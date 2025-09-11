https://sarabic.ae/20250911/أوروبا-تلوح-بعقوبات-على-إسرائيل-تأثيرات-محتملة-على-الاقتصاد-1104747849.html

أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد

يبدو أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تتجه نحو التوتر، مع إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن مساعٍ لفرض عقوبات على إسرائيل،...

يأتي ذلك في وقت يتعمّق فيه الانقسام بين الدول الأعضاء الـ27 بشأن الموقف من إسرائيل والفلسطينيين، ما يثير الشكوك حول إمكانية الحصول على إجماع أوروبي لدعم هذا التوجه.العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وثيقة، إذ يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ استحوذ على نحو 32% من إجمالي تجارتها في السلع عام 2024، بقيمة بلغت 42.6 مليار يورو. وتتركز صادرات إسرائيل إلى أوروبا في الآلات والمعدات والمواد الكيميائية، فيما تستورد من الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الصناعية، ومن شأن أي قيود على هذه التدفقات أن تضغط على قطاعات حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا الصناعات التكنولوجية والكيميائية.في هذا الموضوع، أكد رئيس تحرير "الشرق تريبيون"، محمد العطيفي، أن "الاتحاد الأوروبي جاد في هذه المرحلة حول العقوبات ضد إسرائيل"، مبيّنًا أن "أي موقف من الشركاء التجاريين يساعد في الأداء السيئ للاقتصاد الإسرائيلي".ولفت إلى أن "الضرر الأكبر سيكون على إسرائيل وليس أوروبا"، مبيّنًا أن "بعض سلاسل التوريد ربما تتأثر بوقف التعاون التجاري".وأشار إلى أنه "إذا تم تنفيذ هذا التهديد بفرض عقوبات، رغم أنه صعب، نظرا لعدم توحد الموقف الأوروبي حول العقوبات حتى لو جزئية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر، خاصة مع الانسحابات من صناديق استثمارية كبيرة، وكل ذلك يضع حكومة إسرائيل أمام تحدٍ استراتيجي كبير لإعادة ترميم العلاقات مع كثير من الدول".

