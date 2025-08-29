عربي
- سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20250829/تصويت-برأيك-هل-يؤثر-قرار-تركيا-بقطع-تجارتها-مع-إسرائيل-على-الأوضاع-في-غزة-1104287466.html
تصويت... برأيك هل يؤثر قرار تركيا بقطع تجارتها مع إسرائيل على الأوضاع في غزة؟
تصويت... برأيك هل يؤثر قرار تركيا بقطع تجارتها مع إسرائيل على الأوضاع في غزة؟
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها مع إسرائيل، ومنعت سفنها وطائراتها من استخدام الموانئ والأجواء التركية. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
تصويت... برأيك هل يؤثر قرار تركيا بقطع تجارتها مع إسرائيل على الأوضاع في غزة؟

© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها مع إسرائيل، ومنعت سفنها وطائراتها من استخدام الموانئ والأجواء التركية.
وتابع في كلمة أمام البرلمان التركي، أن أنقرة منعت السفن التركية من التوجه إلى موانئ إسرائيل، وكذلك الطائرات الإسرائيلية من دخول مجال تركيا الجوي، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأشار فيدان إلى أن "إسرائيل ترتكب منذ عامين جريمة إبادة جماعية في غزة، ضاربة بالقيم الإنسانية عرض الحائط أمام أنظار العالم" مؤكدا رفض بلاده خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشددا على أنها "باطلة أيا كان من يطرحها".

برأيك هل يؤثر قرار تركيا بقطع تجارتها مع إسرائيل على الأوضاع في غزة؟

