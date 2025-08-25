بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني بزشكيان
11:14 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 11:47 GMT 25.08.2025)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
© Sputnik
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي، على أهم نتائج القمة الروسية الأمريكية التي عُقدت في أنكوريج بألاسكا.
وأفاد البيان بأن "بزشكيان أعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية".
كما بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتطورات في منطقة جنوب القوقاز.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين: "(بوتين وبزشكيان) ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتطورات في منطقة جنوب القوقاز".
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أطلع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي على نتائج محادثاته مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 22 آب/أغسطس، وبمبادرة من الجانب الإيراني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، عباس عراقجي. وأطلع وزير الخارجية الإيراني، سيرغي لافروف، بالتفصيل على نتائج محادثته الهاتفية مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة تقديم المساعدة الفعّالة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الوضع في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط".
يشار إلى أن الطرفين ناقشا أيضا تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران الموقعة في كانون الثاني/يناير الماضي، فضلا عن جدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، وفي مقدمتها أعلى مستوى.