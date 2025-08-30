https://sarabic.ae/20250830/البرلمان-التركي-يطالب-بتعليق-عضوية-إسرائيل-في-الأمم-المتحدة-حتى-توقف-سياساتها-العدوانية-1104309208.html

البرلمان التركي يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة حتى توقف سياساتها العدوانية

البرلمان التركي يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة حتى توقف سياساتها العدوانية

سبوتنيك عربي

صدّق البرلمان التركي، أمس الجمعة، على مذكرة رسمية تندد بقرار إسرائيل توسيع سيطرتها على قطاع غزة، وتصف أفعالها بـ"الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T07:17+0000

2025-08-30T07:17+0000

2025-08-30T07:17+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg

وخلال جلسة طارئة ترأسها رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، أقرّ النواب المذكرة التي قدمتها رئاسة البرلمان، والتي وقّع عليها رؤساء ونواب الكتل البرلمانية، لتصبح وثيقة "سياسة دولة" بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية. وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن "إسرائيل حوّلت احتلالها الممتد لعقود إلى إبادة جماعية واضحة في غزة، خلال العامين الماضيين، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص، معظمهم من الأطفال ونساء، وإصابة أكثر من 150 ألف شخص". ووفقا للمذكرة، تسببت السياسات الإسرائيلية في دمار واسع للبنية التحتية المدنية في غزة، وفرضت المجاعة والفقر على السكان، وهي أفعال أكدتها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ودعت المجتمع الدولي إلى "تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية حتى توقف سياساتها العدوانية"، مطالبة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب.كما أكدت المذكرة دعم تركيا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، معتبرة ذلك "السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم". وحثّت البرلمانات العالمية على قطع العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل، وكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين، وزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وأشارت المذكرة إلى تصاعد العنف والتهجير والاستيطان غير القانوني ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعلن أمس الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل.وأشار إلى أن "إسرائيل ترتكب منذ عامين جريمة إبادة جماعية في غزة، ضاربة بالقيم الإنسانية عرض الحائط، أمام أنظار العالم".وأكد رفض بلاده خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشددًا على أنها "باطلة أيًا كان من يطرحها". وأضاف أن ما وصفه بـ"وحشية إسرائيل في غزة، سُجل كإحدى أظلم الصفحات في تاريخ البشرية"، مشيرًا إلى أن "مقاومة الفلسطينيين ستغيّر مجرى التاريخ، وتصبح رمزًا للمضطهدين وتهز أركان نظام مهترئ".

https://sarabic.ae/20250819/وفاة-طفل-غزة-صاحب-صرخة-أنا-جعان-في-تركيا-فيديو--1103930392.html

https://sarabic.ae/20250803/مصر-وتركيا-تؤكدان-على-أهمية-مواصلة-التحرك-مع-الفاعلين-الدوليين-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1103335182.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة