT 28.07.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© x.com
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انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن "مثل هذه الخطوة شكلية، ولا تعكس تغييرا حقيقيا في المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية".
وقال بقائي في مؤتمر صحفي، إن الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية الفظائع المرتكبة في فلسطين بسبب ازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن "تصوير الضحية كمعتد لا يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي واستمرار الإبادة الجماعية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: "الذين قضوا في غزة بسبب الجوع والمرض ليسوا من حركة حماس، بل هم من أبناء الشعب الفلسطيني، 60 ألف إنسان بريء قتلوا، وتحولت غزة إلى مكان غير صالح للسكن، ورغم ذلك تزعمون أنكم تعترفون بدولة فلسطين، بينما في الواقع تسلبون كل مقومات إقامة الدولة، من أرض وشعب".
وأردف بقائي: "ما لم تتوقف أوروبا عن دعم طرف واحد، فلن نرى تقدما في حل هذه القضية".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
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وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".
وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".
وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
وأكد أن "الشعب الفرنسي يريد السلام في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن "الفرنسيين، بالاشتراك مع الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الأوروبيين والدوليين، لديهم مسؤولية إثبات أن تحقيق ذلك ممكن".
وأتم قائلا: "بناء على الالتزامات التي قطعها لي رئيس السلطة الفلسطينية، فقد كتبت إليه مؤكدًا عزمي على المضي قدما".
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يذكر أن ماكرون، كان قد أعلن منتصف الشهر الماضي تأجيل المؤتمر الدولي الخاص بحل الدولتين، مشيراً إلى أنه سيُعقد "في أقرب وقت ممكن".
وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي أن التأجيل جاء لأسباب "لوجستية وأمنية"، لكنه أكد أن ذلك "لا يجب أن يُضعف التصميم على المضي قدما في حل الدولتين". كما شدد على عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، رغم المعارضة الإسرائيلية، واصفاً القرار بأنه "سيادي".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاعتراف بفلسطين يستند إلى شروط أساسية، منها نزع سلاح حركة حماس في غزة، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، معترفةً بوجود إسرائيل وأمنها، وبحماية بعثة دولية لضمان الاستقرار، ووصف هذه الخطوة بأنها "شرط أساسي للاندماج الإقليمي لإسرائيل".
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