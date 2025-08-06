وزير الدفاع السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي

عربي
ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250806/وزير-الدفاع-السعودي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الأمريكي-1103450311.html
وزير الدفاع السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي
وزير الدفاع السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي
سبوتنيك عربي
بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، العلاقات الثنائية بين البلدين. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T17:06+0000
2025-08-06T17:06+0000
السعودية
العالم العربي
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104397/97/1043979755_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_89f37528db4ea5373e774a917d67081e.jpg
ونشر الأمير خالد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلالها إجراءه اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، ومناقشتهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في إطار الشراكة الإستراتيجية الدفاعية.واستعرض الوزيران جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما تضمنت محادثاتهما عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.ويشار إلى أنه في السادس عشر من فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع السعودي أنه ناقش هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيغسيث فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي.وأشار وزير الدفاع السعودي في رسالة نشرها على منصة "إكس"، آنذاك، إلى أنهما ناقشا خلال المحادثة الهاتفية "فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي وبحثا الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين".وأشار إلى أنه هنأ بيت هيغسيث على تعيينه وزيرا للدفاع.في وقت ذكرت وسائل إعلام سعودية نقلاً عن المتحدث باسم البنتاغون جون أوليوت، أن المسؤولين أكدا خلال المحادثة الهاتفية "وجود شراكة دفاعية مهمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".وأضاف أوليوت، بحسب ما نقلت تلك الوسائل، أن "الوزير رحب بإسهامات المملكة العربية السعودية في الأمن الإقليمي ودعا إلى مواصلة التعاون بشأن القضايا المشتركة، واتفقا على البقاء على اتصال وتنسيق إجراءاتهما عن كثب في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
https://sarabic.ae/20250216/وزير-الدفاع-السعودي-يبحث-التعاون-الدفاعي-مع-نظيره-الأمريكي-1097844222.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104397/97/1043979755_50:0:2675:1969_1920x0_80_0_0_45ce2ceee07a7ab59faad05fb67179f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الدفاع السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي

17:06 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونشر الأمير خالد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلالها إجراءه اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، ومناقشتهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في إطار الشراكة الإستراتيجية الدفاعية.
واستعرض الوزيران جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما تضمنت محادثاتهما عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع نظيره الأمريكي
16 فبراير, 20:31 GMT
ويشار إلى أنه في السادس عشر من فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع السعودي أنه ناقش هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيغسيث فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي.
وأشار وزير الدفاع السعودي في رسالة نشرها على منصة "إكس"، آنذاك، إلى أنهما ناقشا خلال المحادثة الهاتفية "فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي وبحثا الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين".
وأشار إلى أنه هنأ بيت هيغسيث على تعيينه وزيرا للدفاع.
في وقت ذكرت وسائل إعلام سعودية نقلاً عن المتحدث باسم البنتاغون جون أوليوت، أن المسؤولين أكدا خلال المحادثة الهاتفية "وجود شراكة دفاعية مهمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".
وأضاف أوليوت، بحسب ما نقلت تلك الوسائل، أن "الوزير رحب بإسهامات المملكة العربية السعودية في الأمن الإقليمي ودعا إلى مواصلة التعاون بشأن القضايا المشتركة، واتفقا على البقاء على اتصال وتنسيق إجراءاتهما عن كثب في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала