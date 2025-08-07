عربي
الخارجية الفلسطينية: اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين
الخارجية الفلسطينية: اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، موقع "ترسلة"، قرب بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للضفة الغربية تقويض ممنهج لحل الدولتين"، مشيرة إلى أن الصمت الدولي على تلك الاقتحامات يشجع على ارتكاب المزيد من انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتحقيق السلام، ويتخذه المستعمرون ومنظماتهم الإرهابية كغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
واقتحم مستعمرون، بمشاركة سموتريتش، في وقت سابق، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين. وأفادت مصادر، بأن 5 حافلات تقل مستعمرين وعدد كبير من آليات الاحتلال برفقة جرافة، اقتحمت الموقع الذي كان يقام بجواره مستعمرة "سانور" التي أخليت عام 2005.
وأشارت المصادر، إلى أن سموتريتش اقتحم الموقع إضافة إلى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان، لافتة إلى أن المستعمرين ظلوا يقتحمون المنطقة رغم إخلائها بين الحين والآخر.
يأتي ذلك بعد أيام من زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية، ليصبح أول مسؤول أمريكي يشغل هذا المنصب يقوم بمثل هذه الزيارة.
وجاءت الزيارة ضمن برنامج خاص نظمته "الجمعية الأمريكية للتعليم الإسرائيلي"، وهي مجموعة محافظة مؤيدة لإسرائيل بقيادة هيذر جونستون، وفقا لموقع أنباء أمريكي.
والتقى جونسون، خلال الزيارة، بكبار أعضاء المجلس الإقليمي للمستوطنات، حيث أكد دعمه الصريح لها، قائلا: "الضفة الغربية هي خط المواجهة لدولة إسرائيل، ويجب أن تكون جزءا لا يتجزأ منها، حتى لو رأى العالم خلاف ذلك، فنحن ندعمكم".
يُشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعتبر معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتُعد المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/تموز 2024.
