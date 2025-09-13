https://sarabic.ae/20250913/إعلام-ترامب-اجتمع-مع-رئيس-وزراء-قطر-لمدة-ساعتين-وناقش-عدة-ملفات-1104803906.html

‌‏إعلام: ترامب اجتمع مع رئيس وزراء قطر لمدة ساعتين وناقش عدة ملفات

وأشار مصدر مطلع إلى أن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر نحو ساعتين، وشمل مناقشة عدة ملفات، ووُصف بأنه إيجابي للغاية، بحضور المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وفق ما أفادت مراسلة شبكة "NewsNation" كيلي ماير.من ناحيته، نشر نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، تغريدة عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، قال فيها: "عشاء رائع مع الرئيس.. انتهى للتو!".وذكرت التقارير الأمريكية أن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى أيضا مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في اجتماعات وُصفت بـ"الإيجابية".وأضافت أن العشاء الذي أقيم في منتجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض، تناول 3 قضايا رئيسية، في مقدمتها غضب الدوحة من الهجوم الإسرائيلي، أما القضية الثانية، فتتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بينما تتمثل القضية الثالثة في الاتفاق الدفاعي الاستراتيجي بين أمريكا ودولة قطر.وتأتي الزيارة القطرية إلى أمريكا بعد أيام قليلة من الغارة الإسرائيلية على مجمع في الدوحة كان يضم قادة من حركة "حماس"، يناقشون مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وقد أثار الهجوم على العاصمة القطرية، التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات، موجة غضب عربي ودولي.ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حينها انتقادا نادرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذ أعرب عن استيائه بالقول إنه "ليس سعيدا" بحسب تعبيره، فيما شدد رئيس الوزراء القطري على أن نتنياهو "يجب أن يُساق إلى العدالة"، مؤكدا أن الهجوم "قضى على أي أمل" لإطلاق سراح الرهائن في غزة.من جانبها، وصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بأنه "غادر" ويعكس ما سمّته "إرهاب دولة".

