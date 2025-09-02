https://sarabic.ae/20250902/كيف-تخطت-حضرموت-أصعب-أزمات-اليمن-السياسية-والتنموية-وواجهت-إرهاب-القاعدة؟-1104438020.html

كيف تخطت "حضرموت" أصعب أزمات اليمن السياسية والتنموية وواجهت إرهاب القاعدة؟

كيف تخطت "حضرموت" أصعب أزمات اليمن السياسية والتنموية وواجهت إرهاب القاعدة؟

سبوتنيك عربي

يحتل إقليم حضرموت في جنوب اليمن موقعا استراتيجيا يمتد من بحر العرب إلى حدود الربع الخالي، ما جعله منطقة ربط بين الخليج والبحر العربي وشرق أفريقيا، ووقوع... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

نظرا لخطورة وجود القاعدة في تلك المنطقة على الخليج والملاحة الدولية، تنبهت الإمارات لتلك الخطورة ولم تقصر مساعداتها على الجانب التنموي فقط، اعتمدت أبو ظبي استراتيجية شاملة طويلة الأمد في مختلف مناحي الحياة لتحصن المنطقة من تكرار التجربة، وعملت الإمارات بعد المشاركة في تحرير حضرموت من القاعدة على غرس الرفض الجنوبي الواسع للتطرف والإرهاب.بداية، يقول المحلل السياسي الجنوبي باليمن، صلاح بن لغبر: "كانت اللحظة التي سقطت فيها حضرموت في أيدي تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) في جزيرة العرب نقطة تحول مفجعة في تاريخ اليمن الحديث، ففي ظل حالة الانهيار الأمني التي أعقبت انقلاب الحوثيين (أنصار الله) في صنعاء".حضرموت والقاعدةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "استغل التنظيم، الذي صنفته الولايات المتحدة كأخطر فروع القاعدة، الفراغ الأمني الاستراتيجي بعدما تجاوز الأمر مجرد سيطرة على مدينة، بل كان استيلاء محكم على أكبر وأهم محافظة في اليمن نتحدث عن محافظة تشكل ثلث مساحة البلاد تقريبا ،ذات موقع استراتيجي لا يقدر بثمن على بحر العرب، بما في ذلك موانئها الحيوية وحقولها النفطية ،ولسنة كاملة، لم تكن حضرموت مجرد معقل للتنظيم، بل أصبحت مصدرا لتمويله، مما سمح له بتحويل ثروات المنطقة إلى وقود للإرهاب العالمي".وتابع بن لغبر: "إن المشهد الذي ساد وقتها، كان يعكس فشلا ذريعا للدولة، لكنه يبرز في الوقت نفسه قوة التدخل الإيجابي والفاعل لدولة شقيقة فاعلة وحاسمة في مكافحة الإرهاب ،ففي أبريل/نيسان 2016، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية عسكرية نوعية ومدروسة، ليست مجرد غارة جوية، بل كانت عملية متكاملة الأركان بتدخل فاعل ومدروس ،بدأ هذا التدخل بتدريب وتأهيل قوات محلية، هي "النخبة الحضرمية"، مما يظهر فهما عميقا لضرورة بناء قدرات ذاتية، ثم تكللت هذه الجهود بعملية خاطفة ومحكمة أدت إلى تحرير كامل مدن وموانئ وسواحل حضرموت من قبضة التنظيم".النخبة الحضرميةوأشار المحلل السياسي إلى أنه "لم تتوقف جهود الإمارات عند التحرير العسكري ،بعد تحرير المنطقة، تولت الإمارات مسؤولية سد الفراغ، وقدمت دعما شاملا لتمكين "النخبة الحضرمية" من تأمين المحافظة، كما قامت بتقديم الدعم الإغاثي والإنساني، وإعادة بناء وتشغيل المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمدارس ،ومكنت مؤسسات الدولة من العودة والعمل، ووفرت كل الدعم للقوى الأمنية وحتى اليوم هذا التدخل لم يقتصر على الجانب العسكري أو الأمني، بل كان نموذجا شاملا لإعادة بناء الدولة من الرماد".في نهاية المطاف، يقول بن لغبر: "وقبل أن تتجه الأنظار إلى حضرموت، كان التحدي الأكبر يتمثل في منعها من التحول إلى بؤرة فاشلة تصبح مرتعا للإرهاب ،ومن هنا، يمكنني القول بكل ثقة ووضوح: لولا التدخل الاستراتيجي والإيجابي لدولة الإمارات، لكانت حضرموت قد تلاشت في غياهب المجهول، ومرتعا للإرهاب بكل تنظيماته".