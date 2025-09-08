ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه؟

عربي
مقتل 4 جنود إسرائيليين بعملية للمقاومة في جباليا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250908/ماذا-فعلت-التغيرات-المناخية-بالبحر-المتوسط-والمدن-المطلة-عليه-1104628957.html
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه؟
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه؟
سبوتنيك عربي
شهد البحر المتوسط خلال الأسابيع الأخيرة أحوالاً مضطربة أدت في أحد الأيام إلى حادث غرق جماعي، حصد أرواح سبعة أشخاص دفعة واحدة، أثناء رحلة صيفية في منطقة "أبو... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T14:06+0000
2025-09-08T14:14+0000
راديو
مساحة حرة
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104628648_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_84adc59c445511c4418c34bdd4c0a2b7.png
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
سبوتنيك عربي
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
ويحذر الخبراء من تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة المياه على المدن الساحلية، حتى أن بعضهم ذهب إلى التحذير من احتمال اختفاء مدن كاملة مثل الإسكندرية وفينيسيا جراء الظاهرة.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير التغيرات المناخية، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، د. مجدي علام، إن "التغيرات المناخية تضرب أرجاء الكرة الأرضية وقد احتدت ظاهرة الاحتباس الحراري حتى أن القطب الشمالي والجنوبي آخذان في الذوبان، وهذه التغيرات لن تستطيع أي دولة أو مؤسسة التعامل معها بمفردها، لأنها ظاهرة كونية، وتمثل مسألة مصيرية، لذا يتعين على الجميع التعاون في مواجهتها".وأوضح المنسق العام للشبكة العربية للبيئة د. عماد الدين عدلي أن "معدلات الاحترار في منطقة البحر المتوسط أعلى من المعدل العالمي بنسبة حوالي 10% مما يفاقم من آثار التغيرات المناخية، وموجات الحرارة الشديدة أو موجات البرودة الشديدة، من حيث شدتها وعددها، وهي أيضاً مرتبطة بالظواهر البحرية مثل الأعاصير وارتفاع الأمواج التي زادت خلال الفترة الحالية مقارنة بالأعوام الماضية"، معتبراً أن "التهديد باختفاء مدينة الإسكندرية غير قائم بسبب المشروعات الكثيرة الوقائية التي تقوم بها مصر لحماية الشواطئ، خاصة في المناطق الأكثر انخفاضاً، والتي ستقلل جداً من مخاطر اختفاء المدن الساحلية.وأكد خبير الإنقاذ البحري، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، كابتن إسلام حمص، أن "الشواطئ بشكل عام شهدت خلال الفترة الأخيرة ظواهر ودوامات شديدة، بحيث لم تعد سباحة البحار آمنة تماماً". وأشار إلى أن "الاتحاد الدولي للسباحة يحدد أكوادا للشواطئ وأسساً لعمليات الإنقاذ تبدأ بالمنقذ وصولا إلى المعدات اللازمة، وقد حدث تطور كبير في هذا الإطار، كما حدد الاتحاد رايات تمثل إشارات مرور للشواطئ للتنبيه إلى حالة البحار"، مشيراً إلى أن "أغلب حالات الغرق كان سببها عدم التزام المواطنين بتعليمات الشواطئ والمنقذين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104628648_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_5600a12505baa3769e1dd43269e67d38.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, أخبار مصر الآن, аудио

ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه؟

14:06 GMT 08.09.2025 (تم التحديث: 14:14 GMT 08.09.2025)
راديو
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
شهد البحر المتوسط خلال الأسابيع الأخيرة أحوالاً مضطربة أدت في أحد الأيام إلى حادث غرق جماعي، حصد أرواح سبعة أشخاص دفعة واحدة، أثناء رحلة صيفية في منطقة "أبو تلات" بالإسكندرية، عندما جرفتهم الأمواج الهائجة ولم يتمكن أحد من إنقاذهم.
ويحذر الخبراء من تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة المياه على المدن الساحلية، حتى أن بعضهم ذهب إلى التحذير من احتمال اختفاء مدن كاملة مثل الإسكندرية وفينيسيا جراء الظاهرة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير التغيرات المناخية، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، د. مجدي علام، إن "التغيرات المناخية تضرب أرجاء الكرة الأرضية وقد احتدت ظاهرة الاحتباس الحراري حتى أن القطب الشمالي والجنوبي آخذان في الذوبان، وهذه التغيرات لن تستطيع أي دولة أو مؤسسة التعامل معها بمفردها، لأنها ظاهرة كونية، وتمثل مسألة مصيرية، لذا يتعين على الجميع التعاون في مواجهتها".
وأشار إلى أن "هناك 40 دولة حول العالم تأثرت بالتغيرات المناخية، وهذه الظواهر الجامحة لا يمكن لأحد التصدي لها، إلا أن بعض الإجراءات الوقائية من قبيل الكسارات وحواجز الأمواج الضخمة في البحار يمكن أن تقاوم التيارات البحرية العنيفة، وتسهم في حماية المدن الساحلية".
وأوضح المنسق العام للشبكة العربية للبيئة د. عماد الدين عدلي أن "معدلات الاحترار في منطقة البحر المتوسط أعلى من المعدل العالمي بنسبة حوالي 10% مما يفاقم من آثار التغيرات المناخية، وموجات الحرارة الشديدة أو موجات البرودة الشديدة، من حيث شدتها وعددها، وهي أيضاً مرتبطة بالظواهر البحرية مثل الأعاصير وارتفاع الأمواج التي زادت خلال الفترة الحالية مقارنة بالأعوام الماضية"، معتبراً أن "التهديد باختفاء مدينة الإسكندرية غير قائم بسبب المشروعات الكثيرة الوقائية التي تقوم بها مصر لحماية الشواطئ، خاصة في المناطق الأكثر انخفاضاً، والتي ستقلل جداً من مخاطر اختفاء المدن الساحلية.

ويرى عدلي أن "زيادة حرارة المياه أثرت على الكائنات البحرية ونشاطها، كما تأثرت الحياة البحرية أيضاً نتيجة التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية خاصة في جنوب المتوسط".

وأكد خبير الإنقاذ البحري، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، كابتن إسلام حمص، أن "الشواطئ بشكل عام شهدت خلال الفترة الأخيرة ظواهر ودوامات شديدة، بحيث لم تعد سباحة البحار آمنة تماماً".
وأشار إلى أن "الاتحاد الدولي للسباحة يحدد أكوادا للشواطئ وأسساً لعمليات الإنقاذ تبدأ بالمنقذ وصولا إلى المعدات اللازمة، وقد حدث تطور كبير في هذا الإطار، كما حدد الاتحاد رايات تمثل إشارات مرور للشواطئ للتنبيه إلى حالة البحار"، مشيراً إلى أن "أغلب حالات الغرق كان سببها عدم التزام المواطنين بتعليمات الشواطئ والمنقذين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала