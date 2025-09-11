عربي
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
سبوتنيك عربي
في ظل استمرار الحرب على غزة، تتصاعد لغة التهديدات الإسرائيلية لتتجاوز حدود القطاع وتصل إلى دول أخرى في المنطقة. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T13:45+0000
2025-09-11T13:45+0000
راديو
ملفات ساخنة
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104748099_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_ea0efc4965b4b08b3eefb0a0fe486c52.png
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
سبوتنيك عربي
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
فقد وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحذيرات مباشرة إلى قطر، مطالبا إياها بطرد ما وصفهم بالإرهابيين، ومهددا بملاحقتهم بنفسه إن لم تفعل. تصريحات نتنياهو جاءت متزامنة مع ذكرى 11 سبتمبر/ أيلول، في محاولة لربط أحداث السابع من أكتوبر بالهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 2001.قال المحلل السياسي، حسن حمود، إن "تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تأت من فراغ"، مشيرا إلى أنه "وصل إلى مرحلة من الغرور والعربدة في المنطقة بشكل عام". وأضاف أن "هذه التهديدات تأتي بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". وفي ما يتعلق بتأثير ما قامت به إسرائيل على العلاقات مع قطر، أوضح حمود في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن ذلك لن يكون له تأثير، مؤكدا أن "الدوحة ماضية في نهجها، إذ أن استضافة وفد حركة "حماس" الفلسطينية في قطر جرت بعلم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التنسيق مع جمهورية مصر العربية، وبعلم إسرائيل نفسها". وختم بالقول إن "المجتمع الدولي بأسره يسعى إلى إنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلي، بينما يحاول نتنياهو إفشال أي عملية سلام قد تحدث في المنطقة". في شأن ذي صلة، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، إن "ما قامت به إسرائيل، إلى جانب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعد خطوة تصعيدية، إذ يسعى نتنياهو إلى إرسال رسائل "شيطنة الجميع"، بدءا من الدول الوسيطة في المفاوضات، ومحاولة تصدير الأزمات إلى هذه الدول، سواء مصر أو قطر". وأضاف أن "قطر تعد دولة بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، ليس فقط لوجود أكبر قاعدة أمريكية في منطقة الخليج العربي على أراضيها، بل أيضا لدورها في تهدئة الصراعات، سواء في الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي أو في ملفات إقليمية أخرى".
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
عطالله نوران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
عطالله نوران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104748099_47:0:980:700_1920x0_80_0_0_884e99f9a0000b86757b6ab1fd2a8664.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, غزة, аудио
ملفات ساخنة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, غزة, аудио

تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي

13:45 GMT 11.09.2025
راديو
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عطالله نوران
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
في ظل استمرار الحرب على غزة، تتصاعد لغة التهديدات الإسرائيلية لتتجاوز حدود القطاع وتصل إلى دول أخرى في المنطقة.
فقد وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحذيرات مباشرة إلى قطر، مطالبا إياها بطرد ما وصفهم بالإرهابيين، ومهددا بملاحقتهم بنفسه إن لم تفعل.
تصريحات نتنياهو جاءت متزامنة مع ذكرى 11 سبتمبر/ أيلول، في محاولة لربط أحداث السابع من أكتوبر بالهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 2001.
قال المحلل السياسي، حسن حمود، إن "تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تأت من فراغ"، مشيرا إلى أنه "وصل إلى مرحلة من الغرور والعربدة في المنطقة بشكل عام". وأضاف أن "هذه التهديدات تأتي بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وفي ما يتعلق بتأثير ما قامت به إسرائيل على العلاقات مع قطر، أوضح حمود في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن ذلك لن يكون له تأثير، مؤكدا أن "الدوحة ماضية في نهجها، إذ أن استضافة وفد حركة "حماس" الفلسطينية في قطر جرت بعلم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التنسيق مع جمهورية مصر العربية، وبعلم إسرائيل نفسها".
وبيّن حمود أن "تصرفات نتنياهو تعكس بالأساس مشاكله الداخلية في إسرائيل، إذ يسعى إلى تجييش الشارع الإسرائيلي خلفه عبر نهج شعبوي يفتقر إلى خطة واضحة. أما بخصوص العلاقات القطرية ـ الإسرائيلية، فأكد أنها لن تتأثر لأنه لا توجد علاقات أصلا"، لافتا إلى أن "قطر تلعب دور الوسيط في محاولات إنهاء الحرب على غزة".
وختم بالقول إن "المجتمع الدولي بأسره يسعى إلى إنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلي، بينما يحاول نتنياهو إفشال أي عملية سلام قد تحدث في المنطقة".
في شأن ذي صلة، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، إن "ما قامت به إسرائيل، إلى جانب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعد خطوة تصعيدية، إذ يسعى نتنياهو إلى إرسال رسائل "شيطنة الجميع"، بدءا من الدول الوسيطة في المفاوضات، ومحاولة تصدير الأزمات إلى هذه الدول، سواء مصر أو قطر".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الرسالة تأتي تحت شعار "إن عدتم عدنا"، بهدف إغلاق الباب أمام قيام قطر بدور الوسيط في المرحلة المقبلة، وصولا إلى طرد قادة حركة "حماس" من الأراضي القطرية".

وتساءل فهمي "ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ موقف مغاير أو إعادة الأمور إلى نصابها"، لافتا إلى أن "الأمر يتطلب تدخلا أمريكيا وتشكيل إرادة سياسية ورؤى ومقاربات جديدة يمكن أن تختلف في هذا السياق الذي تبنى عليه السياسة الراهنة".
وأضاف أن "قطر تعد دولة بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، ليس فقط لوجود أكبر قاعدة أمريكية في منطقة الخليج العربي على أراضيها، بل أيضا لدورها في تهدئة الصراعات، سواء في الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي أو في ملفات إقليمية أخرى".
