موسكو: أوروبا تتناسى "الهولوكوست" وتتجاهل دور الجيش الأحمر في تحرير معسكرات الاعتقال النازية
موسكو: أوروبا تتناسى "الهولوكوست" وتتجاهل دور الجيش الأحمر في تحرير معسكرات الاعتقال النازية
28.08.2025
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة: "في الآونة الأخيرة، أعرب السفير الأمريكي في فرنسا، تشارلز كوشنر (والد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، عن "قلقه العميق إزاء تصاعد معاداة السامية في فرنسا وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمكافحتها" في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.وأضافت: "تبع ذلك رد فعل قصر الإليزيه، في صورة هستيريا. استُدعي السفير إلى وزارة الخارجية الفرنسية، حيث ذكر بـ"التزام عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، وأُبلغ بأن ما كشفه "لا يتوافق مع جودة العلاقات عبر الأطلسي، والثقة التي ينبغي أن تسود بين الحلفاء". من الغريب أن نقرأ ونسمع عن "التدخل في الشؤون الداخلية"، لأن موضوع حقوق الإنسان ينبغي أن يكون، كما أقنعتنا باريس الرسمية لسنوات عديدة، موضوعًا عابرًا للحدود الوطنية".ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى استدعاء السفير الأمريكي لدى فرنسا، تشارلز كوشنر (والد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، إلى وزارة الخارجية الفرنسية، الذي أبلغه بأن كلماته حول عدم كفاية جهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مكافحة معاداة السامية غير مقبولة، وذكره أيضًا بـ"الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".وأوضحت زاخاروفا أن "هذا تجلى بوضوح في التحول الذي شهدته الفعاليات التذكارية في أوروبا بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، الذي يُحتفل به سنويا، في 27 يناير/كانون الثاني يوم تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز" على يد القوات السوفيتية، وقد توقفت السلطات البولندية منذ فترة طويلة عن دعوة المحررين القدامى من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي".وتابعت: "لا تدعو الأمانة العامة للأمم المتحدة قدامى المحاربين السوفييت في هذا اليوم أيضًا. البعثة الدائمة لروسيا هي الوحيدة التي تقوم بذلك، حيث تُنظم فعاليات تذكارية في الأمم المتحدة كل عام في 27 يناير(كانون الثاني)، وأبطالها الرئيسيون هم المشاركون في الحرب الوطنية العظمى وسجناء معسكرات الاعتقال السابقون. كم من المعارض والحفلات الموسيقية وحفلات الاستقبال التي نظمناها بصفتنا الوطنية في الأمم المتحدة، دون أن نتلقى دعوات من قدامى المحاربين من "العقلية الغربية المعادية" ومن الأمم المتحدة التي تقودها".وأشارت زاخاروفا إلى أن البيروقراطية الأوروبية وعواصم أوروبا الغربية، بما فيها باريس ولندن وبرلين، إن لم توافق صراحةً، لم تُبدِ أي رد فعل على انتقام "الشباب الأوروبيين" الذين أعلنوا الحرب على التراث التذكاري السوفيتي، وشرعنوا إعادة تأهيل جلادي الهولوكوست الدمويين.وتابعت: "في هذا السياق، نأمل أن يثير تشارلز كوشنر اهتماما بواقعة أخرى مقلقة بنفس القدر، في عام 2022، فكك نصب تذكاري للجنود السوفييت الذين قضوا في معركة تحرير المدينة من النازيين في مدينة مالبورك البولندية".وأضافت زاخاروفا أن هذا غالبًا ما يفعله أحفاد النازيين المباشرون وشركاؤهم. وتعتقد أن الرسائل والملاحظات والمقالات الساخطة لن تُسهم في مكافحة شر إنكار التاريخ وتشويهه.يذكر أنه تم تحرير أوشفيتز على يد الجيش الأحمر في 27 يناير/ كانون الثاني 1945. وفي عام 2005، وبموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم إعلان هذا التاريخ اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست.إمبراطور اليابان ناروهيتو يعرب عن "ندمه العميق" في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانيةمياغكوف: أمريكا حولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى حاملة طائرات عائمة
موسكو: أوروبا تتناسى "الهولوكوست" وتتجاهل دور الجيش الأحمر في تحرير معسكرات الاعتقال النازية
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الأوروبية تتجاهل دور الجيش الأحمر في تحرير معسكرات الاعتقال النازية، محذرة من أن "تفتيت تاريخ الحرب العالمية الثانية يهدد بمحو ذاكرة الهولوكوست، في ظل تصاعد النزعات النازية الجديدة في أوروبا".
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة: "في الآونة الأخيرة، أعرب السفير الأمريكي في فرنسا، تشارلز كوشنر (والد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، عن "قلقه العميق إزاء تصاعد معاداة السامية في فرنسا وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمكافحتها" في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتابعت: "زعم أن "نصف الشباب الفرنسي تقريبًا يقولون إنهم لم يسمعوا قط عن المحرقة. إن استمرار هذا الجهل يدفعنا إلى التفكير في مناهج المدارس الفرنسية". لتشارلز كوشنر كل الحق الأخلاقي في إثارة هذه القضية بصفته من نسل يهود بيلاروسيا الذين نجوا من المحرقة، وأعضاء في مفرزة الإخوة بيلسكي الحزبية".
