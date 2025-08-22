https://sarabic.ae/20250822/مقتل-عدد-من-الضباط-الإيرانيين-في-هجوم-مسلح-على-دوريتين-للشرطة-1104036652.html
مقتل عدد من الضباط الإيرانيين في هجوم مسلح على دوريتين للشرطة
سبوتنيك عربي
لقي عدد من الضباط الإيرانيين مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على دوريتين للشرطة. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg
إيران
أخبار إيران
مقتل عدد من الضباط الإيرانيين في هجوم مسلح على دوريتين للشرطة
لقي عدد من الضباط الإيرانيين مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على دوريتين للشرطة.
ونقلت وكالة
"مهر" الإيرانية للأنباء، عن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان أن "عناصر إرهابية هاجمت دوريیتین اثنتین للشرطة على نقطة تفتيش دامن إيرانشهر، والتي كانتا منشغلتين بتوفير الأمن للمواطنين على محور خاش-إيرانشهر".
وأضاف المركز: "استشهد خمسة من رجال الأمن وقوات دورية الشرطة في هذا العمل الإرهابي، ولا تزال عملية تحديد هوية العناصر الإرهابية وملاحقتها مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها".
ياتي ذلك الحادث بعد أيام من هجوم آخر مشابه، حيث أعلنت شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، يوم 10 أغسطس/ آب الجاري، مقتل 3 مسلحين في اشتباك مسلح مع قوات الأمن الداخلي بمدينة سراوان.
وأفاد المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية أن الحادث وقع أثناء قيام دورية أمنية بمهامها الاعتيادية في المدينة، حيث تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.
وأوضح البيان أن قوات الأمن ردت على مصادر النيران، ما أسفر عن مقتل 3 من المهاجمين، بينما لاذ الآخرون بالفرار، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.