ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي- عاجل
مقتل عدد من الضباط الإيرانيين في هجوم مسلح على دوريتين للشرطة
مقتل عدد من الضباط الإيرانيين في هجوم مسلح على دوريتين للشرطة
الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
لقي عدد من الضباط الإيرانيين مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على دوريتين للشرطة.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان أن "عناصر إرهابية هاجمت دوريیتین اثنتین للشرطة على نقطة تفتيش دامن إيرانشهر، والتي كانتا منشغلتين بتوفير الأمن للمواطنين على محور خاش-إيرانشهر".
وأضاف المركز: "استشهد خمسة من رجال الأمن وقوات دورية الشرطة في هذا العمل الإرهابي، ولا تزال عملية تحديد هوية العناصر الإرهابية وملاحقتها مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها".
أضرار في مبنى سكني نتيجة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
إيران تعلن سقوط قتلى ومصابين جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب الإسرائيلية الأخيرة
20 أغسطس, 06:07 GMT
ياتي ذلك الحادث بعد أيام من هجوم آخر مشابه، حيث أعلنت شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، يوم 10 أغسطس/ آب الجاري، مقتل 3 مسلحين في اشتباك مسلح مع قوات الأمن الداخلي بمدينة سراوان.
وأفاد المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية أن الحادث وقع أثناء قيام دورية أمنية بمهامها الاعتيادية في المدينة، حيث تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.
وأوضح البيان أن قوات الأمن ردت على مصادر النيران، ما أسفر عن مقتل 3 من المهاجمين، بينما لاذ الآخرون بالفرار، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
