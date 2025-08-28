https://sarabic.ae/20250828/موسكو-أوروبا-تتناسى-الهولوكوست-وتتجاهل-دور-الجيش-الأحمر-في-تحرير-معسكرات-الاعتقال-النازية-1104242362.html

موسكو: أوروبا تتناسى "الهولوكوست" وتتجاهل دور الجيش الأحمر في تحرير معسكرات الاعتقال النازية

موسكو: أوروبا تتناسى "الهولوكوست" وتتجاهل دور الجيش الأحمر في تحرير معسكرات الاعتقال النازية

وقالت زاخاروفا خلال مقابلة: "في الآونة الأخيرة، أعرب السفير الأمريكي في فرنسا، تشارلز كوشنر (والد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، عن "قلقه العميق إزاء تصاعد معاداة السامية في فرنسا وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمكافحتها" في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.وأضافت: "تبع ذلك رد فعل قصر الإليزيه، في صورة هستيريا. استُدعي السفير إلى وزارة الخارجية الفرنسية، حيث ذكر بـ"التزام عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، وأُبلغ بأن ما كشفه "لا يتوافق مع جودة العلاقات عبر الأطلسي، والثقة التي ينبغي أن تسود بين الحلفاء". من الغريب أن نقرأ ونسمع عن "التدخل في الشؤون الداخلية"، لأن موضوع حقوق الإنسان ينبغي أن يكون، كما أقنعتنا باريس الرسمية لسنوات عديدة، موضوعًا عابرًا للحدود الوطنية".ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى استدعاء السفير الأمريكي لدى فرنسا، تشارلز كوشنر (والد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، إلى وزارة الخارجية الفرنسية، الذي أبلغه بأن كلماته حول عدم كفاية جهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مكافحة معاداة السامية غير مقبولة، وذكره أيضًا بـ"الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".وأوضحت زاخاروفا أن "هذا تجلى بوضوح في التحول الذي شهدته الفعاليات التذكارية في أوروبا بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، الذي يُحتفل به سنويا، في 27 يناير/كانون الثاني يوم تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز" على يد القوات السوفيتية، وقد توقفت السلطات البولندية منذ فترة طويلة عن دعوة المحررين القدامى من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي".وتابعت: "لا تدعو الأمانة العامة للأمم المتحدة قدامى المحاربين السوفييت في هذا اليوم أيضًا. البعثة الدائمة لروسيا هي الوحيدة التي تقوم بذلك، حيث تُنظم فعاليات تذكارية في الأمم المتحدة كل عام في 27 يناير(كانون الثاني)، وأبطالها الرئيسيون هم المشاركون في الحرب الوطنية العظمى وسجناء معسكرات الاعتقال السابقون. كم من المعارض والحفلات الموسيقية وحفلات الاستقبال التي نظمناها بصفتنا الوطنية في الأمم المتحدة، دون أن نتلقى دعوات من قدامى المحاربين من "العقلية الغربية المعادية" ومن الأمم المتحدة التي تقودها".وأشارت زاخاروفا إلى أن البيروقراطية الأوروبية وعواصم أوروبا الغربية، بما فيها باريس ولندن وبرلين، إن لم توافق صراحةً، لم تُبدِ أي رد فعل على انتقام "الشباب الأوروبيين" الذين أعلنوا الحرب على التراث التذكاري السوفيتي، وشرعنوا إعادة تأهيل جلادي الهولوكوست الدمويين.وتابعت: "في هذا السياق، نأمل أن يثير تشارلز كوشنر اهتماما بواقعة أخرى مقلقة بنفس القدر، في عام 2022، فكك نصب تذكاري للجنود السوفييت الذين قضوا في معركة تحرير المدينة من النازيين في مدينة مالبورك البولندية".وأضافت زاخاروفا أن هذا غالبًا ما يفعله أحفاد النازيين المباشرون وشركاؤهم. وتعتقد أن الرسائل والملاحظات والمقالات الساخطة لن تُسهم في مكافحة شر إنكار التاريخ وتشويهه.يذكر أنه تم تحرير أوشفيتز على يد الجيش الأحمر في 27 يناير/ كانون الثاني 1945. وفي عام 2005، وبموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم إعلان هذا التاريخ اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست.إمبراطور اليابان ناروهيتو يعرب عن "ندمه العميق" في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانيةمياغكوف: أمريكا حولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى حاملة طائرات عائمة

