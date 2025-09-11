أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
يبدو أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تتجه نحو التوتر، مع إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن مساعٍ لفرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق جزئي للتجارة معها، على خلفية حربها على قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت يتعمّق فيه الانقسام بين الدول الأعضاء الـ27 بشأن الموقف من إسرائيل والفلسطينيين، ما يثير الشكوك حول إمكانية الحصول على إجماع أوروبي لدعم هذا التوجه.
العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وثيقة، إذ يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ استحوذ على نحو 32% من إجمالي تجارتها في السلع عام 2024، بقيمة بلغت 42.6 مليار يورو.
وتتركز صادرات إسرائيل إلى أوروبا في الآلات والمعدات والمواد الكيميائية، فيما تستورد من الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الصناعية، ومن شأن أي قيود على هذه التدفقات أن تضغط على قطاعات حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا الصناعات التكنولوجية والكيميائية.
في هذا الموضوع، أكد رئيس تحرير "الشرق تريبيون"، محمد العطيفي، أن "الاتحاد الأوروبي جاد في هذه المرحلة حول العقوبات ضد إسرائيل"، مبيّنًا أن "أي موقف من الشركاء التجاريين يساعد في الأداء السيئ للاقتصاد الإسرائيلي".

وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي سوف تستهدف قطاعات، مثل التكنولوجيا والزراعة والأدوية، مما يؤثر بشكل مباشر على إسرائيل حتى تتوقف الحرب على غزة".

ولفت إلى أن "الضرر الأكبر سيكون على إسرائيل وليس أوروبا"، مبيّنًا أن "بعض سلاسل التوريد ربما تتأثر بوقف التعاون التجاري".

في السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، العقوبات الأوروبية "تهديدا للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يمر بمرحلة صعبة على صعيد التضخم وعجز الموازنة العامة وتفاقم الدين وعدم الانسجام الداخلي حول السياسات الاقتصادية".

وأشار إلى أنه "إذا تم تنفيذ هذا التهديد بفرض عقوبات، رغم أنه صعب، نظرا لعدم توحد الموقف الأوروبي حول العقوبات حتى لو جزئية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر، خاصة مع الانسحابات من صناديق استثمارية كبيرة، وكل ذلك يضع حكومة إسرائيل أمام تحدٍ استراتيجي كبير لإعادة ترميم العلاقات مع كثير من الدول".
