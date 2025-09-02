https://sarabic.ae/20250902/وزير-الخارجية-الأمريكي-ونظيره-الفرنسي-يتفقان-على-مواصلة-الجهود-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1104438403.html
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي يتفقان على مواصلة الجهود لتسوية الصراع في أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي يتفقان على مواصلة الجهود لتسوية الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اتفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، على مواصلة الجهود الدبلوماسية لتسوية الصراع في... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T18:37+0000
2025-09-02T18:37+0000
2025-09-02T18:37+0000
العالم
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085622967_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_f2691012de0e1d41dddeada56b9ee7c6.jpg
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، واتفق الوزيران على مواصلة التعاون في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تسوية تفاوضية مع اتخاذ تدابير لضمان سلام دائم".وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (الجاري)".وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن لندن ربما لا تقدم على ذلك إذا خففت إسرائيل من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد.
https://sarabic.ae/20250830/موسكو-واشنطن-باتت-تدرك-أن-قادة-أوروبا-يعرقلون-السلام-في-أوكرانيا-1104325866.html
فلسطين المحتلة
إسرائيل
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085622967_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c357df895c2c434440669869ba000f17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا
العالم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي يتفقان على مواصلة الجهود لتسوية الصراع في أوكرانيا
اتفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، على مواصلة الجهود الدبلوماسية لتسوية الصراع في أوكرانيا مع اتخاذ تدابير لضمان سلام دائم .
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، واتفق الوزيران على مواصلة التعاون في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تسوية تفاوضية مع اتخاذ تدابير لضمان سلام دائم".
وتابع البيان: "أعرب روبيو عن معارضة الولايات المتحدة الشديدة لأي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وهي خطوة من شأنها مكافأة "حماس" على أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر وإعاقة الجهود الرامية إلى إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر
(الجاري)".
وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن لندن ربما لا تقدم على ذلك إذا خففت إسرائيل من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد.