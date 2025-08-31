عربي
أمساليوم
بث مباشر
تصويت.. هل يعتبر عدد المشاركين في قمة شنغهاي للتعاون دليلا على تشكل قطب عالمي ضخم في الشرق؟
تصويت.. هل يعتبر عدد المشاركين في قمة شنغهاي للتعاون دليلا على تشكل قطب عالمي ضخم في الشرق؟
احتلت قمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين حيزا كبيرا، على الساحة العالمية، كأهم الأحداث حاليا، لجمعها أقطابا عالمية، كروسيا والهند بأعلى تمثيل، ودول عظمى وإقليمية، لتوحيد الرؤى نحو التعاون في شتى المجالات، لا سيما في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
ويعقد اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، من 31 أغسطس/ آب الجاري إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، وستتضمن النتيجة الرسمية لمؤتمر القمة أكثر من 20 وثيقة، ومع ذلك، من الصعب تقليل أهمية الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في تيانجين، إلى المؤشرات الكمية فقط.
ستكون قمة هذا العام الأكبر في تاريخ المنظمة، حيث أكّد قادة أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية مشاركتهم. وتمثل "عائلة شنغهاي" مجتمعة ما يقرب من نصف سكان العالم، وربع مساحة اليابسة، وحصة مماثلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وفي تيانجين، من المتوقع أن يقدم الجانب الصيني مقترحات جديدة لتعزيز الاستقرار المالي للمنظمة، ولا سيما التسويات بالعملات الوطنية وتوسيع منصات التجارة الإلكترونية، التي يمكن أن تخفف من آثار ضغوط العقوبات الغربية.
