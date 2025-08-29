https://sarabic.ae/20250829/تصويت-برأيك-هل-يؤثر-قرار-تركيا-بقطع-تجارتها-مع-إسرائيل-على-الأوضاع-في-غزة-1104287466.html
تصويت... برأيك هل يؤثر قرار تركيا بقطع تجارتها مع إسرائيل على الأوضاع في غزة؟
تصويت... برأيك هل يؤثر قرار تركيا بقطع تجارتها مع إسرائيل على الأوضاع في غزة؟
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها مع إسرائيل، ومنعت سفنها وطائراتها من استخدام الموانئ والأجواء التركية. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T15:45+0000
2025-08-29T15:45+0000
2025-08-29T16:03+0000
وسائط متعددة
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_0:0:1658:934_1920x0_80_0_0_70da81c48862758578f214afaae6cda4.jpg
وتابع في كلمة أمام البرلمان التركي، أن أنقرة منعت السفن التركية من التوجه إلى موانئ إسرائيل، وكذلك الطائرات الإسرائيلية من دخول مجال تركيا الجوي، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.برأيك هل يؤثر قرار تركيا بقطع تجارتها مع إسرائيل على الأوضاع في غزة؟تصويت... برأيك هل يطلق "زناد الترويكا الأوروبية" ضد إيران فصلا جديدا من فصول زعزعة الأمن الدولي؟تصويت... برأيك ما الهدف الحقيقي وراء عملية الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب دمشق؟
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_179:0:1652:1105_1920x0_80_0_0_4136557657fd3c3a0b1722b94666e9f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, опросы, استطلاعات الرأي
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, опросы, استطلاعات الرأي
تصويت... برأيك هل يؤثر قرار تركيا بقطع تجارتها مع إسرائيل على الأوضاع في غزة؟
15:45 GMT 29.08.2025 (تم التحديث: 16:03 GMT 29.08.2025)
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها مع إسرائيل، ومنعت سفنها وطائراتها من استخدام الموانئ والأجواء التركية.
وتابع في كلمة أمام البرلمان التركي، أن أنقرة منعت السفن التركية من التوجه إلى موانئ إسرائيل، وكذلك الطائرات الإسرائيلية من دخول مجال تركيا الجوي، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأشار فيدان إلى أن "إسرائيل ترتكب منذ عامين جريمة إبادة جماعية في غزة، ضاربة بالقيم الإنسانية عرض الحائط أمام أنظار العالم" مؤكدا رفض بلاده خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشددا على أنها "باطلة أيا كان من يطرحها".
برأيك هل يؤثر قرار تركيا بقطع تجارتها مع إسرائيل على الأوضاع في غزة؟