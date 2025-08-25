بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني بزشكيان

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-الرئيس-الإيراني-بزشكيان---عاجل-1104108321.html
بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني بزشكيان
بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني بزشكيان
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي، على أهم نتائج القمة الروسية... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T11:14+0000
2025-08-25T11:47+0000
روسيا
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883829_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_bab38aeccaefc62a645324a524171b36.jpg
وأفاد البيان بأن "بزشكيان أعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية".كما بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتطورات في منطقة جنوب القوقاز.كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أطلع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي على نتائج محادثاته مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن البرنامج النووي الإيراني.يشار إلى أن الطرفين ناقشا أيضا تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران الموقعة في كانون الثاني/يناير الماضي، فضلا عن جدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، وفي مقدمتها أعلى مستوى.السفير الصيني لدى موسكو: قمة "شنغهاي" في تيانجين تبحث التعاون التجاري والأمني
https://sarabic.ae/20250825/وزير-الخارجية-الإيراني-يطلع-لافروف-على-محادثاته-مع-نظرائه-الأوروبيين-بشأن-البرنامج-النووي--عاجل--1104108630.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883829_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9f4d9c4f3ee3cf38298995a95eb6ca93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, إيران
روسيا, العالم, إيران

بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني بزشكيان

11:14 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 11:47 GMT 25.08.2025)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي، على أهم نتائج القمة الروسية الأمريكية التي عُقدت في أنكوريج بألاسكا.
وأفاد البيان بأن "بزشكيان أعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية".
كما بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتطورات في منطقة جنوب القوقاز.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين: "(بوتين وبزشكيان) ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتطورات في منطقة جنوب القوقاز".

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أطلع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي على نتائج محادثاته مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
عراقجي يطلع لافروف على محادثاته مع نظرائه الأوروبيين بشأن البرنامج النووي
11:20 GMT

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 22 آب/أغسطس، وبمبادرة من الجانب الإيراني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، عباس عراقجي. وأطلع وزير الخارجية الإيراني، سيرغي لافروف، بالتفصيل على نتائج محادثته الهاتفية مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة تقديم المساعدة الفعّالة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الوضع في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن الطرفين ناقشا أيضا تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران الموقعة في كانون الثاني/يناير الماضي، فضلا عن جدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، وفي مقدمتها أعلى مستوى.
السفير الصيني لدى موسكو: قمة "شنغهاي" في تيانجين تبحث التعاون التجاري والأمني
