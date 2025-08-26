https://sarabic.ae/20250826/العراق-يدخل-عصر-الغاز-المسال-خطوة-نحو-تنويع-الطاقة-1104156196.html
بدأ مرفأ تصدير غاز البصرة في تحميل أكبر ناقلة للغاز المسال من العراق، بطاقة تصل إلى 20 ألف طن من الغاز شبه المبرد.
2025-08-26T14:26+0000
2025-08-26T14:26+0000
2025-08-26T14:26+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104155191_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_7017a706086534142874c6d49651487e.png
خطوة يصفها المسؤولون بأنها الأولى من نوعها في تاريخ قطاع الغاز السائل العراقي، ودليل على انتقال العراق إلى مرحلة استثمار الغاز المصاحب.ونجحت وزارة النفط وشركة غاز البصرة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية، شملت إعادة تأهيل وتعميق الأرصفة البحرية في ميناء خور الزبير.في هذا الموضوع، أكد نائب المدير المفوض في شركة غاز البصرة، المهندس مرفأ كاظم الأسدي، أن "الشركة تعمل منذ سنوات على تعظيم استثمار الغاز، ونفذت مشاريع لتأهيل المنشآت لتصدير المنتج خارج العراق، مما يعزز من التصدير".وتوقع أن "يتزايد حجم الطاقة التصديرية إلى 600 ألف طن سنويا، إذ يتراوح المعدل الحالي بين 350 ألف و400 ألف طن سنويا حتى الوصول إلى مليون طن على مدى الأربع سنوات القادمة". من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، كوفند شيرواني، أن "تصدير الغاز المسال في العراق بهذه الكمية يمثل نقلة نوعية للصناعة الهيدروكربونية، مما ينعكس على الموازنة العراقية، واستثمار الغاز الذي لا يخضع لأي قيود في ظل ارتفاع الأسعار عالميا".ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "العراق يمتلك احتياطيالت ضخمة من الغاز في المرتبة الـ11 عالميا"، مبينا أنه "في حدود عام 2028 سيتوفر الوقود الكافي للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية".في السياق، قال خبير النفط، نبيل المرسومي، إن "العراق بدأ يحقق فائض من خلال الشراكة القائمة في شركة غاز البصرة والتطور الكبير في إنتاج الغاز. ولفت إلى أن "العراق يحتاج إلى 10 سنوات حتى يكون من الدول المهمة في تصدير الغاز، من خلال امتلاك تقنيات معقدة واستغلال كل حقول الغاز الحر".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104155191_95:0:1028:700_1920x0_80_0_0_3318db1b565e7857f8721d484a69b454.png
بدأ مرفأ تصدير غاز البصرة في تحميل أكبر ناقلة للغاز المسال من العراق، بطاقة تصل إلى 20 ألف طن من الغاز شبه المبرد.
خطوة يصفها المسؤولون بأنها الأولى من نوعها في تاريخ قطاع الغاز السائل العراقي
، ودليل على انتقال العراق إلى مرحلة استثمار الغاز المصاحب.
ونجحت وزارة النفط وشركة غاز البصرة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية، شملت إعادة تأهيل وتعميق الأرصفة البحرية في ميناء خور الزبير.
في هذا الموضوع، أكد نائب المدير المفوض في شركة غاز البصرة، المهندس مرفأ كاظم الأسدي، أن "الشركة تعمل منذ سنوات على تعظيم استثمار الغاز، ونفذت مشاريع لتأهيل المنشآت لتصدير المنتج خارج العراق، مما يعزز من التصدير".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "معدلات التصدير تصل إلى 40 ألف طن شهريا من خلال شحنات صغيرة، ولكن استطعنا التحول إلى 11 ألف طن للناقلة الواحدة في نهاية عام 2022، بعد تأهيل الرصيف الثاني والثالث".
وتوقع أن "يتزايد حجم الطاقة التصديرية إلى 600 ألف طن سنويا، إذ يتراوح المعدل الحالي بين 350 ألف و400 ألف طن سنويا حتى الوصول إلى مليون طن على مدى الأربع سنوات القادمة".
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، كوفند شيرواني، أن "تصدير الغاز المسال في العراق بهذه الكمية يمثل نقلة نوعية للصناعة الهيدروكربونية، مما ينعكس على الموازنة العراقية، واستثمار الغاز الذي لا يخضع لأي قيود في ظل ارتفاع الأسعار عالميا".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "العراق يمتلك احتياطيالت ضخمة من الغاز في المرتبة الـ11 عالميا"، مبينا أنه "في حدود عام 2028 سيتوفر الوقود الكافي للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية".
في السياق، قال خبير النفط، نبيل المرسومي، إن "العراق بدأ يحقق فائض من خلال الشراكة القائمة في شركة غاز البصرة والتطور الكبير في إنتاج الغاز.
وأشار إلى إمكانية زيادة قدرة الإنتاج بشكل تدريجي لاستخدامها في محطات الطاقة الكهربائية، مؤكدا على أن "ما يهم العراق زيادة إنتاج الغاز الجاف المستخدم كوقود، حتى يقلل من تبعيته للسوق الخارجية".
ولفت إلى أن "العراق يحتاج إلى 10 سنوات حتى يكون من الدول المهمة في تصدير الغاز، من خلال امتلاك تقنيات معقدة واستغلال كل حقول الغاز الحر".