عدد "الجياع" عام 2030 يبلغ 512 مليون شخص... اليوم الثالث من المنتدى الاقتصادي الشرقي

صرح مدير مكتب العلاقات مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أوليغ كوبياكوف، خلال جلسة "أجندة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2030"

وقال كوبياكوف خلال الجلسة في اليوم الثالث من المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، والتي عقدت تحت عنوان "أجندة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2030": "من المتوقع أن ينخفض ​​عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم مستقبلًا، ولكن وفقًا لتوقعاتنا، سيظل هذا العدد نحو 512 مليون شخص في عام 2030، 60% منهم يعيشون في أفريقيا".أجندة الأمم المتحدة 2030، المعروفة باسم "خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، هي خطة عمل عالمية اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، وتشمل 17 هدفًا للتنمية المستدامة.تهدف الأجندة إلى إنهاء الفقر بجميع أشكاله، وحماية الكوكب، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. وهي خطة متكاملة ومترابطة توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة، وتتطلب شراكات عالمية قوية لتنفيذها.وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، يوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك في الفترة من 3-6 سبتمبر، حيث يتناول المنتدى في هذا العام موضوعا رئيسيا هو "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار". وسيتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 100 جلسة مقسمة على 7 فقرات بينما يشارك في المنتدى أكثر من 4500 شخص من أكثر من 70 دولة ومنطقة.

