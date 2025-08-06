https://sarabic.ae/20250806/وزير-الدفاع-السعودي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الأمريكي-1103450311.html
وزير الدفاع السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي
وزير الدفاع السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي
سبوتنيك عربي
بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، العلاقات الثنائية بين البلدين. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T17:06+0000
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ونشر الأمير خالد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلالها إجراءه اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، ومناقشتهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في إطار الشراكة الإستراتيجية الدفاعية.واستعرض الوزيران جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما تضمنت محادثاتهما عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.ويشار إلى أنه في السادس عشر من فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع السعودي أنه ناقش هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيغسيث فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي.وأشار وزير الدفاع السعودي في رسالة نشرها على منصة "إكس"، آنذاك، إلى أنهما ناقشا خلال المحادثة الهاتفية "فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي وبحثا الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين".وأشار إلى أنه هنأ بيت هيغسيث على تعيينه وزيرا للدفاع.في وقت ذكرت وسائل إعلام سعودية نقلاً عن المتحدث باسم البنتاغون جون أوليوت، أن المسؤولين أكدا خلال المحادثة الهاتفية "وجود شراكة دفاعية مهمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".وأضاف أوليوت، بحسب ما نقلت تلك الوسائل، أن "الوزير رحب بإسهامات المملكة العربية السعودية في الأمن الإقليمي ودعا إلى مواصلة التعاون بشأن القضايا المشتركة، واتفقا على البقاء على اتصال وتنسيق إجراءاتهما عن كثب في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
https://sarabic.ae/20250216/وزير-الدفاع-السعودي-يبحث-التعاون-الدفاعي-مع-نظيره-الأمريكي-1097844222.html
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السعودية, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي
بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونشر الأمير خالد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلالها إجراءه اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، ومناقشتهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في إطار الشراكة الإستراتيجية الدفاعية.
واستعرض الوزيران جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما تضمنت محادثاتهما عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ويشار إلى أنه في السادس عشر من فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع السعودي
أنه ناقش هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيغسيث فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي.
وأشار وزير الدفاع السعودي في رسالة نشرها على منصة "إكس"، آنذاك، إلى أنهما ناقشا خلال المحادثة الهاتفية "فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي وبحثا الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين".
وأشار إلى أنه هنأ بيت هيغسيث
على تعيينه وزيرا للدفاع.
في وقت ذكرت وسائل إعلام سعودية نقلاً عن المتحدث باسم البنتاغون جون أوليوت، أن المسؤولين أكدا خلال المحادثة الهاتفية "وجود شراكة دفاعية مهمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".
وأضاف أوليوت، بحسب ما نقلت تلك الوسائل، أن "الوزير رحب بإسهامات المملكة العربية السعودية في الأمن الإقليمي ودعا إلى مواصلة التعاون بشأن القضايا المشتركة، واتفقا على البقاء على اتصال وتنسيق إجراءاتهما عن كثب في المجالات ذات الاهتمام المشترك".