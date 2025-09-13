‌‏إعلام: ترامب اجتمع مع رئيس وزراء قطر لمدة ساعتين وناقش عدة ملفات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/إعلام-ترامب-اجتمع-مع-رئيس-وزراء-قطر-لمدة-ساعتين-وناقش-عدة-ملفات-1104803906.html
‌‏إعلام: ترامب اجتمع مع رئيس وزراء قطر لمدة ساعتين وناقش عدة ملفات
‌‏إعلام: ترامب اجتمع مع رئيس وزراء قطر لمدة ساعتين وناقش عدة ملفات
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنهى منذ ساعات عشاء مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T05:39+0000
2025-09-13T05:39+0000
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
إسرائيل
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102494/25/1024942536_0:0:4614:2595_1920x0_80_0_0_1ae0fa78ccbec0fe229b21c431c3ea36.jpg
وأشار مصدر مطلع إلى أن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر نحو ساعتين، وشمل مناقشة عدة ملفات، ووُصف بأنه إيجابي للغاية، بحضور المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وفق ما أفادت مراسلة شبكة "NewsNation" كيلي ماير.من ناحيته، نشر نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، تغريدة عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، قال فيها: "عشاء رائع مع الرئيس.. انتهى للتو!".وذكرت التقارير الأمريكية أن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى أيضا مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في اجتماعات وُصفت بـ"الإيجابية".وأضافت أن العشاء الذي أقيم في منتجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض، تناول 3 قضايا رئيسية، في مقدمتها غضب الدوحة من الهجوم الإسرائيلي، أما القضية الثانية، فتتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بينما تتمثل القضية الثالثة في الاتفاق الدفاعي الاستراتيجي بين أمريكا ودولة قطر.وتأتي الزيارة القطرية إلى أمريكا بعد أيام قليلة من الغارة الإسرائيلية على مجمع في الدوحة كان يضم قادة من حركة "حماس"، يناقشون مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وقد أثار الهجوم على العاصمة القطرية، التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات، موجة غضب عربي ودولي.ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حينها انتقادا نادرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذ أعرب عن استيائه بالقول إنه "ليس سعيدا" بحسب تعبيره، فيما شدد رئيس الوزراء القطري على أن نتنياهو "يجب أن يُساق إلى العدالة"، مؤكدا أن الهجوم "قضى على أي أمل" لإطلاق سراح الرهائن في غزة.من جانبها، وصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بأنه "غادر" ويعكس ما سمّته "إرهاب دولة".
https://sarabic.ae/20250911/مندوب-إسرائيل-بالأمم-المتحدة-على-قطر-أن-تختار-إما-أن-تطرد-حماس-أو-سنقوم-بذلك-1104766434.html
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102494/25/1024942536_513:0:4614:3076_1920x0_80_0_0_0b208f1782fad0d7862ace71f535303c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل, العالم العربي, العالم
قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل, العالم العربي, العالم

‌‏إعلام: ترامب اجتمع مع رئيس وزراء قطر لمدة ساعتين وناقش عدة ملفات

05:39 GMT 13.09.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017
 وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنهى منذ ساعات عشاء مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بعد أيام من هجوم إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على قادة حركة "حماس" الفلسطينية في الدوحة.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر نحو ساعتين، وشمل مناقشة عدة ملفات، ووُصف بأنه إيجابي للغاية، بحضور المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وفق ما أفادت مراسلة شبكة "NewsNation" كيلي ماير.
من ناحيته، نشر نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، تغريدة عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، قال فيها: "عشاء رائع مع الرئيس.. انتهى للتو!".
وذكرت التقارير الأمريكية أن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى أيضا مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في اجتماعات وُصفت بـ"الإيجابية".
وأضافت أن العشاء الذي أقيم في منتجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض، تناول 3 قضايا رئيسية، في مقدمتها غضب الدوحة من الهجوم الإسرائيلي، أما القضية الثانية، فتتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بينما تتمثل القضية الثالثة في الاتفاق الدفاعي الاستراتيجي بين أمريكا ودولة قطر.
وتأتي الزيارة القطرية إلى أمريكا بعد أيام قليلة من الغارة الإسرائيلية على مجمع في الدوحة كان يضم قادة من حركة "حماس"، يناقشون مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وقد أثار الهجوم على العاصمة القطرية، التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات، موجة غضب عربي ودولي.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: على قطر أن تختار إما أن تطرد حماس أو سنقوم بذلك
11 سبتمبر, 22:22 GMT
ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حينها انتقادا نادرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذ أعرب عن استيائه بالقول إنه "ليس سعيدا" بحسب تعبيره، فيما شدد رئيس الوزراء القطري على أن نتنياهو "يجب أن يُساق إلى العدالة"، مؤكدا أن الهجوم "قضى على أي أمل" لإطلاق سراح الرهائن في غزة.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بأنه "غادر" ويعكس ما سمّته "إرهاب دولة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала