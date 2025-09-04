https://sarabic.ae/20250904/روسنفت-الروسية-توقع-اتفاقية-لتوريد-25-مليون-طن-نفط-إضافية-للصين-1104480517.html
"روسنفت" الروسية توقع اتفاقية لتوريد 2.5 مليون طن نفط إضافية للصين
"روسنفت" الروسية توقع اتفاقية لتوريد 2.5 مليون طن نفط إضافية للصين
سبوتنيك عربي
وقعت شركة روسنفت الروسية اتفاقية مع الصين لتوريد 2.5 مليون طن نفط إضافية سنوياً عبر كازاخستان، حسبما صرح وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف في منتدى الشرق الاقتصادي. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T04:24+0000
2025-09-04T04:24+0000
2025-09-04T04:45+0000
روس نفط
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102311/68/1023116818_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d598253a783ce53fa0524eba014070da.jpg
وقال تسيفيليف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "تم توقيع اتفاقية معنا ومع شركاء روسنفت الصينيين بشأن توريد 2.5 مليون طن نفط إضافية عبر كازاخستان"، وذلك تعليقاً على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت في بداية مايو/آيار قراراً يسمح برفع الحد الأقصى لتوريدات النفط لتزويد مصافي النفط في الجزء الغربي من الصين من 10 إلى 12.5 مليون طن، مع تمديد مدة التوريد حتى عام 2034 كحد أقصى. وعلق نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على هذا القرار قائلاً إن زيادة التوريدات بمقدار 2.5 مليون طن سنوياً إلى الصين جاءت بمبادرة من الجانب الصيني، وروسيا مستعدة لتلبية ذلك، بينما ستحدد شركة "ترانس نفط" قائمة الحلول التقنية لتوسيع صادرات النفط عبر كازاخستان.ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك بمقر جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – التعاون من أجل السلام والازدهار"، وتعمل وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي رئيسي للمنتدى.
https://sarabic.ae/20230221/واردات-النفط-الروسية-إلى-الصين-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-1073802712.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102311/68/1023116818_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_46d918b6b31a07920de9f50ce7b43cac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روس نفط, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
روس نفط, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
"روسنفت" الروسية توقع اتفاقية لتوريد 2.5 مليون طن نفط إضافية للصين
04:24 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 04:45 GMT 04.09.2025)
وقعت شركة روسنفت الروسية اتفاقية مع الصين لتوريد 2.5 مليون طن نفط إضافية سنوياً عبر كازاخستان، حسبما صرح وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف في منتدى الشرق الاقتصادي.
وقال تسيفيليف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "تم توقيع اتفاقية معنا ومع شركاء روسنفت الصينيين بشأن توريد 2.5 مليون طن نفط إضافية عبر كازاخستان"، وذلك تعليقاً على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
21 فبراير 2023, 07:29 GMT
وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت في بداية مايو/آيار قراراً يسمح برفع الحد الأقصى لتوريدات النفط لتزويد مصافي النفط في الجزء الغربي من الصين من 10 إلى 12.5 مليون طن
، مع تمديد مدة التوريد حتى عام 2034 كحد أقصى.
وعلق نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على هذا القرار قائلاً إن زيادة التوريدات بمقدار 2.5 مليون طن سنوياً إلى الصين جاءت بمبادرة من الجانب الصيني، وروسيا مستعدة لتلبية ذلك، بينما ستحدد شركة "ترانس نفط" قائمة الحلول التقنية لتوسيع صادرات النفط عبر كازاخستان.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك بمقر جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – التعاون من أجل السلام والازدهار"، وتعمل وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي رئيسي للمنتدى.