التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب

حققت مصر كشفا بتروليا جديدا في منطقة حقول أبو سنان بالصحراء الغربية قرب الحدود الليبية، وأشار تقرير لوحدة أبحاث الطاقة إلى أنه أكبر اكتشاف نفط وغاز معلن في...
كما كشفت مصر أيضا عن إحراز تقدم كبير في الدراسات الجيولوجية، لتأكيد احتياطيات الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة غرب جبل علبة، ضمن مثلث حلايب وشلاتين جنوب شرق البلاد، باحتياطيات تقدر ب تتجاوز 300 ألف أوقية.وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور ناصر حسين، إن "منطقة الصحراء الغربية غنية بالموارد، ولم تبح بأسرارها بعد، وهذا الكشف الجديد في منطقة السالمية يقع على عمق 14400 قدم في الطبقة الجيولوجية، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 1400 برميل، وينطوي على إمكانات واعدة يوميا"، مشيرا إلى أن الاكتشافات الجديدة "قد تحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين أو ثلاثة".وأوضح أستاذ الاقتصاد، الدكتور ياسر محمد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدولة تسعى إلى تنويع المصادر المختلفة لحل أو دعم مشكلة الموازنة العامة للدولة، ومن ضمنها أنشطة التعدين، لكن في الاكتشافات الخاصة بالذهب يتعين أن تكون تكاليف استخراجه أقل من قيمته حتى تكون له جدوى اقتصادية، وربما يشجع التطور والتقدم في التكنولوجيا مزيدا من الاستخراجات للمعادن النفيسة خلال المرحلة المقبلة".واعتبر الخبير، أن "الاكتشافات الأخيرة تمثل انتقالا من مرحلة إلى أخرى، لكنها لا ترقى لإحداث نقلة كبرى".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
حققت مصر كشفا بتروليا جديدا في منطقة حقول أبو سنان بالصحراء الغربية قرب الحدود الليبية، وأشار تقرير لوحدة أبحاث الطاقة إلى أنه أكبر اكتشاف نفط وغاز معلن في العالم خلال شهر يونيو/ حزيران، ويمثل 67% من إجمالي الأحجام المكتشفة عالميا.
كما كشفت مصر أيضا عن إحراز تقدم كبير في الدراسات الجيولوجية، لتأكيد احتياطيات الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة غرب جبل علبة، ضمن مثلث حلايب وشلاتين جنوب شرق البلاد، باحتياطيات تقدر ب تتجاوز 300 ألف أوقية.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور ناصر حسين، إن "منطقة الصحراء الغربية غنية بالموارد، ولم تبح بأسرارها بعد، وهذا الكشف الجديد في منطقة السالمية يقع على عمق 14400 قدم في الطبقة الجيولوجية، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 1400 برميل، وينطوي على إمكانات واعدة يوميا"، مشيرا إلى أن الاكتشافات الجديدة "قد تحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين أو ثلاثة".
واعتبر حسين أن "تأخر هذه الاكتشافات يرجع إلى وجود أزمة طاقة على مستوى العالم، والحاجة إلى إمكانات تقنية في مصر، وإلى تشجيع الاستثمارات والشركات لزيادة اكتشافاتها خاصة في الصحراء الغربية وحوض المتوسط الغنية بالموارد الهيدروكربونية".
وأوضح أستاذ الاقتصاد، الدكتور ياسر محمد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدولة تسعى إلى تنويع المصادر المختلفة لحل أو دعم مشكلة الموازنة العامة للدولة، ومن ضمنها أنشطة التعدين، لكن في الاكتشافات الخاصة بالذهب يتعين أن تكون تكاليف استخراجه أقل من قيمته حتى تكون له جدوى اقتصادية، وربما يشجع التطور والتقدم في التكنولوجيا مزيدا من الاستخراجات للمعادن النفيسة خلال المرحلة المقبلة".
واعتبر الخبير، أن "الاكتشافات الأخيرة تمثل انتقالا من مرحلة إلى أخرى، لكنها لا ترقى لإحداث نقلة كبرى".