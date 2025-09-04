https://sarabic.ae/20250904/زعيم-حزب-فرنسي-يحث-السياسيين-في-الاتحاد-الأوروبي-على-السلام-بعد-عرض-بكين-1104492016.html
زعيم حزب فرنسي يحث السياسيين في الاتحاد الأوروبي على السلام بعد عرض بكين
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسيين، فلوريان فيليبو، دول الاتحاد الأوروبي بعد العرض العسكري في بكين، إلى تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن.
وكتب فيليبو على منصة "إكس": "(الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) واثقٌ بنفسه لدرجة أنه يريد شن حرب على العالم أجمع مع( رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لاين و"ائتلاف الراغبين".
وتابع: "فلنوقف هذا الجنون. السلام والحوار مع العالم الجديد متعدد الأقطاب، بسرعة!".
وأكد فيليبو أن القادة الحاضرين في الاحتفال يمثلون عدة مليارات من البشر.
أُقيم عرض عسكري في ساحة تيانانمن في بكين يوم أمس الأربعاء، إحياءً للذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية. وحضر العرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ضيف الشرف، وقادة 25 دولة أخرى، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ .