زعيم حزب فرنسي يحث السياسيين في الاتحاد الأوروبي على السلام بعد عرض بكين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20250904/زعيم-حزب-فرنسي-يحث-السياسيين-في-الاتحاد-الأوروبي-على-السلام-بعد-عرض-بكين-1104492016.html
زعيم حزب فرنسي يحث السياسيين في الاتحاد الأوروبي على السلام بعد عرض بكين
زعيم حزب فرنسي يحث السياسيين في الاتحاد الأوروبي على السلام بعد عرض بكين
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسيين، فلوريان فيليبو، دول الاتحاد الأوروبي بعد العرض العسكري في بكين، إلى تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
الصين
روسيا
العالم
وكتب فيليبو على منصة "إكس": "(الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) واثقٌ بنفسه لدرجة أنه يريد شن حرب على العالم أجمع مع( رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لاين و"ائتلاف الراغبين".وأكد فيليبو أن القادة الحاضرين في الاحتفال يمثلون عدة مليارات من البشر.أُقيم عرض عسكري في ساحة تيانانمن في بكين يوم أمس الأربعاء، إحياءً للذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية. وحضر العرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ضيف الشرف، وقادة 25 دولة أخرى، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ .بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديوالرئيس الصيني: العالم يواجه مرة أخرى خيارا بين السلام والحرب
الصين
سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسيين، فلوريان فيليبو، دول الاتحاد الأوروبي بعد العرض العسكري في بكين، إلى تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن.
وكتب فيليبو على منصة "إكس": "(الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) واثقٌ بنفسه لدرجة أنه يريد شن حرب على العالم أجمع مع( رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لاين و"ائتلاف الراغبين".

وتابع: "فلنوقف هذا الجنون. السلام والحوار مع العالم الجديد متعدد الأقطاب، بسرعة!".

وأكد فيليبو أن القادة الحاضرين في الاحتفال يمثلون عدة مليارات من البشر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ، رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
أُقيم عرض عسكري في ساحة تيانانمن في بكين يوم أمس الأربعاء، إحياءً للذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية. وحضر العرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ضيف الشرف، وقادة 25 دولة أخرى، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ .
بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
الرئيس الصيني: العالم يواجه مرة أخرى خيارا بين السلام والحرب
