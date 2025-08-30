البرلمان التركي يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة حتى توقف سياساتها العدوانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/البرلمان-التركي-يطالب-بتعليق-عضوية-إسرائيل-في-الأمم-المتحدة-حتى-توقف-سياساتها-العدوانية-1104309208.html
البرلمان التركي يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة حتى توقف سياساتها العدوانية
البرلمان التركي يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة حتى توقف سياساتها العدوانية
سبوتنيك عربي
صدّق البرلمان التركي، أمس الجمعة، على مذكرة رسمية تندد بقرار إسرائيل توسيع سيطرتها على قطاع غزة، وتصف أفعالها بـ"الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T07:17+0000
2025-08-30T07:17+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg
وخلال جلسة طارئة ترأسها رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، أقرّ النواب المذكرة التي قدمتها رئاسة البرلمان، والتي وقّع عليها رؤساء ونواب الكتل البرلمانية، لتصبح وثيقة "سياسة دولة" بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية. وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن "إسرائيل حوّلت احتلالها الممتد لعقود إلى إبادة جماعية واضحة في غزة، خلال العامين الماضيين، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص، معظمهم من الأطفال ونساء، وإصابة أكثر من 150 ألف شخص". ووفقا للمذكرة، تسببت السياسات الإسرائيلية في دمار واسع للبنية التحتية المدنية في غزة، وفرضت المجاعة والفقر على السكان، وهي أفعال أكدتها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ودعت المجتمع الدولي إلى "تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية حتى توقف سياساتها العدوانية"، مطالبة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب.كما أكدت المذكرة دعم تركيا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، معتبرة ذلك "السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم". وحثّت البرلمانات العالمية على قطع العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل، وكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين، وزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وأشارت المذكرة إلى تصاعد العنف والتهجير والاستيطان غير القانوني ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعلن أمس الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل.وأشار إلى أن "إسرائيل ترتكب منذ عامين جريمة إبادة جماعية في غزة، ضاربة بالقيم الإنسانية عرض الحائط، أمام أنظار العالم".وأكد رفض بلاده خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشددًا على أنها "باطلة أيًا كان من يطرحها". وأضاف أن ما وصفه بـ"وحشية إسرائيل في غزة، سُجل كإحدى أظلم الصفحات في تاريخ البشرية"، مشيرًا إلى أن "مقاومة الفلسطينيين ستغيّر مجرى التاريخ، وتصبح رمزًا للمضطهدين وتهز أركان نظام مهترئ".
https://sarabic.ae/20250819/وفاة-طفل-غزة-صاحب-صرخة-أنا-جعان-في-تركيا-فيديو--1103930392.html
https://sarabic.ae/20250803/مصر-وتركيا-تؤكدان-على-أهمية-مواصلة-التحرك-مع-الفاعلين-الدوليين-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1103335182.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_88:0:1499:1058_1920x0_80_0_0_f16d7427bb1890fcbdc9b5ff49256060.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة

البرلمان التركي يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة حتى توقف سياساتها العدوانية

07:17 GMT 30.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiيكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
صدّق البرلمان التركي، أمس الجمعة، على مذكرة رسمية تندد بقرار إسرائيل توسيع سيطرتها على قطاع غزة، وتصف أفعالها بـ"الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة.
وخلال جلسة طارئة ترأسها رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، أقرّ النواب المذكرة التي قدمتها رئاسة البرلمان، والتي وقّع عليها رؤساء ونواب الكتل البرلمانية، لتصبح وثيقة "سياسة دولة" بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأكد قورتولموش أن المذكرة تمثل "موقف تركيا الرسمي أمام العالم"، واصفًا إياها بـ"وثيقة قوية" تعكس رفض أنقرة للسياسات الإسرائيلية.

أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
وفاة طفل غزة صاحب صرخة "أنا جعان" في تركيا... فيديو
19 أغسطس, 16:48 GMT
وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن "إسرائيل حوّلت احتلالها الممتد لعقود إلى إبادة جماعية واضحة في غزة، خلال العامين الماضيين، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص، معظمهم من الأطفال ونساء، وإصابة أكثر من 150 ألف شخص".
ووفقا للمذكرة، تسببت السياسات الإسرائيلية في دمار واسع للبنية التحتية المدنية في غزة، وفرضت المجاعة والفقر على السكان، وهي أفعال أكدتها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

كما أدانت المذكرة التركية استمرار إسرائيل في ارتكاب "مجازر" عبر توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

ودعت المجتمع الدولي إلى "تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية حتى توقف سياساتها العدوانية"، مطالبة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب.
كما أكدت المذكرة دعم تركيا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، معتبرة ذلك "السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم".
وحثّت البرلمانات العالمية على قطع العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل، وكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين، وزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مصر وتركيا تؤكدان على أهمية مواصلة التحرك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
3 أغسطس, 17:21 GMT
وأشارت المذكرة إلى تصاعد العنف والتهجير والاستيطان غير القانوني ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعلن أمس الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل.

وتابع فيدان، في كلمة أمام البرلمان التركي، أن أنقرة "منعت السفن التركية من التوجه إلى مواني إسرائيل، وكذلك الطائرات الإسرائيلية من دخول مجال تركيا الجوي"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأشار إلى أن "إسرائيل ترتكب منذ عامين جريمة إبادة جماعية في غزة، ضاربة بالقيم الإنسانية عرض الحائط، أمام أنظار العالم".
وأكد رفض بلاده خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشددًا على أنها "باطلة أيًا كان من يطرحها".
وحذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمته، من أن "استمرار الهجمات الإسرائيلية المتهورة لن يقتصر أثره على الفلسطينيين فحسب، بل سيؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها".
وأضاف أن ما وصفه بـ"وحشية إسرائيل في غزة، سُجل كإحدى أظلم الصفحات في تاريخ البشرية"، مشيرًا إلى أن "مقاومة الفلسطينيين ستغيّر مجرى التاريخ، وتصبح رمزًا للمضطهدين وتهز أركان نظام مهترئ".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала