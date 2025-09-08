https://sarabic.ae/20250908/ماذا-فعلت-التغيرات-المناخية-بالبحر-المتوسط-والمدن-المطلة-عليه-1104628957.html

ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه؟

شهد البحر المتوسط خلال الأسابيع الأخيرة أحوالاً مضطربة أدت في أحد الأيام إلى حادث غرق جماعي، حصد أرواح سبعة أشخاص دفعة واحدة، أثناء رحلة صيفية في منطقة "أبو...

ويحذر الخبراء من تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة المياه على المدن الساحلية، حتى أن بعضهم ذهب إلى التحذير من احتمال اختفاء مدن كاملة مثل الإسكندرية وفينيسيا جراء الظاهرة.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير التغيرات المناخية، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، د. مجدي علام، إن "التغيرات المناخية تضرب أرجاء الكرة الأرضية وقد احتدت ظاهرة الاحتباس الحراري حتى أن القطب الشمالي والجنوبي آخذان في الذوبان، وهذه التغيرات لن تستطيع أي دولة أو مؤسسة التعامل معها بمفردها، لأنها ظاهرة كونية، وتمثل مسألة مصيرية، لذا يتعين على الجميع التعاون في مواجهتها".وأوضح المنسق العام للشبكة العربية للبيئة د. عماد الدين عدلي أن "معدلات الاحترار في منطقة البحر المتوسط أعلى من المعدل العالمي بنسبة حوالي 10% مما يفاقم من آثار التغيرات المناخية، وموجات الحرارة الشديدة أو موجات البرودة الشديدة، من حيث شدتها وعددها، وهي أيضاً مرتبطة بالظواهر البحرية مثل الأعاصير وارتفاع الأمواج التي زادت خلال الفترة الحالية مقارنة بالأعوام الماضية"، معتبراً أن "التهديد باختفاء مدينة الإسكندرية غير قائم بسبب المشروعات الكثيرة الوقائية التي تقوم بها مصر لحماية الشواطئ، خاصة في المناطق الأكثر انخفاضاً، والتي ستقلل جداً من مخاطر اختفاء المدن الساحلية.وأكد خبير الإنقاذ البحري، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، كابتن إسلام حمص، أن "الشواطئ بشكل عام شهدت خلال الفترة الأخيرة ظواهر ودوامات شديدة، بحيث لم تعد سباحة البحار آمنة تماماً". وأشار إلى أن "الاتحاد الدولي للسباحة يحدد أكوادا للشواطئ وأسساً لعمليات الإنقاذ تبدأ بالمنقذ وصولا إلى المعدات اللازمة، وقد حدث تطور كبير في هذا الإطار، كما حدد الاتحاد رايات تمثل إشارات مرور للشواطئ للتنبيه إلى حالة البحار"، مشيراً إلى أن "أغلب حالات الغرق كان سببها عدم التزام المواطنين بتعليمات الشواطئ والمنقذين".

