الرئيس الإيراني يحمل "المسلمين" مسؤولية بيع أمريكا أسلحتها للدول الإسلامية
الرئيس الإيراني يحمل "المسلمين" مسؤولية بيع أمريكا أسلحتها للدول الإسلامية
حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، الدول الإسلامية مسؤولية تمكين أمريكا من بيع أسلحتها إليها، بسبب غياب الوحدة بينها.
وقال بزشكيان في كلمته بافتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ39 في طهران، إن "الغرب يتحدث عن حقوق الإنسان وينتقد المجتمعات الإسلامية، بينما يتجاهل المجازر والإبادة الجماعية في غزة".وانتقد ضعف التماسك بين الدول الإسلامية، مضيفا: "إذا كنا أتباعا للنبي محمد، فلماذا أصبحنا متفرقين؟ المشكلة ليست في إسرائيل أو أمريكا، بل في انقساماتنا وصراعاتنا الداخلية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأكد أن "إسرائيل وأمريكا ما كانتا لتجرؤا على مهاجمة المسلمين لو كان العالم الإسلامي موحدا"، مشيراً إلى أن "الخلافات الداخلية فتحت الباب أمام إشعال الفتن واستغلالها لبيع الأسلحة للدول الإسلامية تحت ذريعة الخوف".كما شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في كلمته بافتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ39 في طهران، على أن "إيران لا تخاصم أي بلد مسلم ولا تسعى إلى الخلاف، بل تتمسك بوحدة الأمة الإسلامية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".وقال: "نحن إخوة للفلسطينيين والعراقيين والمصريين والقطريين والإماراتيين ولكل المسلمين. هذا ليس شعارا بل إيمان وعقيدة نطبّقها، إذا لم تنجح أمريكا وإسرائيل في تنفيذ مخططاتهما ضد إيران، فذلك ليس فقط بفضل صواريخنا أو قوة مقاتلينا، بل بفضل تلاحم شعبنا الذي وجه الضربة الأقوى للعدو".
الرئيس الإيراني يحمل "المسلمين" مسؤولية بيع أمريكا أسلحتها للدول الإسلامية

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، الدول الإسلامية مسؤولية تمكين أمريكا من بيع أسلحتها إليها، بسبب غياب الوحدة بينها.
وقال بزشكيان في كلمته بافتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ39 في طهران، إن "الغرب يتحدث عن حقوق الإنسان وينتقد المجتمعات الإسلامية، بينما يتجاهل المجازر والإبادة الجماعية في غزة".
وانتقد ضعف التماسك بين الدول الإسلامية، مضيفا: "إذا كنا أتباعا للنبي محمد، فلماذا أصبحنا متفرقين؟ المشكلة ليست في إسرائيل أو أمريكا، بل في انقساماتنا وصراعاتنا الداخلية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد أن "إسرائيل وأمريكا ما كانتا لتجرؤا على مهاجمة المسلمين لو كان العالم الإسلامي موحدا"، مشيراً إلى أن "الخلافات الداخلية فتحت الباب أمام إشعال الفتن واستغلالها لبيع الأسلحة للدول الإسلامية تحت ذريعة الخوف".
كما شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في كلمته بافتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ39 في طهران، على أن "إيران لا تخاصم أي بلد مسلم ولا تسعى إلى الخلاف، بل تتمسك بوحدة الأمة الإسلامية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".
وقال: "نحن إخوة للفلسطينيين والعراقيين والمصريين والقطريين والإماراتيين ولكل المسلمين. هذا ليس شعارا بل إيمان وعقيدة نطبّقها، إذا لم تنجح أمريكا وإسرائيل في تنفيذ مخططاتهما ضد إيران، فذلك ليس فقط بفضل صواريخنا أو قوة مقاتلينا، بل بفضل تلاحم شعبنا الذي وجه الضربة الأقوى للعدو".
