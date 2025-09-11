https://sarabic.ae/20250911/أوروبا-تلوح-بعقوبات-على-إسرائيل-تأثيرات-محتملة-على-الاقتصاد-1104747849.html
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
سبوتنيك عربي
يبدو أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تتجه نحو التوتر، مع إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن مساعٍ لفرض عقوبات على إسرائيل،... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T13:37+0000
2025-09-11T13:37+0000
2025-09-11T13:37+0000
راديو
مساحة حرة
إسرائيل
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747693_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_e79018b0fb79cf4f8a87ffbca39e268a.png
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
سبوتنيك عربي
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
يأتي ذلك في وقت يتعمّق فيه الانقسام بين الدول الأعضاء الـ27 بشأن الموقف من إسرائيل والفلسطينيين، ما يثير الشكوك حول إمكانية الحصول على إجماع أوروبي لدعم هذا التوجه.العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وثيقة، إذ يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ استحوذ على نحو 32% من إجمالي تجارتها في السلع عام 2024، بقيمة بلغت 42.6 مليار يورو. وتتركز صادرات إسرائيل إلى أوروبا في الآلات والمعدات والمواد الكيميائية، فيما تستورد من الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الصناعية، ومن شأن أي قيود على هذه التدفقات أن تضغط على قطاعات حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا الصناعات التكنولوجية والكيميائية.في هذا الموضوع، أكد رئيس تحرير "الشرق تريبيون"، محمد العطيفي، أن "الاتحاد الأوروبي جاد في هذه المرحلة حول العقوبات ضد إسرائيل"، مبيّنًا أن "أي موقف من الشركاء التجاريين يساعد في الأداء السيئ للاقتصاد الإسرائيلي".ولفت إلى أن "الضرر الأكبر سيكون على إسرائيل وليس أوروبا"، مبيّنًا أن "بعض سلاسل التوريد ربما تتأثر بوقف التعاون التجاري".وأشار إلى أنه "إذا تم تنفيذ هذا التهديد بفرض عقوبات، رغم أنه صعب، نظرا لعدم توحد الموقف الأوروبي حول العقوبات حتى لو جزئية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر، خاصة مع الانسحابات من صناديق استثمارية كبيرة، وكل ذلك يضع حكومة إسرائيل أمام تحدٍ استراتيجي كبير لإعادة ترميم العلاقات مع كثير من الدول".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747693_90:0:1023:700_1920x0_80_0_0_65e81a058e6e38ffd826349d4fd43c59.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
مساحة حرة, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, аудио
مساحة حرة, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, аудио
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
يبدو أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تتجه نحو التوتر، مع إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن مساعٍ لفرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق جزئي للتجارة معها، على خلفية حربها على قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت يتعمّق فيه الانقسام بين الدول الأعضاء الـ27 بشأن الموقف من إسرائيل والفلسطينيين، ما يثير الشكوك حول إمكانية الحصول على إجماع أوروبي لدعم هذا التوجه.
العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وثيقة، إذ يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ استحوذ على نحو 32% من إجمالي تجارتها في السلع عام 2024، بقيمة بلغت 42.6 مليار يورو.
وتتركز صادرات إسرائيل إلى أوروبا في الآلات والمعدات والمواد الكيميائية، فيما تستورد من الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الصناعية، ومن شأن أي قيود على هذه التدفقات أن تضغط على قطاعات حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا الصناعات التكنولوجية والكيميائية.
في هذا الموضوع، أكد رئيس تحرير "الشرق تريبيون"، محمد العطيفي، أن "الاتحاد الأوروبي جاد في هذه المرحلة حول العقوبات ضد إسرائيل"، مبيّنًا أن "أي موقف من الشركاء التجاريين يساعد في الأداء السيئ للاقتصاد الإسرائيلي".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي سوف تستهدف قطاعات، مثل التكنولوجيا والزراعة والأدوية، مما يؤثر بشكل مباشر على إسرائيل حتى تتوقف الحرب على غزة".
ولفت إلى أن "الضرر الأكبر سيكون على إسرائيل وليس أوروبا"، مبيّنًا أن "بعض سلاسل التوريد ربما تتأثر بوقف التعاون التجاري".
في السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، العقوبات الأوروبية "تهديدا للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يمر بمرحلة صعبة على صعيد التضخم وعجز الموازنة العامة وتفاقم الدين وعدم الانسجام الداخلي حول السياسات الاقتصادية".
وأشار إلى أنه "إذا تم تنفيذ هذا التهديد بفرض عقوبات، رغم أنه صعب، نظرا لعدم توحد الموقف الأوروبي حول العقوبات حتى لو جزئية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر، خاصة مع الانسحابات من صناديق استثمارية كبيرة، وكل ذلك يضع حكومة إسرائيل أمام تحدٍ استراتيجي كبير لإعادة ترميم العلاقات مع كثير من الدول".