وأضافت: "تبع ذلك رد فعل قصر الإليزيه، في صورة هستيريا. استُدعي السفير إلى وزارة الخارجية الفرنسية، حيث ذكر بـ"التزام عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، وأُبلغ بأن ما كشفه "لا يتوافق مع جودة العلاقات عبر الأطلسي، والثقة التي ينبغي أن تسود بين الحلفاء". من الغريب أن نقرأ ونسمع عن "التدخل في الشؤون الداخلية"، لأن موضوع حقوق الإنسان ينبغي أن يكون، كما أقنعتنا باريس الرسمية لسنوات عديدة، موضوعًا عابرًا للحدود الوطنية".
ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى استدعاء السفير الأمريكي لدى فرنسا، تشارلز كوشنر (والد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، إلى وزارة الخارجية الفرنسية، الذي أبلغه بأن كلماته حول عدم كفاية جهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مكافحة معاداة السامية غير مقبولة، وذكره أيضًا بـ"الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وتابعت: "وضع الذاكرة الجماعية للهولوكوست في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة مباشرة للسياسة المتعمدة لتجزئة تاريخ الحرب العالمية الثانية. حاول الغربيون اعتبار مأساة الشعب اليهودي، دون مراعاة الإبادة الجماعية الشاملة التي ارتكبها الرايخ الثالث في شرق أوروبا، جزءًا من تحرير "مساحة العيش" لجنس "الإنسان الخارق". ثم تعرض تاريخ الإنقاذ والتحرير الذي قام به الجيش الأحمر لتشويه ممنهج".
وأوضحت زاخاروفا أن "هذا تجلى بوضوح في التحول الذي شهدته الفعاليات التذكارية في أوروبا بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست
، الذي يُحتفل به سنويا، في 27 يناير/كانون الثاني يوم تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز" على يد القوات السوفيتية، وقد توقفت السلطات البولندية منذ فترة طويلة عن دعوة المحررين القدامى من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي".
وتابعت: "لا تدعو الأمانة العامة للأمم المتحدة قدامى المحاربين السوفييت في هذا اليوم أيضًا. البعثة الدائمة لروسيا هي الوحيدة التي تقوم بذلك، حيث تُنظم فعاليات تذكارية في الأمم المتحدة كل عام في 27 يناير(كانون الثاني)، وأبطالها الرئيسيون هم المشاركون في الحرب الوطنية العظمى
وسجناء معسكرات الاعتقال السابقون. كم من المعارض والحفلات الموسيقية وحفلات الاستقبال التي نظمناها بصفتنا الوطنية في الأمم المتحدة، دون أن نتلقى دعوات من قدامى المحاربين من "العقلية الغربية المعادية" ومن الأمم المتحدة التي تقودها".
وتذكرت كيف قام موظفو الأمم المتحدة في عام 2007 بدعوة قدامى المحاربين الذين قاتلوا في الجيش الأحمر لحضور حدث ما، ولكن بعد أن رووا الحقيقة كاملةً عن الدور التحريري للجيش الأحمر، لم يُدعوا مرة أخرى. بل دعوا فقط شهودًا غربيين على تلك الأحداث، رووا كيف "استقبل الجنود الأمريكيون ذوو النجوم والأشرطة عند أبواب أوشفيتز في 27 يناير/كانون الثاني 1945".
وأشارت زاخاروفا إلى أن البيروقراطية الأوروبية وعواصم أوروبا الغربية، بما فيها باريس ولندن وبرلين، إن لم توافق صراحةً، لم تُبدِ أي رد فعل على انتقام "الشباب الأوروبيين" الذين أعلنوا الحرب على التراث التذكاري السوفيتي، وشرعنوا إعادة تأهيل جلادي الهولوكوست الدمويين.
وتابعت: "في هذا السياق، نأمل أن يثير تشارلز كوشنر اهتماما بواقعة أخرى مقلقة بنفس القدر، في عام 2022، فكك نصب تذكاري للجنود السوفييت الذين قضوا في معركة تحرير المدينة من النازيين في مدينة مالبورك البولندية".
وأضافت: "لم تعارض وزارة الخارجية الفرنسية، لا في عهد إيمانويل ماكرون ولا في عهد أسلافه، تدمير النصب التذكارية لجنود الجيش الأحمر في بولندا أو دول البلطيق أو أوكرانيا، أو إقامة نصب تذكارية لمتعاوني هتلر. أولاً، أعادوا كتابة التاريخ بما يُناسبهم، ماحيين المُحررين الحقيقيين ومُمجدين المجرمين الذين أدانتهم محكمة نورمبرغ. والخطوة الحتمية التالية هي نسيان ضحايا الهولوكوست. إنهم من يمنعوننا من تكريم الأبطال الزائفين الجدد".
وأضافت زاخاروفا أن هذا غالبًا ما يفعله أحفاد النازيين المباشرون وشركاؤهم. وتعتقد أن الرسائل والملاحظات والمقالات الساخطة لن تُسهم في مكافحة شر إنكار التاريخ وتشويهه.
وتابعت: "لقد حان الوقت لنتعلم، من دون الاعتراف غير المشروط بالدور التحريري للجيش الأحمر، الذي أوقف الإبادة الجماعية التي ارتكبها جلادو النازية وأتباعهم، فإن ذكرى ضحايا الهولوكوست محكوم عليها أيضًا بالزوال من الوعي العام الأوروبي. لا يوجد منقذون، ولا حاجة إلى المنقذين".
يذكر أنه تم تحرير أوشفيتز على يد الجيش الأحمر في 27 يناير/ كانون الثاني 1945. وفي عام 2005، وبموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم إعلان هذا التاريخ اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست.