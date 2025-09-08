الخارجية الإسبانية تستدعي سفيرها في تل أبيب للتشاور على خلفية اتهامات إسرائيلية
استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الإثنين، سفيرها في تل أبيب للتشاور، بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، للحكومة الإسبانية بـ"معاداة السامية".
جاءت هذه الاتهامات على خلفية الإجراءات الإسبانية الأخيرة التي فرضت قيودا على السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل بسبب استمرار الحرب في غزة.
وفي تصريح له، زعم ساعر أن الحكومة الإسبانية تتخذ هذه الإجراءات لتحويل الأنظار عن قضايا الفساد الداخلي التي تواجهها، متهما إياها باستغلال التوترات الدولية لأغراض سياسية داخلية، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن، اليوم الإثنين، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وقال في مؤتمر صحفي إن بلاده قررت حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية.
كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".
كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الحد من الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتعزيز دعم إسبانيا للسلطة الفلسطينية، وزيادة مساهمة إسبانيا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وزيادة تخصيص المساعدات الإنسانية والتعاون لغزة.
وأضاف سانشيز في المؤتمر الصحفي: "إن حماية الوطن شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء حتى الموت شيء آخر تماما، وما تفعله إسرائيل هو إبادة شعب أعزل، إنها تنتهك جميع قوانين القانون الإنساني، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
