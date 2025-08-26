العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقة
سبوتنيك عربي
بدأ مرفأ تصدير غاز البصرة في تحميل أكبر ناقلة للغاز المسال من العراق، بطاقة تصل إلى 20 ألف طن من الغاز شبه المبرد. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T14:26+0000
2025-08-26T14:26+0000
راديو
مساحة حرة
العراق
أخبار العراق اليوم
خطوة يصفها المسؤولون بأنها الأولى من نوعها في تاريخ قطاع الغاز السائل العراقي، ودليل على انتقال العراق إلى مرحلة استثمار الغاز المصاحب.ونجحت وزارة النفط وشركة غاز البصرة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية، شملت إعادة تأهيل وتعميق الأرصفة البحرية في ميناء خور الزبير.في هذا الموضوع، أكد نائب المدير المفوض في شركة غاز البصرة، المهندس مرفأ كاظم الأسدي، أن "الشركة تعمل منذ سنوات على تعظيم استثمار الغاز، ونفذت مشاريع لتأهيل المنشآت لتصدير المنتج خارج العراق، مما يعزز من التصدير".وتوقع أن "يتزايد حجم الطاقة التصديرية إلى 600 ألف طن سنويا، إذ يتراوح المعدل الحالي بين 350 ألف و400 ألف طن سنويا حتى الوصول إلى مليون طن على مدى الأربع سنوات القادمة". من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، كوفند شيرواني، أن "تصدير الغاز المسال في العراق بهذه الكمية يمثل نقلة نوعية للصناعة الهيدروكربونية، مما ينعكس على الموازنة العراقية، واستثمار الغاز الذي لا يخضع لأي قيود في ظل ارتفاع الأسعار عالميا".ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "العراق يمتلك احتياطيالت ضخمة من الغاز في المرتبة الـ11 عالميا"، مبينا أنه "في حدود عام 2028 سيتوفر الوقود الكافي للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية".في السياق، قال خبير النفط، نبيل المرسومي، إن "العراق بدأ يحقق فائض من خلال الشراكة القائمة في شركة غاز البصرة والتطور الكبير في إنتاج الغاز. ولفت إلى أن "العراق يحتاج إلى 10 سنوات حتى يكون من الدول المهمة في تصدير الغاز، من خلال امتلاك تقنيات معقدة واستغلال كل حقول الغاز الحر".
العراق
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقة

عبد الله حميد
بدأ مرفأ تصدير غاز البصرة في تحميل أكبر ناقلة للغاز المسال من العراق، بطاقة تصل إلى 20 ألف طن من الغاز شبه المبرد.
خطوة يصفها المسؤولون بأنها الأولى من نوعها في تاريخ قطاع الغاز السائل العراقي، ودليل على انتقال العراق إلى مرحلة استثمار الغاز المصاحب.
ونجحت وزارة النفط وشركة غاز البصرة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية، شملت إعادة تأهيل وتعميق الأرصفة البحرية في ميناء خور الزبير.
في هذا الموضوع، أكد نائب المدير المفوض في شركة غاز البصرة، المهندس مرفأ كاظم الأسدي، أن "الشركة تعمل منذ سنوات على تعظيم استثمار الغاز، ونفذت مشاريع لتأهيل المنشآت لتصدير المنتج خارج العراق، مما يعزز من التصدير".

وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "معدلات التصدير تصل إلى 40 ألف طن شهريا من خلال شحنات صغيرة، ولكن استطعنا التحول إلى 11 ألف طن للناقلة الواحدة في نهاية عام 2022، بعد تأهيل الرصيف الثاني والثالث".

وتوقع أن "يتزايد حجم الطاقة التصديرية إلى 600 ألف طن سنويا، إذ يتراوح المعدل الحالي بين 350 ألف و400 ألف طن سنويا حتى الوصول إلى مليون طن على مدى الأربع سنوات القادمة".
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، كوفند شيرواني، أن "تصدير الغاز المسال في العراق بهذه الكمية يمثل نقلة نوعية للصناعة الهيدروكربونية، مما ينعكس على الموازنة العراقية، واستثمار الغاز الذي لا يخضع لأي قيود في ظل ارتفاع الأسعار عالميا".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "العراق يمتلك احتياطيالت ضخمة من الغاز في المرتبة الـ11 عالميا"، مبينا أنه "في حدود عام 2028 سيتوفر الوقود الكافي للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية".
في السياق، قال خبير النفط، نبيل المرسومي، إن "العراق بدأ يحقق فائض من خلال الشراكة القائمة في شركة غاز البصرة والتطور الكبير في إنتاج الغاز.
وأشار إلى إمكانية زيادة قدرة الإنتاج بشكل تدريجي لاستخدامها في محطات الطاقة الكهربائية، مؤكدا على أن "ما يهم العراق زيادة إنتاج الغاز الجاف المستخدم كوقود، حتى يقلل من تبعيته للسوق الخارجية".
ولفت إلى أن "العراق يحتاج إلى 10 سنوات حتى يكون من الدول المهمة في تصدير الغاز، من خلال امتلاك تقنيات معقدة واستغلال كل حقول الغاز الحر".
