"روسنفت" الروسية توقع اتفاقية لتوريد 2.5 مليون طن نفط إضافية للصين

وقال تسيفيليف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "تم توقيع اتفاقية معنا ومع شركاء روسنفت الصينيين بشأن توريد 2.5 مليون طن نفط إضافية عبر كازاخستان"، وذلك تعليقاً على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت في بداية مايو/آيار قراراً يسمح برفع الحد الأقصى لتوريدات النفط لتزويد مصافي النفط في الجزء الغربي من الصين من 10 إلى 12.5 مليون طن، مع تمديد مدة التوريد حتى عام 2034 كحد أقصى. وعلق نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على هذا القرار قائلاً إن زيادة التوريدات بمقدار 2.5 مليون طن سنوياً إلى الصين جاءت بمبادرة من الجانب الصيني، وروسيا مستعدة لتلبية ذلك، بينما ستحدد شركة "ترانس نفط" قائمة الحلول التقنية لتوسيع صادرات النفط عبر كازاخستان.ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك بمقر جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – التعاون من أجل السلام والازدهار"، وتعمل وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي رئيسي للمنتدى.
وقعت شركة روسنفت الروسية اتفاقية مع الصين لتوريد 2.5 مليون طن نفط إضافية سنوياً عبر كازاخستان، حسبما صرح وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف في منتدى الشرق الاقتصادي.
وقال تسيفيليف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "تم توقيع اتفاقية معنا ومع شركاء روسنفت الصينيين بشأن توريد 2.5 مليون طن نفط إضافية عبر كازاخستان"، وذلك تعليقاً على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت في بداية مايو/آيار قراراً يسمح برفع الحد الأقصى لتوريدات النفط لتزويد مصافي النفط في الجزء الغربي من الصين من 10 إلى 12.5 مليون طن، مع تمديد مدة التوريد حتى عام 2034 كحد أقصى.
وعلق نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على هذا القرار قائلاً إن زيادة التوريدات بمقدار 2.5 مليون طن سنوياً إلى الصين جاءت بمبادرة من الجانب الصيني، وروسيا مستعدة لتلبية ذلك، بينما ستحدد شركة "ترانس نفط" قائمة الحلول التقنية لتوسيع صادرات النفط عبر كازاخستان.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك بمقر جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – التعاون من أجل السلام والازدهار"، وتعمل وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي رئيسي للمنتدى.
