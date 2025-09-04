https://sarabic.ae/20250904/موسكو-تحدد-شروط-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-1104497034.html
الخارجية الروسية تحدد شروط الضمانات الأمنية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للعمل على ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكن يجب على أوكرانيا أن تكون غير نووية ومحايدة... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T10:20+0000
2025-09-04T10:20+0000
2025-09-04T10:28+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال غالوزين: "خلال المفاوضات (بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا) أعلن رئيس بلادنا أننا مستعدون للعمل على مسألة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، التي يجب أن تكون غير نووية ومحايدة وخارج التكتلات العسكرية".وأشار إلى جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة، معربًا عن أمله باستمرار الديناميكيات الإيجابية التي برزت بعد لقاء الرئيسين، الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في ألاسكا.وتابع في مقابلة مع مجلة ""نوفيي ريغيوني روسيي" (المقاطعات الروسية الجديدة): "رفض نظام زيلينسكي مجددًا وبشكل قاطع ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع. ومن دون هذا الأساس، من المستحيل بديهيًا تنفيذ جميع الاتفاقات الأخرى".وقال الرئيس بوتين، خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارته للصين، إنه "أبلغ ترامب بإمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي"، مضيفًا: "إن كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو".البيت الأبيض: ترامب يواصل مساعيه لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكيبوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة
روسيا, العالم
10:20 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 10:28 GMT 04.09.2025)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للعمل على ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكن يجب على أوكرانيا أن تكون غير نووية ومحايدة وخارج أي كتلة عسكرية.
وقال غالوزين: "خلال المفاوضات (بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا) أعلن رئيس بلادنا أننا مستعدون للعمل على مسألة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، التي يجب أن تكون غير نووية ومحايدة وخارج التكتلات العسكرية".
وأضاف غالوزين: "أكدت قيادة بلادنا مرارًا أن روسيا مهتمة بحل سريع للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. وهذه الرغبة تحديدًا هي التي دفعت إلى استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة التي بدأها الجانب الروسي".
وأشار إلى جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة، معربًا عن أمله باستمرار الديناميكيات الإيجابية التي برزت بعد لقاء الرئيسين، الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في ألاسكا.
وتابع في مقابلة مع مجلة ""نوفيي ريغيوني روسيي" (المقاطعات الروسية الجديدة): "رفض نظام زيلينسكي مجددًا وبشكل قاطع ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع. ومن دون هذا الأساس، من المستحيل بديهيًا تنفيذ جميع الاتفاقات الأخرى".
يوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة زيلينسكي، في حال كان جاهزا للاجتماع.
وقال الرئيس بوتين، خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارته للصين، إنه "أبلغ ترامب بإمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي"، مضيفًا: "إن كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو".