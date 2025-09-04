الخارجية الروسية تحدد شروط الضمانات الأمنية لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية تحدد شروط الضمانات الأمنية لأوكرانيا
الخارجية الروسية تحدد شروط الضمانات الأمنية لأوكرانيا
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للعمل على ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكن يجب على أوكرانيا أن تكون غير نووية ومحايدة... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T10:20+0000
2025-09-04T10:28+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال غالوزين: "خلال المفاوضات (بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا) أعلن رئيس بلادنا أننا مستعدون للعمل على مسألة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، التي يجب أن تكون غير نووية ومحايدة وخارج التكتلات العسكرية".وأشار إلى جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة، معربًا عن أمله باستمرار الديناميكيات الإيجابية التي برزت بعد لقاء الرئيسين، الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في ألاسكا.وتابع في مقابلة مع مجلة ""نوفيي ريغيوني روسيي" (المقاطعات الروسية الجديدة): "رفض نظام زيلينسكي مجددًا وبشكل قاطع ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع. ومن دون هذا الأساس، من المستحيل بديهيًا تنفيذ جميع الاتفاقات الأخرى".وقال الرئيس بوتين، خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارته للصين، إنه "أبلغ ترامب بإمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي"، مضيفًا: "إن كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو".البيت الأبيض: ترامب يواصل مساعيه لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكيبوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة
https://sarabic.ae/20250903/الولايات-المتحدة-لا-تسعى-إلى-صراع-مع-روسيا-أو-الصين---وزير-الدفاع-1104464784.html
الخارجية الروسية تحدد شروط الضمانات الأمنية لأوكرانيا

10:20 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 10:28 GMT 04.09.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للعمل على ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكن يجب على أوكرانيا أن تكون غير نووية ومحايدة وخارج أي كتلة عسكرية.
وقال غالوزين: "خلال المفاوضات (بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا) أعلن رئيس بلادنا أننا مستعدون للعمل على مسألة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، التي يجب أن تكون غير نووية ومحايدة وخارج التكتلات العسكرية".

وأضاف غالوزين: "أكدت قيادة بلادنا مرارًا أن روسيا مهتمة بحل سريع للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. وهذه الرغبة تحديدًا هي التي دفعت إلى استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة التي بدأها الجانب الروسي".

وأشار إلى جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة، معربًا عن أمله باستمرار الديناميكيات الإيجابية التي برزت بعد لقاء الرئيسين، الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في ألاسكا.
وتابع في مقابلة مع مجلة ""نوفيي ريغيوني روسيي" (المقاطعات الروسية الجديدة): "رفض نظام زيلينسكي مجددًا وبشكل قاطع ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع. ومن دون هذا الأساس، من المستحيل بديهيًا تنفيذ جميع الاتفاقات الأخرى".

يوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة زيلينسكي، في حال كان جاهزا للاجتماع.

وقال الرئيس بوتين، خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارته للصين، إنه "أبلغ ترامب بإمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي"، مضيفًا: "إن كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو".
