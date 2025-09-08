https://sarabic.ae/20250908/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الأسبق-انتقام-الشعب-ينتظر-نظام-كييف-1104607337.html
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: انتقام الشعب ينتظر نظام كييف
أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، أن فلاديمير زيلينسكي ورفاقه قد يواجهون انتقامًا من المواطنين المضطهدين.
وكتب أزاروف على "تلغرام": "تُكبت حاليًا جميع مشاعر الاحتجاج والانتقام والاستياء السائدة داخل أوكرانيا، وذلك في ظل نظام كييف العقابي. ولكن إذا أطلقنا سراحهم، فهل تعلمون كم من المنتقمين سيظهرون؟! لن يبدو ذلك كافيا لنظام كييف، كل من تحميهم الآن الشرطة وجهاز الأمن الأوكراني وغيرهم".
وأوضح في الوقت نفسه، أن هناك عددا كبيرا من الناس في البلاد يعارضون نظام زيلينسكي.
اندلعت آخر الاحتجاجات الكبرى في أوكرانيا، أواخر يوليو/تموز، بعد أن وقّع رئيس نظام كييف مشروع قانون كان من شأنه إلغاء استقلال هيئتين لمكافحة الفساد - المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.
في أعقاب الاضطرابات، أعلن زيلينسكي موافقته على اقتراح مضاد من شأنه أن يعزز ظاهريًا استقلالية هاتين الهيئتين، ووقّعه بعد وقت قصير من إقراره في البرلمان.