المواجهة الشرسةمن جانبه، يقول أمجد يسلم صبيح، مدير إدارة الإعلام والثقافة بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت باليمن: "إن الحديث عن حضرموت لا يمكن فصله عن مسار المواجهة الشرسة مع تنظيم القاعدة، ولا عن واقعها الأمني والاقتصادي الذي عاشه المواطنون لعقود، ولا عن الدور المفصلي الذي لعبته دولة الإمارات في دعم التنمية والاستقرار بالجنوب عامة وحضرموت خاصة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "محطة التحول الكبرى كانت في أبريل/نيسان 2016، حين شهدت حضرموت لحظة فارقة مع تحرير ساحلها والمكلا من قبضة تنظيم القاعدة، بعد أكثر من عام من العزلة والنهب والإرهاب، مؤكدا أن الإمارات لعبت الدور الحاسم في ذلك التحرير من خلال تقديم الدعم العسكري واللوجستي، لتثبت أن معركة الإرهاب ليست معركة محلية تخص أبناء الجنوب وحدهم، بل معركة عالمية تهم المجتمع الدولي بأسره".وأشار صبيح، إلى أنه "من رحم ذلك الانتصار تأسست قوات النخبة الحضرمية بدعم مباشر من الإمارات، لتشكل مشروعا أمنيا حضرميا جنوبيا غير مسبوق ،النخبة الحضرمية لم تكن مجرد تشكيل عسكري، بل قوة نظامية أثبتت للعالم أن الحضارم قادرون على حماية أرضهم، وأن الاستثمار في بناء القدرات المحلية هو السبيل لضمان أمن واستقرار دائم".إرادة حضرميةواستطرد: "حضرموت اليوم، بواديها وصحرائها وهضبتها وساحلها، تقع في صميم المشروع الجنوبي ،وأن المليونيات التي شهدتها سيئون والمكلا وتريم لم تكن مجرد تجمعات شعبية، بل رسائل سياسية قوية عبرت عن خيار واضح، أن حضرموت تريد أن تكون في قلب الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة، وترفض بوضوح كل المشاريع الأخرى، هذه المليونيات جسدت إرادة حضرمية صلبة تماهت مع الإرادة الجنوبية الجامعة، وأصبحت شاهدا حيا على أن أي محاولة لتزييف أو تجاوز هذه الإرادة محكوم عليها بالفشل".وقال القيادي الجنوبي: "إن أبناء الوادي لم يكتفوا بالمليونيات بل صعدوا نضالهم الشعبي ضد قوات الاحتلال اليمني المفروضة عليهم منذ عقود، والتي أثبتت فشلها الذريع وتحولت إلى قوة للجبايات بدلا من أن تكون قوة لحماية المواطن وصون كرامته ،إن وجود هذه القوات بات عبئا على حياة الناس وسببا رئيسيا في الفوضى والانفلات الأمني، مما يجعل الانتشار الكامل لقوات النخبة الحضرمية في وادي وصحراء حضرموت ضرورة وطنية ملحة".وأردف: "تجربة الساحل خير برهان، حيث نجحت النخبة الحضرمية في اجتثاث الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار، ومنحت المواطن شعورا بالطمأنينة والثقة، اليوم لم تعد النخبة مجرد قوة عسكرية، بل أصبحت رمزا للإرادة الشعبية وخيار الناس، والكل يطالب بانتشارها الكامل على أرض حضرموت".الدور التنموي الإماراتيوحول الدور التنموي للإمارات في حضرموت والجنوب بشكل عام، يقول صبيح: "بالإضافة إلى الجانب الأمني، كان للإمارات حضور فاعل في إعادة الحياة إلى حضرموت والجنوب عموما، من خلال مشاريع البنية التحتية والخدمات، حيث عملت على إعادة تشغيل الموانئ والمطارات ودعم المستشفيات والمدارس، مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلى رأسها محطة شبوة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 53 ميغاواط ومنظومة تخزين 15 ميغاواط/ساعة، والتي ستوفر الكهرباء المستقرة والنظيفة لأكثر من 330 ألف منزل، ما أحدث تغيير مباشر في حياة الأسر والمدارس والمراكز الصحية".ولفت صبيح، إلى أن "الإمارات أدركت البعد الإستراتيجي للجنوب باعتباره قلبا حيويا يطل على البحر العربي وخليج عدن وباب المندب، وأن استقراره يعني استقرار الممرات البحرية الدولية التي يمر عبرها جزء كبير من تجارة العالم و نفطه ،لهذا كان الدعم الإماراتي متكاملا بين الأمن والتنمية، ليصوغ ملامح الجنوب الجديد، ويضع حضرموت في موقعها الطبيعي داخل الدولة الجنوبية القادمة".مفترق طرقوقال القيادي الجنوبي، إن "حضرموت اليوم تقف عند مفترق طرق، ولم تعد قادرة على تحمل استمرار العبث الذي تمارسه قوات الاحتلال اليمني في واديها وصحرائها، و أن الحضارم حسموا خيارهم بشكل واضح وجلي، وهو أن يكونوا جزءا أصيلا من المشروع الجنوبي والدولة الفيدرالية الجنوبية القادمة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

