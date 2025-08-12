https://sarabic.ae/20250812/الحرس-الثوري-ينتقد-الرئيس-الإيراني-ويتهمه-بـالضعف-1103639771.html
الحرس الثوري ينتقد الرئيس الإيراني ويتهمه بـ"الضعف"
وكتب غضنفري، في مقال، محذرًا من أن "ساحة السياسة الخارجية ليست مكانا لقول كل حقيقة"، معتبرًا أن "تكرار الأخطاء الكلامية يمكن أن يترتب عليه تبعات تمسّ المصالح الوطنية"، وفق موقع "مرصد إيران".وأكد أن "التصريحات الخاطئة الصادرة عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى تصبّ بالدرجة الأولى في ضرر الحكومة نفسها، وتضيّق مساحة تحرّكها في ميدان السياسة الخارجية المعقد والمرهق بل وحتى في السياسة الداخلية".وأشار غضنفري إلى "فترة الحملات الانتخابية للرئاسة عام 2024"، مبيّنا أن "بزشكيان، حينها، كان غالبًا يقرأ نصوصًا مكتوبة مسبقًا لتفادي الوقوع في الخطأ، وأن هذا الأسلوب بات أكثر أهمية اليوم وهو في موقع رئيس الجمهورية".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
انتقد نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني عزيز غضنفري، تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأخيرة حول "ضرورة التفاوض لتجنب تعرض إيران لهجوم".
وكتب غضنفري، في مقال، محذرًا من أن "ساحة السياسة الخارجية ليست مكانا لقول كل حقيقة"، معتبرًا أن "تكرار الأخطاء الكلامية يمكن أن يترتب عليه تبعات تمسّ المصالح الوطنية"، وفق موقع "مرصد إيران".
وأكد أن "التصريحات الخاطئة الصادرة عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى تصبّ بالدرجة الأولى في ضرر الحكومة نفسها، وتضيّق مساحة تحرّكها في ميدان السياسة الخارجية المعقد والمرهق بل وحتى في السياسة الداخلية".
وأشار غضنفري إلى "فترة الحملات الانتخابية للرئاسة عام 2024"، مبيّنا أن "بزشكيان، حينها، كان غالبًا يقرأ نصوصًا مكتوبة مسبقًا لتفادي الوقوع في الخطأ، وأن هذا الأسلوب بات أكثر أهمية اليوم وهو في موقع رئيس الجمهورية".
ودعا غضنفري، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى "أخذ هذه الاعتبارات بالحسبان، ووضع حلول تحول دون تكرار مثل هذه المشكلات".
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية
في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.