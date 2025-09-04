https://sarabic.ae/20250904/خبير-في-الشأن-الروسي-التحالفات-الجديدة-خلقت-حالة-نفسية-للولايات-المتحدة-1104484929.html

خبير في الشأن الروسي: التحالفات الجديدة خلقت حالة نفسية للولايات المتحدة

تحدث الخبير في الشأن الروسي سليم علي من موسكو، عن التحالفات الجديدة وتعزيز الرئيس الروسي علاقاته مع كوريا الديمقراطية والصين في مواجهة الغرب، 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال"هناك تحالفات جديدة وعالم جديد بدأ يظهر ويخلق حالة نفسية للولايات المتحدة ولكافة المنظومة الغربية التي بدأت تفقد الكثير من قدرتها الاقتصادية والتحكم ببقية التجمعات الاقتصادية والسياسية".وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار علي إلى "وجود قوة صاعدة وهي القوة الصينية"، مشددا على "أهمية اللقاء الثلاثي بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي والرئيس الهندي".واعتبر أن "الولايات المتحدة تشعر من هذه التحالفات أن هناك خطرا وجوديا يهددها، بالتالي تقوم بفرض عقوبات من خلال التلويح بسلاح الدولار".وراى ان "هناك رسائل وجهتها الصين إلى العالم من خلال توقيع اتفاقيات مع الجانب الروسي مهمة منها الاتفاق على مد خطوط الغاز"، مؤكدا أنه "لا يمكن للسياسة إلا أن تستند بشكل أساسي على المصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى".وتابع علي: "هناك نخب أوروبية عندما تخلت عن شراء المنتجات النفطية والغازية الروسية التي هي أرخص ثمنا وبدأت تشتري بأسعار مضاعفة المنتجات الأمريكية أصبحت تعمل ضد اقتصاداتها الوطنية، بينما في الجانب الآخر النخب الاقتصادية في دول آسيا هي نخب وطنية يهمها بالدرجة الأولى مصالحها الاقتصادية الوطنية القومية".وقال "التحالفات الجديدة أكدت أنها لن تقبل بالهيمنة الأمريكية المطلقة وأنه لا يمكن العمل فقط باتجاه مرمى المصالح الأمريكية"، مضيفا أن "هذه الدول لها مصالحها ومستعدة أن تدافع وحتى اللجوء إلى القوات المسلحة من أجل التصدي لأي هجمة غربية".وعن الصراع في أوكرانيا، أكد الخبير في الشأن الروسي، أن "زيلينسكي وكل النخب الحاكمة الآن في أوكرانيا هي نخب تابعة وتتلقى أوامرها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا"، لافتا إلى أن "ما يهم روسيا هو أمنها القوم بالدرجة الأولى"، معربا عن "اعتقاده أن زيلنسكي قد يُعزل ونرى هناك انتخابات جديدة وقيادة أوكرانية جديدة منتخبة".

