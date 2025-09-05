عدد "الجياع" عام 2030 يبلغ 512 مليون شخص... اليوم الثالث من المنتدى الاقتصادي الشرقي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العالم
منظمة الأمم المتحدة
وقال كوبياكوف خلال الجلسة في اليوم الثالث من المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، والتي عقدت تحت عنوان "أجندة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2030": "من المتوقع أن ينخفض ​​عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم مستقبلًا، ولكن وفقًا لتوقعاتنا، سيظل هذا العدد نحو 512 مليون شخص في عام 2030، 60% منهم يعيشون في أفريقيا".أجندة الأمم المتحدة 2030، المعروفة باسم "خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، هي خطة عمل عالمية اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، وتشمل 17 هدفًا للتنمية المستدامة.تهدف الأجندة إلى إنهاء الفقر بجميع أشكاله، وحماية الكوكب، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. وهي خطة متكاملة ومترابطة توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة، وتتطلب شراكات عالمية قوية لتنفيذها.وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، يوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك في الفترة من 3-6 سبتمبر، حيث يتناول المنتدى في هذا العام موضوعا رئيسيا هو "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار". وسيتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 100 جلسة مقسمة على 7 فقرات بينما يشارك في المنتدى أكثر من 4500 شخص من أكثر من 70 دولة ومنطقة.
صرح مدير مكتب العلاقات مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أوليغ كوبياكوف، خلال جلسة "أجندة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2030"، بأن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم بحلول عام 2030 سيبلغ نحو 512 مليون شخص.
وقال كوبياكوف خلال الجلسة في اليوم الثالث من المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، والتي عقدت تحت عنوان "أجندة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2030": "من المتوقع أن ينخفض ​​عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم مستقبلًا، ولكن وفقًا لتوقعاتنا، سيظل هذا العدد نحو 512 مليون شخص في عام 2030، 60% منهم يعيشون في أفريقيا".
وأضاف كوبياكوف: "لا يمكن القضاء على الجوع نهائيا إلا بتضافر جهود المجتمع الدولي".
أجندة الأمم المتحدة 2030، المعروفة باسم "خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، هي خطة عمل عالمية اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، وتشمل 17 هدفًا للتنمية المستدامة.
مخيم مؤقت للاجئين في كابول، أفغانستان، 12 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2021
الأمم المتحدة: نحو 18 مليون أفغاني يواجهون تحديات إنسانية حادة
28 يوليو 2021, 13:36 GMT
تهدف الأجندة إلى إنهاء الفقر بجميع أشكاله، وحماية الكوكب، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. وهي خطة متكاملة ومترابطة توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة، وتتطلب شراكات عالمية قوية لتنفيذها.
وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، يوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك في الفترة من 3-6 سبتمبر، حيث يتناول المنتدى في هذا العام موضوعا رئيسيا هو "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار". وسيتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 100 جلسة مقسمة على 7 فقرات بينما يشارك في المنتدى أكثر من 4500 شخص من أكثر من 70 دولة ومنطقة.
